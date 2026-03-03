‘এটাই হতো আমার জীবনের সেরা গোল’, ঋতুপর্ণার আফসোস

দূরপাল্লার শট—এমন শটে কতবারই তো গোলের দেখা পেয়েছেন ঋতুপর্ণা চাকমা। হতাশও হয়েছেন। তবে এবারের হতাশাটা সবচেয়ে বেশি। চীনের মতো বড় দলের বিপক্ষে খেলার সুযোগই মেলে কপালগুণে, সেখানে গোল পাওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। ঋতুপর্ণাকে ফিরে যেতে হলো তাই খুব কাছ থেকে।
বাংলাদেশ আজ ২-০ গোলে হারলেও গোলের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিল ১৪ মিনিটে। পাল্টা আক্রমণে চীনের বুকে কাঁপন ধরিয়ে দেন ঋতুপর্ণা। গতিতে খুব সহজেই প্রতিপক্ষ অধিনায়ক উ হাইয়ানকে পরাস্ত করে ৩০ গজ দূর থেকে লব নেন তিনি। কিন্তু বাংলাদেশের পোস্টার গার্লের শট জালে যাওয়ার আগেই কর্নারের বিনিময়ে গোলের হাত থেকে চীনকে বাঁচান গোলরক্ষক চেন চেন।
বল জালে গেলে ক্যারিয়ারের সেরা গোল হিসেবে বেছে নিতেন ঋতুপর্ণা। তাঁর এমন সব গোলে ভর করেই এশিয়ান কাপে খেলছে বাংলাদেশ। ম্যাচ শেষে এই ফরোয়ার্ড বলেন, ‘আমি খুব নার্ভাস ছিলাম। আমরা ভাগ্যবান যে, চীনের মতো টিমের সঙ্গে খেলতে পেরে আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। আমি আসলে খুব গর্বিত যে বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব করতে পেরেছি। ভেবেছিলাম এটা গোল হবে, যদি গোল হতো এটা আমার জীবনের সেরা গোল হিসেবে মেনে নিতাম। এখন বলতে পারছি না। তাদের থেকে আরও অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের।’
যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার পাল্টা জবাব দিচ্ছে ইরানও। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে ইরান। মধ্যপ্রাচ্যের এমন যুদ্ধাবস্থায় বেঁচে থাকাই হয়ে পড়েছে অনেক অনিশ্চিত। তাঁদের মধ্যে আছেন ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ফুটবলার রিও ফার্দিনান্দ ও তাঁর স্ত্রী কেট২ ঘণ্টা আগে
আরও এক আইসিসি ইভেন্টে ব্যর্থ পাকিস্তান। ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি। যার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের মোটা অঙ্কের টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এবার পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) নির্বাচক কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন দেশটির সাবেক এক৩ ঘণ্টা আগে
হ্যাটট্রিক শিরোপা হলো না উত্তরাঞ্চলের। আজ বিসিএল ওয়ানডের ফাইনালে টানা দুই বারের চ্যাম্পিয়ন মধ্যাঞ্চলের কাছে হেরে গেছে ৫ উইকেটে। বিসিএল ওয়ানডেতে এটি দ্বিতীয় শিরোপা মধ্যাঞ্চলের। এরে আগে তারা শিরোপা জিতেছিল ২০২১-২২ মৌসুমে। মিরপুর শেরেবাংলায় আজ প্রতিযোগিতার ফাইনালে উত্তরাঞ্চলের দেওয়া ২৩৯ রানের লক্ষ্য৩ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে বেশি সময় বাকি নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে যে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ হবে, তার মধ্যে আছে ইরানও। তবে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে খেলাধুলার ওপর। বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে৪ ঘণ্টা আগে