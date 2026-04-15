বুলবুলের শুরু করা প্রোগ্রামের ‘ফিনিশিং’ দিলেন তামিম

জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) গত ৭ এপ্রিল আমিনুল ইসলাম বুলবুলের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে দিয়েছে। অ্যাডহক কমিটির প্রধান হিসেবে এখন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি তামিম ইকবাল। ক্লাব ক্রিকেট মাঠে ফেরানোর লক্ষ্যে কদিন আগে বুলবুলের বোর্ডের সিদ্ধান্ত বদলে দিয়েছেন তামিম। তবে আজ বুলবুলেরই মস্তিষ্কপ্রসূত একটি কর্মসূচির ‘ফিনিশিং’ দিয়েছেন তামিম।
কোচদের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তিন মাস আগে লেভেল-৩ কোর্সের আয়োজন করেছিল বুলবুলের নেতৃত্বাধীন তখনকার ক্রিকেট বোর্ড। লেভেলে-৩ কোর্স হচ্ছে কোচদের এলিট লেভেলের একটি কোর্স। কোর্সের শুরু থেকে পরের প্রতিটি ধাপেই সাবেক সভাপতি দারুণ সক্রিয় ছিলেন। আগের পরিচালনা পর্ষদ ভেঙে যাওয়ার আগের বোর্ড সভায় এই কোচিং কোর্সের সনদ অনুমোদন থেকে স্বাক্ষর সবই করে গেছিলেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল। কিন্তু তাঁর সুযোগ হয়নি লেভেল-৩ কোচিং কোর্স করা কোচদের হাতে সনদ তুলে দেওয়ার। সুযোগটা পেয়েছেন বর্তমান সভাপতি তামিম ইকবাল। তামিম স্বাক্ষরিত সনদে অবশ্য ‘সেপ্টেম্বর ২০২৫’ উল্লেখ আছে, যে সময় বুলবুল নিজেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি মূল সেশন পরিচালনা করেছিলেন। এই কর্মসূচির নকশা, পরিকল্পনা ও পরিচালনা তাঁর—বাংলাদেশে থাকতেই একাধিকবার জানিয়েছেন বুলবুল।
মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিসিবি সভাপতি তামিম, গেম ডেভেলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান ফাহিম সিনহা, গ্রাউন্ডস কমিটির চেয়ারম্যান মো. রফিকুল ইসলাম বাবু এবং বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরী। কোর্সে অংশ নেওয়া কোচদের সবাই সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কোচ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত নিবিড় আবাসিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ৯০ দিনের মাঠপর্যায়ের একটি অ্যাসাইনমেন্ট অন্তর্ভুক্ত ছিল। অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক টার্নার-ক্যাম্পবেল কনসালট্যান্টস কোর্সটি পরিচালনায় সহযোগিতা করেন। টার্নার-ক্যাম্পবেলরা ঢাকায় এসেছিলেন গত বছরের সেপ্টেম্বরে।
এই কোর্স যদি বাংলাদেশের কোচদের দেশের বাইরে করতে হতো, সেক্ষেত্রে খরচ হতো প্রায় সাড়ে ৫ কোটি টাকা। যেটা সম্ভব হয়েছে ৪০ লাখ টাকায়।
পিএসজির বিপক্ষে চোট পেয়ে যখন মাঠ ছাড়ছিলেন—তখনই বোঝা যাচ্ছিল বাজে কিছুই অপেক্ষা করছে হুগো একিতিকের জন্য। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। চোটের কারণে এবারের বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন লিভারপুলের এই ফরাসি ফরোয়ার্ড।৩ মিনিট আগে
লম্বা সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে আছেন রুবেল হোসেন। এবার আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেন এই পেসার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় রুবেল নিজেই অবসরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বললেও ঘরোয়া ক্রিকেট চালিয়ে যেতে চান তিনি।২ ঘণ্টা আগে
দরজায় কড়া নাড়ছে নিউজিল্যান্ড সিরিজ। ব্ল্যাক ক্যাপদের বিপক্ষে মাঠের লড়াইয়ের আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত বাংলাদেশ দলের ক্রিকেটাররা। সিরিজকে সামনে রেখে আজ দলীয় অনুশীলনে বেশ ফুরফুরে মেজাজেই দেখা গেল ওয়ানডে দলে থাকা শরীফুল ইসলাম এবং নাহিদ রানাকে। নিউজিল্যান্ড সিরিজের কারণে পাকিস্তান সুপার লিগের২ ঘণ্টা আগে
পোলা তো নয় যেন আগুনের গোলা—নাহিদ রানার বোলিং দেখে বাংলাদেশের অন্যতম জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী মমতাজের এই গান অনেকের মনে পড়তেই পারে। উচ্চগতির পাশাপাশি লেংথের পরিবর্তন ও নিচের উচ্চতা কাজে লাগিয়ে বাউন্সারে ব্যাটারদের ঘায়েল করতে ওস্তাদ রানা। বাংলাদেশের এই গতিতারকাকে ট্রাম্পকার্ড মনে করেন প্রধান কোচ ফিল সিমন্৪ ঘণ্টা আগে