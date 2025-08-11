Ajker Patrika
বসুন্ধরাকে আশা দিয়ে ইরাকি ক্লাবের কোচ হয়ে গেলেন তিনি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ২৩: ৩৭
দায়িত্ব নেওয়ার আগেই সরে দাঁড়ালেন বসুন্ধরা কিংসের কোচ সের্গিও ফারিয়াস। ফাইল ছবি

নতুন মৌসুম সামনে রেখে ব্রাজিলিয়ান কোচ সের্গিও ফারিয়াস নিয়োগ দিয়েছিল বসুন্ধরা কিংস। আগামীকাল কাতারের দোহায় এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের প্রাথমিক পর্বে সিরিয়ার ক্লাব আল কারামাহর মুখোমুখি হবে তারা। কাতারে দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা ছিল ফারিয়াসের। উল্টো ইরাকের ক্লাব দুহোকের স্পোর্টসের কোচ হয়েছেন তিনি।

আজ নিজেদের ইনস্টাগ্রাম পেজে ফারিয়াসের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করে দুহোক। কুয়েত, কাতার, মিসর, থাইল্যান্ড, চীন, সৌদি আরব ও দক্ষিণ কোরিয়ার ক্লাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ৫৮ বছর বয়সী ফারিয়াসের। ২০০৯ সালে এশিয়ার ক্লাব পর্যায়ের সর্বোচ্চ স্তর এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগে কোরিয়ান ক্লাব পোহাং স্টিলার্স তাঁর অধীনে চ্যাম্পিয়ন হয়। ক্লাব বিশ্বকাপে সেবার তৃতীয় হয় তাঁর দল।

কোচ হিসেবে এই ব্রাজিলিয়ানের অভিজ্ঞতার ঝুলি বেশ ভারী। সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ১১টি ক্লাবের দায়িত্ব সামলেছেন। সামলেছেন ব্রাজিল অনূর্ধ্ব-১৭ দলের দায়িত্ব। ২০০১ সালে তাদের জিতিয়েছিলেন সাউথ আমেরিকান অনূর্ধ্ব-১৭ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা। এশিয়ায় বেশ লম্বা সময় ধরেই কোচিং করিয়েছেন ফারিয়াস। সব শেষ ছিলেন কুয়েতি ক্লাব কাজমা এসসির ডাগআউটে।

ফারিয়াসকে সরে দাঁড়ানোয় প্রধান কোচ ছাড়াই কাল মাঠে নামবে বসুন্ধরা। কাতারে দলটির সঙ্গে যোগ দিয়েছেন প্রবাসী ফুটবলার কিউবা মিচেল। অভিষেক ম্যাচে তিনি কেমন করেন, সেটাই দেখার অপেক্ষা।

গত মৌসুমে লিগ জিততে না পারায় কোচ ভালেরিউ তিতার সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করেনি বসুন্ধরা। যদিও তাঁর অধীনে ফেডারেশন কাপ ও চ্যালেঞ্জ কাপ জিতেছে তারা। পারিশ্রমিক বকেয়া নিয়ে বসুন্ধরার বিরুদ্ধে ফিফায় অভিযোগও করেন তিতা।

