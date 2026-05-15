Ajker Patrika
ফুটবল

বিশ্বকাপ সামনে রেখে মেসিদের ‘হাড়ভাঙা পরিশ্রম’

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৫ মে ২০২৬, ২২: ২৫
বিশ্বকাপ সামনে রেখে মেসিদের ‘হাড়ভাঙা পরিশ্রম’
একসঙ্গে দুই সতীর্থ। আরও একবার বিশ্বমঞ্চে নামার অপেক্ষায় তাঁরা। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপ মানেই বিশেষ কিছু। চার বছর অন্তর অন্তর বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে বড় আসরকে সামনে রেখে দলগুলোর প্রস্তুতির শেষ নেই। পিছিয়ে নেই ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাও। সতীর্থ রদ্রিগো দি পলকে সঙ্গে নিয়ে রুটিন অনুশীলনের বাইরেও নিজেদের উদ্যোগে আলাদাভাবে অনুশীলন করছেন মেসি, রদ্রিগো দি পলরা।

মেসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়েছেন দি পল। গুঞ্জন আছে, ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য নিজেদের রসায়ন আরও বাড়াতে দেহরক্ষী হিসেবে খ্যাত দি পলকে মায়ামিতে নিয়ে গেছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক। এই কথা সত্য নাকি মিথ্যা, সে তর্কে একপাশে রেখে এবার সামনে এল এই জুটির বিশ্বকাপ প্রস্তুতির বিষয়টি।

খেলোয়াড় থেকে ধনকুবের, নতুন উচ্চতায় বেকহামখেলোয়াড় থেকে ধনকুবের, নতুন উচ্চতায় বেকহাম

লো দেল পোলো অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে দি পল বলেন, ‘আমরা বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। গত দুই-তিন মাস ধরে ক্লাবে যা করি, তার বাইরেও প্রতিদিন আলাদা অনুশীলন করে যাচ্ছি। নিজেদের সেরা শারীরিক অবস্থায় নিতে আমরা সর্বোচ্চ পরিশ্রম করছি। কোচের সঙ্গে দিনে দুইবার অনুশীলন করছি। সত্যিই নিজেদের সীমার শেষ পর্যন্ত ঠেলে দিচ্ছি।’

প্রস্তুতি নিয়ে ডকুমেন্টারি বানানোর ইচ্ছার কথাও জানালেন দি পল। মজা করে তিনি বলেন, ‘সবকিছু ভিডিও করে রাখতে ইচ্ছা করে। যদিও মাঝে মাঝে মনে হয়, ‘না থাক, কী ভিডিও করছি!’ … আবার ভাবি, যদি কিছু হয়, তাহলে একটা ছোট ডকুমেন্টারি বানানো যেতে পারে, কিছু টাকাও আয় হবে!’

কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার শিরোপাজয়ী দলের গর্বিত সদস্য দি পল। আরও একটি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে বাড়তি উত্তেজনা কাজ করছে মাঝমাঠের এই ফুটবলারের মনে, ‘বিশ্বকাপ নিয়ে না ভেবে থাকা অসম্ভব। যত কাছে আসছে, ততই নানা অনুভূতি কাজ করছে—ভয়, অনিশ্চয়তা, আনন্দ… স্কোয়াড ঘোষণার অপেক্ষা। ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই রোমাঞ্চিত এবং আশাবাদী। আমার বিশ্বাস, জাতীয় দল আবারও শিরোপার দাবিদার হবে।’

আর্জেন্টিনা দলের মানসিকতা নিয়েও আত্মবিশ্বাসী দি পল। তাঁর মতে, দলটির মধ্যে আবারও সাফল্য পাওয়ার প্রবল ক্ষুধা রয়েছে, ‘আমার সতীর্থদের মধ্যে সেই বিশ্বাস আর ক্ষুধাটা দেখতে পাই। আমরা কোপা আমেরিকা জিতেছি, এরপর দ্বিতীয়বার জেতার লক্ষ্য নিয়েছি। ফিনালিসিমা জিতেছি, এরপর স্পেনের বিপক্ষে খেলতে মুখিয়ে ছিলাম। দলটা আবারও সবকিছু উজাড় করে দিতে প্রস্তুত।’

নিয়মিত খেলার সুযোগ পাওয়ার ভাবনা থেকেই ইউরোপ ছেড়ে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) পাড়ি জমিয়েছেন দি পল। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘আমার খেলার ধরন অনুযায়ী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মাঠে থাকা। নিয়মিত খেললেই আমি শারীরিকভাবে সেই অবস্থায় থাকতে পারব, যা জাতীয় দল সব সময় আমার কাছ থেকে চায়। বিশ্বকাপের দেড় বছর আগে আমি নিজেকে লক্ষ্য দিয়েছিলাম—নিয়মিত খেলতে হবে।’

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে এবারের বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ১১ জুন। উদ্বোধনী ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মাঠে নামবে সহ-আয়োজক মেক্সিকো। ফাইনাল হবে ১৯ জুলাই। বিশ্বকাপে ‘জে’ গ্রুপে রয়েছে আর্জেন্টিনা। গ্রুপে মেসিদের প্রতিপক্ষরা হলো আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া এবং জর্ডান। আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ ১৬ জুন, প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া।

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জিন ছাড়ানোর নামে ২১টি যৌন নিপীড়ন, লন্ডনে বাংলাদেশি ইমামের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিনের ১৫ আমল

‘সনাতন ধর্ম নির্মূল করতে হবে’, তামিলনাড়ু বিধানসভায় এমএলএর মন্তব্যে বিতর্ক

স্ত্রীর পরকীয়ায় স্ট্যাটাস দিয়ে ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা

ব্যাংক ম্যানেজারকে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় শেষে মহাসড়কে ফেলে দিল দুর্বৃত্তরা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

অপেক্ষা ফুরাচ্ছে তামিমের

অপেক্ষা ফুরাচ্ছে তামিমের

‘তারকাখ্যাতি নয়, ফর্ম দিয়েই পর্তুগাল দলে রোনালদো’

‘তারকাখ্যাতি নয়, ফর্ম দিয়েই পর্তুগাল দলে রোনালদো’

খেলোয়াড় থেকে ধনকুবের, নতুন উচ্চতায় বেকহাম

খেলোয়াড় থেকে ধনকুবের, নতুন উচ্চতায় বেকহাম

বিসিবির এইচপিতে থাকছে না ক্রিকেটারদের বয়সের সীমা

বিসিবির এইচপিতে থাকছে না ক্রিকেটারদের বয়সের সীমা