ভোরে মেসিবিহীন আর্জেন্টিনার নতুন শুরু, খেলা দেখবেন কোথায়

ভোরে মেসিবিহীন আর্জেন্টিনার নতুন শুরু, খেলা দেখবেন কোথায়
একটা শূন্যতা আছে, থাকবে। সেই শূন্যতা পূরণের সাধ্য কারও নেই! সময়ের সঙ্গে হয়তো সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে, নতুন মুখ আসবে, নতুন নায়ক তৈরি হবে; কিন্তু আর্জেন্টিনার জার্সিতে লিওনেল মেসির অনুপস্থিতি যে কত বড় শূন্যতা, সেটি বোঝা যাবে আগামীকাল। দীর্ঘদিনের অধিনায়ককে ছাড়া প্রথমবারের মতো বড় পরীক্ষায় নামতে যাচ্ছে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। প্রতিপক্ষ উরুগুয়ে।
আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ে ম্যাচের মঞ্চ বুয়েনস এইরেসের বোম্বোনেরা। তবে বাংলাদেশে অবস্থিত আর্জেন্টিনাপ্রেমীরা সরাসরি এই ম্যাচ টিভিতে দেখতে পারবেন না। সেক্ষেত্রে তাদের নির্ভর করতে হবে সামাজিক মাধ্যমের ওপর। যদি ফেসবুক, ইউটিউবের মাধ্যমে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়, তখনই এই ম্যাচ উপভোগ করতে পারবেন। একই কথা বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ফুটবলপ্রেমীদের জন্য প্রযোজ্য। আর্জেন্টিনায় টিওয়াইস স্পোর্টস, টেলেফে, টিওয়াইসি স্পোর্টস প্লেতে সম্প্রচার করা হবে মেসিবিহীন আর্জেন্টিনার নতুন শুরুর ম্যাচ। উরুগুয়েতে অউফ টিভি, আন্তেল টিভি সরাসরি সম্প্রচার করবে আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ে ম্যাচ।
উপলক্ষ প্রীতি ম্যাচ হলেও লা প্লাতার দুই পারের প্রতিবেশী দুই দেশের লড়াইয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আঁচ যে বিন্দুমাত্র কমবে না, সেটি মনে করিয়ে দিয়েছেন উরুগুয়ের নতুন কোচ দিয়েগো ফোরলান। মেসি না থাকায় আর্জেন্টিনার সামনে চ্যালেঞ্জের অভাব নেই। লিওনেল স্কালোনির দলকে এখন খুঁজে নিতে হবে নতুন নেতৃত্ব, নতুন সমীকরণ। মাঠে মেসির অনুপস্থিতি আরও বেশি করে অনুভূত হওয়ার কথা। যে মানুষটির নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ফুটবলে আর্জেন্টিনার অনেক সাফল্যের স্মৃতি, তাঁর শূন্যতা নিয়েই এখন সামনে এগোনোর পরীক্ষা।
স্কালোনির জন্য কাজটা কঠিনই। চোটের কারণে দলে নেই ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো ও লাওতারো মার্তিনেস। গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেসও চোয়ালের অস্ত্রোপচারের পর পুরোপুরি সুস্থ নন। খেলার ইচ্ছা থাকলেও তাঁকে নিয়ে ঝুঁকি নিতে চান না কোচ। ফলে গোলপোস্টের নিচে থাকতে পারেন হেরোনিমো রুলি। রোমেরোর জায়গায় লিসান্দ্রো মার্তিনেসের সঙ্গে দেখা যেতে পারে লিওনার্দো বালেরদিকে। আক্রমণে হুলিয়ান আলভারেসের সঙ্গে নিকো পাসকে খেলানোর পরিকল্পনা স্কালোনির। মাঝমাঠে আলেক্সিস মাক আলিস্তের ও এনজো ফের্নান্দেসের সঙ্গে কে জায়গা পান, সেটিও দেখার বিষয়।
অন্যদিকে উরুগুয়ের নতুন কোচ ফোরলানের অধীনে নিজেদের গুছিয়ে নিচ্ছে উরুগুয়ে। মার্সেলো বিয়েলসার বিদায়ের পর দায়িত্ব নিয়ে এশিয়া সফরে প্রথম ম্যাচে জাপানের কাছে ৩-১ গোলে হারলেও পরে দক্ষিণ কোরিয়াকে ৪-১ এবং ভারতকে ৬-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তাঁর দল। এবার সামনে আর্জেন্টিনা। ম্যাচটির গুরুত্ব যে শুধু প্রস্তুতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সেটি সংবাদ সম্মেলনে স্পষ্ট করেছেন উরুগুয়ের সাবেক তারকা। ফোরলানের ভাষায়, ‘এ ধরনের ম্যাচ প্রস্তুতির জন্য কঠিন। কারণ, প্রতিপক্ষের মান ও মর্যাদা অনেক উঁচুতে। তবে আমরা জানি, দারুণ একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচ হতে যাচ্ছে। এমন ভালো দলের মুখোমুখি হওয়ার অপেক্ষায় আছি।’
এরপরই সতর্ক করেছেন, ‘ম্যাচটি যতই প্রীতি হোক না কেন, এই দুই দলের লড়াইয়ের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। একে অপরের মুখোমুখি হওয়া দুই দলের জন্যই বড় চ্যালেঞ্জ।’
আর্জেন্টিনা-উরুগুয়ে মুখোমুখি হয়েছে এখন পর্যন্ত ১৯৬ বার। ৯২ জয়ে এগিয়ে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ের জয় ৫৮টি। তবে বোম্বোনেরায় সর্বশেষ দেখায় ২০২৩ সালে আর্জেন্টিনাকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল উরুগুয়ে। সে সময় উরুগুয়ের কোচ ছিলেন বিয়েলসা। এবার দায়িত্বে ফোরলান। আর মেসিবিহীন আর্জেন্টিনার সামনে নতুন এক অধ্যায়ের প্রথম পরীক্ষা। প্রীতি ম্যাচের মোড়কে তাই দুই দলের লড়াইয়ে থাকবে ইতিহাস, প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর নিজেদের নতুন করে চেনানোর তাগিদ।