আর্জেন্টাইন কোচকে নিতে ১২২ কোটি টাকা খরচ ম্যানচেস্টারের
অবশেষে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এসেই গেল। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের নতুন কোচ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মরিসিও পচেত্তিনো। আজ ম্যান ইউনাইটেড এক বিবৃতিতে এই খবর নিশ্চিত করেছে। আর্জেন্টাইন এই কোচকে নিতে ইংলিশ ক্লাবটির খরচ হবে মোটা অঙ্কের টাকা।
পচেত্তিনো অবশ্য এখনই ইউনাইটেডের কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন না। কারণ, বর্তমানে চলছে ফিফা উইন্ডো এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রের কোচের দায়িত্বে আছেন। বিশ্বকাপ শেষে এ বছরের আগস্টে তাঁর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ফুটবল ফেডারেশনের চার বছরের চুক্তি হয়েছে। যা চলবে ২০৩০ সাল পর্যন্ত। তবে মাঝপথে যেহেতু যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে ইউনাইটেডে যাচ্ছেন, একারণে রিলিজ ক্লজ দিতে হবে ইংল্যান্ডের এই ক্লাবকে। স্কাই স্পোর্টসের এক প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, এই রিলিজ ক্লজ ৭৪ লাখ পাউন্ড। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ১২১ কোটি ৭৮ লাখ টাকা।
পচেত্তিনোর ইউনাইটেডে যোগ দেওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র ফুটবল ফেডারেশনও। এক বিবৃতিতে ফেডারেশন বলেছে, ‘বর্তমান ক্যাম্প শেষেই পচেত্তিনো যুক্তরাষ্ট্র ছেলেদের প্রধান কোচের দায়িত্ব ছাড়বেন। তারপর তিনি ইউনাইটেডের কোচের দায়িত্ব নেবেন।’ নভেম্বরের ফিফা উইন্ডোতে তাই যুক্তরাষ্ট্রের ডাগআউটে থাকতে হচ্ছে পচেত্তিনোকে। ১৪ নভেম্বর কনক্যাকাফ নেশনস লিগে মুখোমুখি হবে যুক্তরাষ্ট্র-হাইতি। কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগের ম্যাচটি হবে স্যাবাইনা পার্কের কিংস্টনে।
দুই দিন বিরতির পর ফিরতি লেগে মুখোমুখি হবে যুক্তরাষ্ট্র-হাইতি। ১৭ নভেম্বর কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে খেলতে নামবে তারা। এই ম্যাচটি হবে সিনসিনাটির টিকিউএল স্টেডিয়ামে। ২০২৪ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্র কোচের দায়িত্বে আছেন পচেত্তিনো। গত দুই বছরে তাঁর অধীনে মার্কিনরা খেলেছে ৩৫ ম্যাচ। যুক্তরাষ্ট্র জিতেছে ২২ ম্যাচ। ড্র করেছে এক ম্যাচ ও ১২ ম্যাচ হেরেছে। জুন-জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত ফুটবল বিশ্বকাপে যুক্তরাষ্ট্র শেষ ষোলোতে বেলজিয়ামের কাছে ৪-১ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছে। ১৯ জুলাই নিউজার্সির ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ১-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জেতে স্পেন।
দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের কারণেই মাইকেল ক্যারিককে বরখাস্ত করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তাঁর অধীনে ইউনাইটেড ৩৫ ম্যাচ খেলে জিতেছে ১৭ ম্যাচ। ৯টি করে ম্যাচ হেরেছে ও ড্র করেছে। যার মধ্যে প্রিমিয়ার লিগে মাত্র ১০ ম্যাচ খেলেই ইউনাইটেড চলে গেছে অবনমনে। ৮ পয়েন্ট নিয়ে ম্যান ইউ অবস্থান করছে ১৮ নম্বরে। সাধারণত ১৮ থেকে ২০ নম্বর দল অবনমনে চলে যায়।