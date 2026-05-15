‘তারকাখ্যাতি নয়, ফর্ম দিয়েই পর্তুগাল দলে রোনালদো'

সমবয়সীরা ফুটবল ছেড়ে কোচিং, ধারাভাষ্যকার বা ফুটবলের সঙ্গে জড়িত অন্য কোনো পেশায় জড়িয়েছেন। কিন্তু ৪১-এ এসেও থামেননি ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। আল নাসরের মতো এখনো পর্তুগালের হয়ে মাঠে নামেন তারকা ফরোয়ার্ড। পর্তুগিজদের রবার্তো মার্তিনেজ জানালেন, শুধু নাম বা খ্যাতির কারণে নয়, ফর্মের ভিত্তিতেই রোনালদোকে দলে রাখেন তিনি।
লিসবনে রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্তিনেজ বলেন, ‘কোনো কিংবদন্তিকে নয়, আমরা সেই রোনালদোকে পরিচালনা করি, যে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে ২০২৬ বিশ্বকাপ দলে জায়গা পাওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে। বয়স কেবল একটি সংখ্যা। জাতীয় দলে নির্দিষ্ট দিনে ঠিক কী ঘটছে, তা আমরা কেবল পরিমাপ করতে পারি এবং পরের দিনের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারি। কখনোই পরের দিনের চেয়ে বেশি দূরের কথা ভাবতে পারেন না।’
আন্তর্জাতিক ফুটবলে রেকর্ড ১৪৩ গোল করা রোনালদো মার্তিনেসের অধীনে ৩০ ম্যাচে করেছেন ২৫ গোল। তাঁর প্রশংসা করে মার্তিনেজ বলেন, ‘রোনালদো সবসময় কৌশল বাস্তবায়ন করে এবং নিজের পাশাপাশি অন্যদের জন্যও জায়গা তৈরি করে। মাঠে নিজের মুভমেন্ট, ছুটে যাওয়া, জায়গা তৈরি করা, মাঝমাঠের খেলোয়াড়দের ফাঁকি দেওয়ার ক্ষেত্রে সে অসাধারণ।’
