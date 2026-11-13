সিলিকন ভ্যালির ধনকুবেরদের চীনা বংশোদ্ভূত নারীই কেন পছন্দ
বিশ্ব প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রক সিলিকন ভ্যালির শীর্ষ ধনকুবেরদের ব্যক্তিগত জীবনের দিকে তাকালে একটি বিষয় প্রায়ই চোখে পড়ে—তাঁদের অনেকেরই জীবনসঙ্গী বা প্রেমিকা চীনা বংশোদ্ভূত নারী। ফেসবুকের সহা-প্রতিষ্ঠাতা মার্ক জাকারবার্গ থেকে শুরু করে গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সের্গেই ব্রিন, ওরাকলের ল্যারি এলিসন কিংবা কয়েনবেসের ব্রায়ান আর্মস্ট্রং—এই তালিকায় নাম রয়েছে অনেকের।
এটি কি নিছকই কাকতালীয় ঘটনা, নাকি এর পেছনে রয়েছে সিলিকন ভ্যালির বিশেষ কোনো সামাজিক ও পেশাগত সমীকরণ? সাম্প্রতিক সময়ে চিপ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াংয়ের সঙ্গে এক চীনা নারীর সম্পর্ক ঘিরে মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে বিতর্ক ওঠার পর বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে।
যেসব শীর্ষ ধনকুবেরের জীবনে চীনা বংশোদ্ভূত নারী
সিলিকন ভ্যালির যেসব শীর্ষ উদ্যোক্তার জীবনসঙ্গী চীনা বংশোদ্ভূত, তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত নাম মার্ক জাকারবার্গ ও তাঁর স্ত্রী প্রিসিলা চ্যান। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তাঁদের পরিচয়। ভিয়েতনাম থেকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসী হওয়া এক চীনা পরিবারে জন্ম নেওয়া প্রিসিলা চ্যান পেশায় একজন শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ এবং সমাজসেবী। ২০২৪ সালে ফোর্বস সাময়িকীর বিশ্বের ১০০ ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় স্থান পাওয়া প্রিসিলা তাঁর স্বামীর সঙ্গে মিলে ‘চ্যান জাকারবার্গ ইনিশিয়েটিভ’ পরিচালনা করছেন।
গুগলের সহ-প্রতিষ্ঠাতা সের্গেই ব্রিন বিয়ে করেছিলেন চীনা-আমেরিকান আইনজীবী ও প্রযুক্তি উদ্যোক্তা নিকোল শানাহানকে। যদিও পরে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। ওরাকলের প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসনের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে চীনা নারী জোলিন ঝু-এর।
এ ছাড়া ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম কয়েনবেসের প্রতিষ্ঠাতা ব্রায়ান আর্মস্ট্রং বিয়ে করেছেন বেইজিংয়ে জন্মগ্রহণকারী চীনা-আমেরিকান ব্যবসায়ী অ্যাঞ্জেলা মেংকে।
কেবল সৌন্দর্য নয়, মেধা ও পেশাগত মিলই মূল কারণ?
সমাজবিজ্ঞানী ও প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, কেবল জাতিগত পরিচয় দিয়ে এই প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করলে একটি বড় সত্য আড়াল হয়ে যায়। এই নারীরা কেবল ধনকুবের স্বামীদের ছায়াসঙ্গী নন; বরং তাঁরা প্রত্যেকেই উচ্চশিক্ষিত, স্বাবলম্বী এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল।
সিলিকন ভ্যালির পরিবেশের পেছনে তিনটি প্রধান সামাজিক কারণ কাজ করে বলে মনে করা হয়:
১. শিক্ষা ও প্রযুক্তিতে এশীয়দের বিশাল উপস্থিতি: যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি খাত এবং স্ট্যানফোর্ড, বার্কলে বা হার্ভার্ডের মতো শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চীনা, ভারতীয় ও কোরীয় বংশোদ্ভূত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অনেক বেশি। ফলে পড়াশোনা ও কর্মক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ স্বাভাবিকভাবেই বেশি তৈরি হয়।
২. বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সমতা: প্রিসিলা চ্যান চিকিৎসক, নিকোল শানাহান আইনজীবী এবং অ্যাঞ্জেলা মেং সফল ব্যবসায়ী। সিলিকন ভ্যালির উদ্যোক্তারা সাধারণত এমন জীবনসঙ্গী খোঁজেন যাদের সঙ্গে তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক, শিক্ষাগত এবং পেশাগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার মিল রয়েছে।
৩. বহুসাংস্কৃতিক কর্মপরিবেশ: সান ফ্রান্সিসকো এবং সিলিকন ভ্যালি অত্যন্ত উদার ও বহুসাংস্কৃতিক অঞ্চল, যেখানে ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক বিষয়।
তবে এটি কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নয়। অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস বিয়ে করেছেন আমেরিকান সাংবাদিক লরেন সানচেজকে, আর গুগলের আরেক সহ-প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজের স্ত্রী আমেরিকান গবেষক লুসিন্ডা সাউথওয়ার্থ।
ব্যক্তিগত সম্পর্ক যখন ‘জাতীয় নিরাপত্তার’ প্রশ্ন
জাকারবার্গ বা ব্রিনের বিয়েগুলো যেখানে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের উদাহরণ হিসেবে দেখা হয়, সেখানে এনভিডিয়ার প্রধান জেনসেন হুয়াংয়ের সাম্প্রতিক ঘটনাটি বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্পর্শকাতর দিকে নিয়ে গেছে।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস ও রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সন্দেহ ছিল যে সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ‘মেগাস্পিড’-এর সাবেক নির্বাহী অ্যালিস হুয়াং চীনের গোয়েন্দা সংস্থার হয়ে কাজ করছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে জেনসেন হুয়াংয়ের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। মেগাস্পিডের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে চীনে উন্নত এআই চিপ পাচারের অভিযোগে তদন্ত চলছে।
যদিও চীন এই গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং এনভিডিয়া জানিয়েছে, তাদের কোনো গোপন তথ্য পাচার হওয়ার প্রমাণ মেলেনি, তবুও এই বিতর্কের জেরে জেনসেন হুয়াংকে পদত্যাগ করতে হয়েছে।
বিশ্লেষকদের মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তির এই যুগে শীর্ষ প্রযুক্তি নির্বাহীদের হাতে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত তথ্য থাকে। ফলে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক অনেক সময় ভূ-রাজনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তবে একটি বা দুটি বিতর্কিত ঘটনার কারণে সিলিকন ভ্যালির সব আন্তঃসাংস্কৃতিক বিয়ে বা সম্পর্ককে সন্দেহের চোখে দেখা উচিত নয় বলেই মনে করেন সমাজবিজ্ঞানীরা।