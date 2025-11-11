বাবা-মায়ের মুখে হাসি দেখতে পাওয়াই আমার আসল প্রাপ্তি: হামজা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হামজা চৌধুরী এখন বাংলাদেশের। এক বছর আগেও কথাটি ভাবতে অকল্পনীয় লাগত। সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে গত ডিসেম্বরে। বাংলাদেশের জার্সিতে এরই মধ্যে পাঁচ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। বাংলাদেশে যখন আসেন, প্রতিবারই সমর্থকেরা আপন করে নেন ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই মিডফিল্ডারকে। তা এখনো অবাস্তব লাগে তাঁর কাছে।
ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ ও নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে গতকাল ঢাকায় আসেন হামজা। এখনো জাতীয় দলের হয়ে অনুশীলনে নামেননি। সাতসকালে আজ টেলিকম কোম্পানি রবি তাঁকে শুভেচ্ছাদূত হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেই অনুষ্ঠানে সমর্থকদের ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে হামজা জানান, মা-বাবার মুখে হাসি দেখাটাই প্রাপ্তি তাঁর কাছে। বাংলাদেশের তারকা মিডফিল্ডার বলেন, ‘সত্যি বলতে এখনো পরাবাস্তব মনে হয়। আমি শুধু চাই এই দেশের অংশ হয়ে এবং যেকোনোভাবে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে গর্বিত হতে। বিশেষ করে আমার বাবা-মায়ের জন্য। আমার বাবা এই দেশেই জন্মেছেন ও বড় হয়েছেন। তাই তাদের মুখে সেই হাসিটা দেখতে পাওয়াটাই আমার আসল প্রাপ্তি। প্রত্যেক সন্তানই চায় তার বাবা-মাকে গর্বিত করতে। আমি ভাগ্যবান যে পুরো জাতিকেই গর্বিত করতে পারছি।’
এবার অবশ্য একাই এসেছেন হামজা, ‘আমি যে ভালোবাসা পাই, সেটা খুব ভালোভাবে লালন করি। চেষ্টা করি সেই ভালোবাসা ও সমর্থনটা সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে। এটা তাদেরও বারবার এখানে ফিরে আসার ইচ্ছে জাগায়। যখনই আমি বাংলাদেশ ছাড়ি, আমার বাচ্চারা বলে তারা বাংলাদেশে ফিরতে চায়। তাই ইনশা আল্লাহ, তারা মার্চে আবার ফিরে আসবে।’
জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। একই ভেন্যুতে ১৮ নভেম্বর লড়বে ভারতের বিপক্ষে। গত মার্চে শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছে হামজার।
হামজা চৌধুরী এখন বাংলাদেশের। এক বছর আগেও কথাটি ভাবতে অকল্পনীয় লাগত। সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে গত ডিসেম্বরে। বাংলাদেশের জার্সিতে এরই মধ্যে পাঁচ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। বাংলাদেশে যখন আসেন, প্রতিবারই সমর্থকেরা আপন করে নেন ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই মিডফিল্ডারকে। তা এখনো অবাস্তব লাগে তাঁর কাছে।
ভারতের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ ও নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলতে গতকাল ঢাকায় আসেন হামজা। এখনো জাতীয় দলের হয়ে অনুশীলনে নামেননি। সাতসকালে আজ টেলিকম কোম্পানি রবি তাঁকে শুভেচ্ছাদূত হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। সেই অনুষ্ঠানে সমর্থকদের ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে হামজা জানান, মা-বাবার মুখে হাসি দেখাটাই প্রাপ্তি তাঁর কাছে। বাংলাদেশের তারকা মিডফিল্ডার বলেন, ‘সত্যি বলতে এখনো পরাবাস্তব মনে হয়। আমি শুধু চাই এই দেশের অংশ হয়ে এবং যেকোনোভাবে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করে গর্বিত হতে। বিশেষ করে আমার বাবা-মায়ের জন্য। আমার বাবা এই দেশেই জন্মেছেন ও বড় হয়েছেন। তাই তাদের মুখে সেই হাসিটা দেখতে পাওয়াটাই আমার আসল প্রাপ্তি। প্রত্যেক সন্তানই চায় তার বাবা-মাকে গর্বিত করতে। আমি ভাগ্যবান যে পুরো জাতিকেই গর্বিত করতে পারছি।’
এবার অবশ্য একাই এসেছেন হামজা, ‘আমি যে ভালোবাসা পাই, সেটা খুব ভালোভাবে লালন করি। চেষ্টা করি সেই ভালোবাসা ও সমর্থনটা সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে। এটা তাদেরও বারবার এখানে ফিরে আসার ইচ্ছে জাগায়। যখনই আমি বাংলাদেশ ছাড়ি, আমার বাচ্চারা বলে তারা বাংলাদেশে ফিরতে চায়। তাই ইনশা আল্লাহ, তারা মার্চে আবার ফিরে আসবে।’
জাতীয় স্টেডিয়ামে ১৩ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। একই ভেন্যুতে ১৮ নভেম্বর লড়বে ভারতের বিপক্ষে। গত মার্চে শিলংয়ে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়েই বাংলাদেশের জার্সিতে অভিষেক হয়েছে হামজার।
সিলেটে আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই ম্যাচ দিয়ে সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নামল বাংলাদেশ। এদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।২৪ মিনিট আগে
নাসিম শাহর ব্যস্ততা এখন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে। এখন তিনি অবস্থান করছেন পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজের ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডিতে। পাঞ্জাব প্রদেশের এই শহর থেকে ২৫৫ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানি পেসারের বাসায় হামলা করেছে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীরা।৩৯ মিনিট আগে
সিলেটে যেন ক্যাচ মিসের পসরা সাজিয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের ব্যাটাররা ক্যাচ তুলে দিলেও তাইজুল ইসলাম-মেহেদী হাসান মিরাজরা সেগুলো লুফে নিতে পারেননি। বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে আইরিশরা।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টটা যেন ‘অভিষেকে’র টেস্ট। এক বাংলাদেশি ও দুই আইরিশ ক্রিকেটার আজই প্রথমবারের মতো টেস্টে খেলতে নেমেছেন। তাঁদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার এক আম্পায়ারেরও অভিষেক হয়ে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সিলেটে আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই ম্যাচ দিয়ে সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নামল বাংলাদেশ। এদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। মেয়েদের বিগ ব্যাশের মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি থান্ডার ম্যাচও এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
সিলেট টেস্ট
প্রথম দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে
সরাসরি
টি স্পোর্টস
প্রথম টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
মেয়েদের বিগ ব্যাশ
মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি থান্ডার
সকাল ১০ টা ১০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
সিলেটে আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই ম্যাচ দিয়ে সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নামল বাংলাদেশ। এদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। বাংলাদেশ সময় বেলা ৩টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিরিজের প্রথম ওয়ানডে। মেয়েদের বিগ ব্যাশের মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি থান্ডার ম্যাচও এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
সিলেট টেস্ট
প্রথম দিন
বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড
সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে
সরাসরি
টি স্পোর্টস
প্রথম টি-টোয়েন্টি
পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা
বেলা ৩ টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস
মেয়েদের বিগ ব্যাশ
মেলবোর্ন রেনেগেডস-সিডনি থান্ডার
সকাল ১০ টা ১০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ১
হামজা চৌধুরী এখন বাংলাদেশের। এক বছর আগেও কথাটি ভাবতে অকল্পনীয় লাগত। সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে গত ডিসেম্বরে। বাংলাদেশের জার্সিতে এরই মধ্যে পাঁচ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। বাংলাদেশে যখন আসেন, প্রতিবারই সমর্থকেরা আপন করে নেন ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই মিডফিল্ডারকে। তা এখনো অবাস্তব লাগে তাঁর কাছে।২ ঘণ্টা আগে
নাসিম শাহর ব্যস্ততা এখন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে। এখন তিনি অবস্থান করছেন পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজের ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডিতে। পাঞ্জাব প্রদেশের এই শহর থেকে ২৫৫ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানি পেসারের বাসায় হামলা করেছে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীরা।৩৯ মিনিট আগে
সিলেটে যেন ক্যাচ মিসের পসরা সাজিয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের ব্যাটাররা ক্যাচ তুলে দিলেও তাইজুল ইসলাম-মেহেদী হাসান মিরাজরা সেগুলো লুফে নিতে পারেননি। বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে আইরিশরা।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টটা যেন ‘অভিষেকে’র টেস্ট। এক বাংলাদেশি ও দুই আইরিশ ক্রিকেটার আজই প্রথমবারের মতো টেস্টে খেলতে নেমেছেন। তাঁদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার এক আম্পায়ারেরও অভিষেক হয়ে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
নাসিম শাহর ব্যস্ততা এখন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে। এখন তিনি অবস্থান করছেন পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজের ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডিতে। পাঞ্জাব প্রদেশের এই শহর থেকে ২৫৫ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানি পেসারের বাসায় হামলা করেছে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীরা।
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের লোয়ার দিরে নাসিমের বাসায় গতকাল ভোরে হামলা চালিয়েছে কয়েকজন দুর্বৃত্ত। পাকিস্তানের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা পাকিস্তানি পেসারের বাসার গেটে গুলি চালায়। এই হামলায় কেউ হতাহত হননি। তবে সেসময় নাসিমের বাড়িতে কারা ছিলেন, সেটা জানা যায়নি।
নাসিমের বাসায় গোলাগুলি করার পরপরই হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। পুলিশ এরই মধ্যে ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, হামলার পর নাসিমের বাবা স্থানীয় এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেছেন। দোষীদের দ্রুতই শাস্তির আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা। লোয়ার দিরে হামলা হলেও নাসিম শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ত্যাগ করেননি। ক্রিকইনফোর গত রাতে এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সঙ্গেই থাকবেন।
রাওয়ালপিন্ডিতে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে ১৩ ও ১৫ নভেম্বর। সেই দুই ওয়ানডেও রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে। এই সিরিজ দিয়ে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডেতে মুখোমুখি হচ্ছে ২৫ মাস পর। ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর হায়দরাবাদে ওয়ানডে বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান।
নাসিম শাহর দুই ছোট ভাইও পেশাদার ক্রিকেটার। ২০২৪ পাকিস্তান সুপার লিগের ফাইনালে নাসিম ও হুনাইন শাহ একসঙ্গে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডে খেলেছেন। জয়সূচক রানটা এসেছে হুনাইনের ব্যাট থেকে। সেবার মুলতান সুলতানস হয়েছিল রানার্সআপ।
খেলা, ক্রিকেট, পাকিস্তানি ক্রিকেট, নাসিম শাহ
নাসিম শাহর ব্যস্ততা এখন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে। এখন তিনি অবস্থান করছেন পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজের ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডিতে। পাঞ্জাব প্রদেশের এই শহর থেকে ২৫৫ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানি পেসারের বাসায় হামলা করেছে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীরা।
পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের লোয়ার দিরে নাসিমের বাসায় গতকাল ভোরে হামলা চালিয়েছে কয়েকজন দুর্বৃত্ত। পাকিস্তানের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে জানা গেছে, অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা পাকিস্তানি পেসারের বাসার গেটে গুলি চালায়। এই হামলায় কেউ হতাহত হননি। তবে সেসময় নাসিমের বাড়িতে কারা ছিলেন, সেটা জানা যায়নি।
নাসিমের বাসায় গোলাগুলি করার পরপরই হামলাকারীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছে। পুলিশ এরই মধ্যে ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনের এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, হামলার পর নাসিমের বাবা স্থানীয় এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেছেন। দোষীদের দ্রুতই শাস্তির আওতায় আনার আশ্বাস দিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা। লোয়ার দিরে হামলা হলেও নাসিম শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দল ত্যাগ করেননি। ক্রিকইনফোর গত রাতে এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের সঙ্গেই থাকবেন।
রাওয়ালপিন্ডিতে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে ১৩ ও ১৫ নভেম্বর। সেই দুই ওয়ানডেও রাওয়ালপিন্ডিতে বাংলাদেশ সময় বেলা সাড়ে তিনটায় শুরু হবে। এই সিরিজ দিয়ে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডেতে মুখোমুখি হচ্ছে ২৫ মাস পর। ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর হায়দরাবাদে ওয়ানডে বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছিল পাকিস্তান।
নাসিম শাহর দুই ছোট ভাইও পেশাদার ক্রিকেটার। ২০২৪ পাকিস্তান সুপার লিগের ফাইনালে নাসিম ও হুনাইন শাহ একসঙ্গে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডে খেলেছেন। জয়সূচক রানটা এসেছে হুনাইনের ব্যাট থেকে। সেবার মুলতান সুলতানস হয়েছিল রানার্সআপ।
খেলা, ক্রিকেট, পাকিস্তানি ক্রিকেট, নাসিম শাহ
হামজা চৌধুরী এখন বাংলাদেশের। এক বছর আগেও কথাটি ভাবতে অকল্পনীয় লাগত। সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে গত ডিসেম্বরে। বাংলাদেশের জার্সিতে এরই মধ্যে পাঁচ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। বাংলাদেশে যখন আসেন, প্রতিবারই সমর্থকেরা আপন করে নেন ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই মিডফিল্ডারকে। তা এখনো অবাস্তব লাগে তাঁর কাছে।২ ঘণ্টা আগে
সিলেটে আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই ম্যাচ দিয়ে সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নামল বাংলাদেশ। এদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।২৪ মিনিট আগে
সিলেটে যেন ক্যাচ মিসের পসরা সাজিয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের ব্যাটাররা ক্যাচ তুলে দিলেও তাইজুল ইসলাম-মেহেদী হাসান মিরাজরা সেগুলো লুফে নিতে পারেননি। বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে আইরিশরা।১ ঘণ্টা আগে
সিলেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টটা যেন ‘অভিষেকে’র টেস্ট। এক বাংলাদেশি ও দুই আইরিশ ক্রিকেটার আজই প্রথমবারের মতো টেস্টে খেলতে নেমেছেন। তাঁদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার এক আম্পায়ারেরও অভিষেক হয়ে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সিলেটে যেন ক্যাচ মিসের পসরা সাজিয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের ব্যাটাররা ক্যাচ তুলে দিলেও তাইজুল ইসলাম-মেহেদী হাসান মিরাজরা সেগুলো লুফে নিতে পারেননি। বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে আইরিশরা।
টেস্টে সবশেষ বাংলাদেশ খেলেছে কলম্বোতে এ বছরের জুনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। মাঝের এই সময়ে বাংলাদেশের ব্যস্ততা ছিল ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে। অবশেষে সাড়ে চার মাস পর টেস্টে ফিরল বাংলাদেশ। তবে সিলেটে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শুরু হওয়া সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের বাজে ফিল্ডিংয়ের প্রদর্শনী চলছে। লাঞ্চের আগে তিনটি ক্যাচ মিস করেছে স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশের বাজে ফিল্ডিংয়ের সুযোগে ২৬ ওভারে ১ উইকেটে ৯৪ রানে প্রথম দিনের প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেছে আয়ারল্যান্ড। পল স্টার্লিং ৫৮ রানে অপরাজিত। ৩০ রানে ব্যাটিং করছেন ক্যাড কারমাইকেল। এর আগে ওয়ানডে খেললেও আজই তাঁর টেস্টে অভিষেক হয়েছে।
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। তবে এক ওভার পেরোনোর আগেই উইকেট হারায় সফরকারীরা ইনিংসের চতুর্থ বলে অধিনায়ক বলবার্নিকে দারুণ এক ইনসুইংগারে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মাহমুদ। আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর রিভিউ নিলেও কোনো কাজে আসেনি বলবার্নির। উপরন্তু দলের একটা রিভিউ নষ্ট করে গেলেন আইরিশ অধিনায়ক। বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগ নিচ্ছে ০ রানে প্রথম উইকেট হারানো আয়ারল্যান্ড। ইনিংসের চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে দ্বিতীয় স্লিপে বল হাতে পেয়েও ধরে রাখতে পারেননি সাদমান। স্টার্লিংয়ের রান তখন ১০। আইরিশ তারকা ক্রিকেটার জীবন পেয়েছেন নাহিদ রানার বলে।
চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ—এই তিন ওভারে একটি করে ক্যাচ মিস করেছে বাংলাদেশ। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের চতুর্থ বলে হাসান মাহমুদের অফস্টাম্পের বাইরের বল টেনে লেগে খেলতে যান কারমাইকেল। ডিপ মিডউইকেটে দাঁড়িয়ে থাকা তাইজুল ক্যাচ মিস করেছেন। ডান হাতে ব্যথা পেয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। তাইজুলের পরিবর্তে বদলি ফিল্ডার হিসেবে নামেন জাকের আলী অনিক। কারমাইকেলও ব্যক্তিগত ১০ রানে জীবন পেয়েছেন। নাহিদ রানার বলে ফের জীবন পেয়েছেন স্টার্লিং। এরপর ষষ্ঠ ওভারের দ্বিতীয় বলে নাহিদ রানাকে ব্যাকফুটে খেলতে যান পল স্টার্লিং। গালি অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা মিরাজ ডানদিকে ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি। তাঁর হাত থেকে এরপর ঝরতে থাকে রক্ত। তৎক্ষণাৎ ফিজিও এসে দেখার পর মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন মিরাজ।
দ্বিতীয়বার যখন স্টার্লিং জীবন পেয়েছেন, তখনো তাঁর রান ১০। বাংলাদেশের ক্যাচ মিসের সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ফিফটি তুলে নিয়েছেন। এখন পর্যন্ত ৭৩ বল খেলে ৯ চার মেরেছেন তিনি। আর চোট পাওয়া তাইজুল দ্রুতই মাঠে ফিরে এসেছেন। ৯ ওভার বোলিংও করেছেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি স্পিনার। কারমাইকেলের সতীর্থ জন নিলের আজ টেস্টে অভিষেক হয়েছে। নিল-কারমাইকেলের মতো বাংলাদেশের হাসান মুরাদও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছেন।
সিলেটে যেন ক্যাচ মিসের পসরা সাজিয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের ব্যাটাররা ক্যাচ তুলে দিলেও তাইজুল ইসলাম-মেহেদী হাসান মিরাজরা সেগুলো লুফে নিতে পারেননি। বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে আইরিশরা।
টেস্টে সবশেষ বাংলাদেশ খেলেছে কলম্বোতে এ বছরের জুনে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। মাঝের এই সময়ে বাংলাদেশের ব্যস্ততা ছিল ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টিতে। অবশেষে সাড়ে চার মাস পর টেস্টে ফিরল বাংলাদেশ। তবে সিলেটে আজ আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে শুরু হওয়া সিরিজের প্রথম টেস্টে বাংলাদেশের বাজে ফিল্ডিংয়ের প্রদর্শনী চলছে। লাঞ্চের আগে তিনটি ক্যাচ মিস করেছে স্বাগতিকেরা। বাংলাদেশের বাজে ফিল্ডিংয়ের সুযোগে ২৬ ওভারে ১ উইকেটে ৯৪ রানে প্রথম দিনের প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেছে আয়ারল্যান্ড। পল স্টার্লিং ৫৮ রানে অপরাজিত। ৩০ রানে ব্যাটিং করছেন ক্যাড কারমাইকেল। এর আগে ওয়ানডে খেললেও আজই তাঁর টেস্টে অভিষেক হয়েছে।
সিলেটে সিরিজের প্রথম টেস্টে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আয়ারল্যান্ড অধিনায়ক অ্যান্ড্রু বলবার্নি। তবে এক ওভার পেরোনোর আগেই উইকেট হারায় সফরকারীরা ইনিংসের চতুর্থ বলে অধিনায়ক বলবার্নিকে দারুণ এক ইনসুইংগারে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলেন হাসান মাহমুদ। আম্পায়ার আউট দেওয়ার পর রিভিউ নিলেও কোনো কাজে আসেনি বলবার্নির। উপরন্তু দলের একটা রিভিউ নষ্ট করে গেলেন আইরিশ অধিনায়ক। বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগ নিচ্ছে ০ রানে প্রথম উইকেট হারানো আয়ারল্যান্ড। ইনিংসের চতুর্থ ওভারের চতুর্থ বলে দ্বিতীয় স্লিপে বল হাতে পেয়েও ধরে রাখতে পারেননি সাদমান। স্টার্লিংয়ের রান তখন ১০। আইরিশ তারকা ক্রিকেটার জীবন পেয়েছেন নাহিদ রানার বলে।
চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ—এই তিন ওভারে একটি করে ক্যাচ মিস করেছে বাংলাদেশ। ইনিংসের পঞ্চম ওভারের চতুর্থ বলে হাসান মাহমুদের অফস্টাম্পের বাইরের বল টেনে লেগে খেলতে যান কারমাইকেল। ডিপ মিডউইকেটে দাঁড়িয়ে থাকা তাইজুল ক্যাচ মিস করেছেন। ডান হাতে ব্যথা পেয়ে মাঠ ছাড়েন তিনি। তাইজুলের পরিবর্তে বদলি ফিল্ডার হিসেবে নামেন জাকের আলী অনিক। কারমাইকেলও ব্যক্তিগত ১০ রানে জীবন পেয়েছেন। নাহিদ রানার বলে ফের জীবন পেয়েছেন স্টার্লিং। এরপর ষষ্ঠ ওভারের দ্বিতীয় বলে নাহিদ রানাকে ব্যাকফুটে খেলতে যান পল স্টার্লিং। গালি অঞ্চলে দাঁড়িয়ে থাকা মিরাজ ডানদিকে ঝাঁপিয়েও বলের নাগাল পাননি। তাঁর হাত থেকে এরপর ঝরতে থাকে রক্ত। তৎক্ষণাৎ ফিজিও এসে দেখার পর মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন মিরাজ।
দ্বিতীয়বার যখন স্টার্লিং জীবন পেয়েছেন, তখনো তাঁর রান ১০। বাংলাদেশের ক্যাচ মিসের সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি তাঁর টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় ফিফটি তুলে নিয়েছেন। এখন পর্যন্ত ৭৩ বল খেলে ৯ চার মেরেছেন তিনি। আর চোট পাওয়া তাইজুল দ্রুতই মাঠে ফিরে এসেছেন। ৯ ওভার বোলিংও করেছেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি স্পিনার। কারমাইকেলের সতীর্থ জন নিলের আজ টেস্টে অভিষেক হয়েছে। নিল-কারমাইকেলের মতো বাংলাদেশের হাসান মুরাদও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছেন।
হামজা চৌধুরী এখন বাংলাদেশের। এক বছর আগেও কথাটি ভাবতে অকল্পনীয় লাগত। সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে গত ডিসেম্বরে। বাংলাদেশের জার্সিতে এরই মধ্যে পাঁচ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। বাংলাদেশে যখন আসেন, প্রতিবারই সমর্থকেরা আপন করে নেন ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই মিডফিল্ডারকে। তা এখনো অবাস্তব লাগে তাঁর কাছে।২ ঘণ্টা আগে
সিলেটে আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই ম্যাচ দিয়ে সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নামল বাংলাদেশ। এদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।২৪ মিনিট আগে
নাসিম শাহর ব্যস্ততা এখন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে। এখন তিনি অবস্থান করছেন পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজের ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডিতে। পাঞ্জাব প্রদেশের এই শহর থেকে ২৫৫ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানি পেসারের বাসায় হামলা করেছে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীরা।৩৯ মিনিট আগে
সিলেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টটা যেন ‘অভিষেকে’র টেস্ট। এক বাংলাদেশি ও দুই আইরিশ ক্রিকেটার আজই প্রথমবারের মতো টেস্টে খেলতে নেমেছেন। তাঁদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার এক আম্পায়ারেরও অভিষেক হয়ে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
ক্রীড়া ডেস্ক
সিলেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টটা যেন ‘অভিষেকে’র টেস্ট। এক বাংলাদেশি ও দুই আইরিশ ক্রিকেটার আজই প্রথমবারের মতো টেস্টে খেলতে নেমেছেন। তাঁদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার এক আম্পায়ারেরও অভিষেক হয়ে গেছে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আম্পায়ারিং স্যাম নোগাস্কির জন্য একেবারে নতুন নয়। এর আগে ছেলেদের ক্রিকেটে ২৫ ওয়ানডে ও ৪২ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আম্পায়ারিং করেছেন তিনি। মেয়েদের ক্রিকেটেও ৪ ওয়ানডে ও ২৫ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু সিলেট টেস্ট দিয়ে আজ ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথমবারের মতো আম্পায়ারিং করছেন তিনি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টেস্টে অজি এই আম্পায়ার আছেন মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে। তাঁর সঙ্গে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে কাজ করছেন পাকিস্তানের আহসান রাজা। টিভি আম্পায়ারের দায়িত্বে আছেন ইংল্যান্ডের রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ। চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে কাজ করছেন বাংলাদেশের তানভীর আহমেদ। ম্যাচ রেফারি সিলেট টেস্টের ম্যাচ রেফারি।
বাংলাদেশি বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ আজ প্রথমবারের মতো টেস্ট খেলতে নামছেন। আয়ারল্যান্ডের নিলের মতো তাঁর সতীর্থ ক্যাড কারমাইকেলেরও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে। তিন ক্রিকেটারের অভিষেকের ম্যাচে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আয়ারল্যান্ড রানের খাতা খোলার আগেই প্রথম উইকেট হারায়। কিন্তু বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে আইরিশরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২৩.২ ওভারে ১ উইকেটে ৮২ রান করেছে আয়ারল্যান্ড। স্টার্লিং ও কারমাইকেল ৫২ ও ২৪ রানে ব্যাটিং করছেন।
মুশফিক তাঁর ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।
সিলেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টটা যেন ‘অভিষেকে’র টেস্ট। এক বাংলাদেশি ও দুই আইরিশ ক্রিকেটার আজই প্রথমবারের মতো টেস্টে খেলতে নেমেছেন। তাঁদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার এক আম্পায়ারেরও অভিষেক হয়ে গেছে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আম্পায়ারিং স্যাম নোগাস্কির জন্য একেবারে নতুন নয়। এর আগে ছেলেদের ক্রিকেটে ২৫ ওয়ানডে ও ৪২ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আম্পায়ারিং করেছেন তিনি। মেয়েদের ক্রিকেটেও ৪ ওয়ানডে ও ২৫ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু সিলেট টেস্ট দিয়ে আজ ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথমবারের মতো আম্পায়ারিং করছেন তিনি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টেস্টে অজি এই আম্পায়ার আছেন মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে। তাঁর সঙ্গে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে কাজ করছেন পাকিস্তানের আহসান রাজা। টিভি আম্পায়ারের দায়িত্বে আছেন ইংল্যান্ডের রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ। চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে কাজ করছেন বাংলাদেশের তানভীর আহমেদ। ম্যাচ রেফারি সিলেট টেস্টের ম্যাচ রেফারি।
বাংলাদেশি বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ আজ প্রথমবারের মতো টেস্ট খেলতে নামছেন। আয়ারল্যান্ডের নিলের মতো তাঁর সতীর্থ ক্যাড কারমাইকেলেরও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে। তিন ক্রিকেটারের অভিষেকের ম্যাচে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আয়ারল্যান্ড রানের খাতা খোলার আগেই প্রথম উইকেট হারায়। কিন্তু বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে আইরিশরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২৩.২ ওভারে ১ উইকেটে ৮২ রান করেছে আয়ারল্যান্ড। স্টার্লিং ও কারমাইকেল ৫২ ও ২৪ রানে ব্যাটিং করছেন।
মুশফিক তাঁর ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।
হামজা চৌধুরী এখন বাংলাদেশের। এক বছর আগেও কথাটি ভাবতে অকল্পনীয় লাগত। সেই স্বপ্ন সত্যি হয়েছে গত ডিসেম্বরে। বাংলাদেশের জার্সিতে এরই মধ্যে পাঁচ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তিনি। বাংলাদেশে যখন আসেন, প্রতিবারই সমর্থকেরা আপন করে নেন ইংল্যান্ডপ্রবাসী এই মিডফিল্ডারকে। তা এখনো অবাস্তব লাগে তাঁর কাছে।২ ঘণ্টা আগে
সিলেটে আজ বাংলাদেশ সময় সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্ট। এই ম্যাচ দিয়ে সাড়ে চার মাস পর টেস্ট খেলতে নামল বাংলাদেশ। এদিকে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হচ্ছে পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ।২৪ মিনিট আগে
নাসিম শাহর ব্যস্ততা এখন শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ নিয়ে। এখন তিনি অবস্থান করছেন পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা ওয়ানডে সিরিজের ভেন্যু রাওয়ালপিন্ডিতে। পাঞ্জাব প্রদেশের এই শহর থেকে ২৫৫ কিলোমিটার দূরে পাকিস্তানি পেসারের বাসায় হামলা করেছে অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীরা।৩৯ মিনিট আগে
সিলেটে যেন ক্যাচ মিসের পসরা সাজিয়েছে বাংলাদেশ। আয়ারল্যান্ডের ব্যাটাররা ক্যাচ তুলে দিলেও তাইজুল ইসলাম-মেহেদী হাসান মিরাজরা সেগুলো লুফে নিতে পারেননি। বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে আইরিশরা।১ ঘণ্টা আগে