‘পুরো বিশ্ব জানে আমরা আফ্রিকার ব্রাজিল’

কাতার বিশ্বকাপে রূপকথার জন্ম দেওয়া মরক্কো এবার বিশ্বমঞ্চেও বড় চমক দেখাতে প্রস্তুত। আর সেই মিশনে শুরুতেই কাল নিউইয়র্কে ভোর ৪টায় তাদের প্রতিপক্ষ পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল।
তবে সেলেসাওদের বিপক্ষে এই হাইভোল্টেজ লড়াইয়ের আগে কোনোভাবেই নিজেদের পিছিয়ে রাখছেন না মরক্কোর তারকা ডিফেন্ডার আশরাফ হাকিমি। উল্টো নিজেদের ‘আফ্রিকার ব্রাজিল’ আখ্যা দিয়ে ব্রাজিলের প্রতি হুঙ্কার ছুড়লেন তিনি।
প্রতিপক্ষ নিয়ে সমীহ থাকলেও নিজেদের শক্তির জায়গায় অবিচল হাকিমি। আজ সংবাদ সম্মেলনে পিএসজির এই ডিফেন্ডার বলেন, ‘আমরা আফ্রিকার ব্রাজিল, আর পুরো বিশ্ব তা জানে। আমার মনে হয়, পুরো বিশ্ব ব্রাজিল দল এবং তাদের খেলোয়াড়দের মান সম্পর্কে অবগত। তবে আমরাও তাদের মোকাবিলার জন্য সবসময় প্রস্তুত।’
ঐতিহাসিকভাবে আফ্রিকান ফুটবলে ‘আফ্রিকার ব্রাজিল’ তকমাটি একসময় ঘানার থাকলেও, সাম্প্রতিক সময়ে স্কিল এবং টেকনিক্যাল দক্ষতায় মরক্কোর ‘সোনালি প্রজন্ম’ সেই জায়গাটি দখল করে নিয়েছে। দলে থাকা ব্রাহিম দিয়াজ, ইসমাইল সাইবারির মতো স্কিলফুল খেলোয়াড়দের সামর্থ্যকে লাতিন ফুটবলের নান্দনিকতার সঙ্গেই তুলনা করেছেন হাকিমি।
নিজের এবং দলের প্রস্তুতি সম্পর্কে এই তারকা রাইট-ব্যাক আরও যোগ করেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে, আমি আগামীকালের ম্যাচের প্রস্তুতির দিকেই পুরোপুরি মনোযোগ দিচ্ছি। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো মরক্কোর সমর্থকদের খুশি করা, ইনশা আল্লাহ।’
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