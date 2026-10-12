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ফুটবল

সিটির সঙ্গে বৈঠকের ভেতরের খবর প্রকাশ করছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

ক্রীড়া ডেস্ক    
সিটির সঙ্গে বৈঠকের ভেতরের খবর প্রকাশ করছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী
ম্যানচেস্টার সিটির সঙ্গে বৈঠকের খবর প্রকাশ করবেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহাম। ছবি: সংগৃহীত

আর্থিক কেলেঙ্কারির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরই চাপে ম্যানচেস্টার সিটি। সিটিজেনদের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ডি বার্নহামও। ভেতরের তথ্য প্রকাশ করতে চলেছেন তিনি।

ম্যানচেস্টার সিটি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর মালিকপক্ষের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন বার্নহাম। সিটির মালিকপক্ষ আবুধাবিভিত্তিক সিটি ফুটবল গ্রুপের সঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক নিয়ে ওঠে প্রশ্নও। চাপে পড়ে এবার ভেতরের খবর প্রকাশ করতে যাচ্ছেন বার্নহাম। ‘দ্য রেস্ট ইজ পলিটিকস’ পডকাস্টে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘বিরোধীদলীয় নেতা বৈঠকগুলোর বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে বলেছেন। আমি রাজি।’

২০১৭ সাল থেকে এ বছরের জুন পর্যন্ত গ্রেটার ম্যানচেস্টারের মেয়রের দায়িত্বে ছিলেন বার্নহাম। সেই সময়ে ম্যানচেস্টার সিটি ২০২২-২৩ মৌসুমে এফএ কাপ, চ্যাম্পিয়নস লিগ, প্রিমিয়ার লিগ জিতে ট্রেবল পূর্ণ করে। সেই সময়ে ম্যানচেস্টার শহরের উন্নয়নে অনেক বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে। তবে তাঁর দাবি ফুটবলের আর্থিক অনিয়ম আর ম্যানচেস্টারে বিদেশি বিনিয়োগ একেবারে আলাদা।

সিটির সঙ্গে বৈঠকের খবর প্রকাশের অঙ্গীকার করেছেন বার্নহাম। একই সঙ্গে তিনি এটাও দাবি করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে পাঁচ বছর আগে। ‘দ্য রেস্ট ইজ পলিটিকস’ পডকাস্টে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘গ্রেটার ম্যানচেস্টারের মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় তাদের সঙ্গে অনেক কাজ করেছি। সবই স্পষ্ট করে প্রকাশ করব। আসলে বৈঠকগুলোর কোনোটিই সাম্প্রতিক নয়। ২০২১ সালে কেবল উল্লেখযোগ্য একটা বৈঠক হয়েছিল।’

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আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে সিটিকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৯০ কোটি পাউন্ড নয়ছয়ের অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১৪৬৯৪ কোটি ১৪ লাখ টাকা। গতকাল অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির সমর্থকেরা ফোলা কলা নিয়ে এসেছেন। ১৯৮৭ সালের ঐতিহ্যকে ধারণ করতেই এমনটা করছেন সিটির ফুটবলপ্রেমীরা।

মাঠের বাইরে আর্থিক কেলেঙ্কারি নিয়ে হইচই পড়ে গেলেও ম্যানচেস্টার সিটির খেলা দেখে তা বোঝার উপায় নেই। অ্যানফিল্ডে গতকাল প্রিমিয়ার লিগে লিভারপুলকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। ৬ ম্যাচে ৬ জয়ে পূর্ণ ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ২০২৬-২৭ মৌসুমের প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে সিটি। দুইয়ে থাকা আর্সেনালের পয়েন্ট ১৫। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে তিনে ব্রাইটন। প্রত্যেকেই ছয়টি করে ম্যাচ খেলেছে।

বিষয়:

খেলাফুটবলইংল্যান্ড ফুটবলম্যানচেস্টার সিটি
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