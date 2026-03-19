Ajker Patrika
ফুটবল

চ্যাম্পিয়নস লিগ

কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল-পিএসজির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৯ মার্চ ২০২৬, ১২: ৫০
কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল-পিএসজির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ
ম্যানচেস্টার সিটিকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ছবি: সংগৃহীত

চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলর খেলা শেষ হয়েছে বুধবার দিবাগত রাতে। দুই লেগের লড়াই শেষে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে আট দল। এরা সবাই এখন সেমিফাইনালের উঠার মিশনে মাঠে নামবে। এরই মধ্যে শেষ আটের লাইন-আপ চূড়ান্ত হয়েছে।

বার্সেলোনা এবং লিভারপুলের সঙ্গে বুধবার রাতে কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ এবং আতলেতিকো মাদ্রিদের। এর আগে শেষ আটের টিকিট কাটে রিয়াল মাদ্রিদ, আর্সেনাল, স্পোর্টিং লিসবন এবং পিএসজি। লাইন-আপ বলছে, সেমিফাইনালে উঠার মিশনে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন পিএসজি এবং প্রতিযোগিতার ইতিহাসে রেকর্ড ১৫ বারের চ্যাম্পিয়ন রিয়ালকে।

কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়ালের প্রতিপক্ষ জার্মান জায়ান্ট বায়ার্ন মিউনিখ। অন্যদিকে পিএসজি পেয়েছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পরাশক্তি লিভারপুলকে। তবে তুলনামূলক কম শক্তির দলের বিপক্ষে খেলতে হবে বার্সাকে; শেষ আটে তাদের প্রতিপক্ষ স্বদেশী ক্লাব আতলেতিকো। সবচেয়ে সহজ প্রতিপক্ষ পেয়েছে আর্সেনাল। পর্তুগিজ ক্লাব লিসবনের বিপক্ষে খেলবে মিকেল আর্তেতার দল।

একনজরে কোয়ার্টার ফাইনালের লাইন-আপ

কোয়ার্টার ফাইনাল ১: পিএসজি-লিভারপুল

কোয়ার্টার ফাইনাল ২: রিয়াল মাদ্রিদ-বায়ার্ন মিউনিখ

কোয়ার্টার ফাইনাল ৩: বার্সেলোনা-আতলেতিকো মাদ্রিদ

কোয়ার্টার ফাইনাল ৪: স্পোর্টিং লিসবন-আর্সেনাল

কোয়ার্টার ফাইনাল ১ এবং ২-এর জয়ী দল প্রথম সেমিফাইনালে মাঠে নামবে। শেষ চারের দ্বিতীয় ম্যাচ হবে কোয়ার্টার ফাইনাল ৩ এবং ৪-এর জয়ী দলের মধ্যে। অর্থাৎ কোয়ার্টার ফাইনালে নিজেদের ম্যাচ জিততে পারলে সেমিফাইনালে দেখা হবে বার্সা এবং আর্সেনালের।

কোয়ার্টার-ফাইনালের প্রথম লেগের খেলা হবে ৭ ও ৮ এপ্রিল। দ্বিতীয় লেগ মাঠে গড়াবে ১৪ ও ১৫ এপ্রিল। সেমিফাইনালের দুই লেগ হবে ২৮ ও ২৯ এপ্রিল এবং ৫ ও ৬ মে। এরপর বুদাপেস্টের পুসকাস অ্যারেনায় ৩০ মে ফাইনাল দিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগের এবারের পর্ব শেষ হবে।

বিষয়:

খেলাফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশীরা তাকিয়ে হাইকমান্ডের দিকে

শিল্প ও উৎপাদন প্রকৌশলে কেন পড়বেন

সবাইকে সবকিছু বোঝানো যায় না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিন

যুক্তরাষ্ট্রের বাজার: পোশাকের দাম কমেছে ২.৬%

যুদ্ধ বন্ধে ইউরোপের চাপ

সম্পর্কিত

আইপিএলের আগে মদ্যপান ছাড়লেন ভারতীয় ক্রিকেটার

কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল-পিএসজির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ

কোয়ার্টার ফাইনালে রিয়াল-পিএসজির সামনে বড় চ্যালেঞ্জ

নিউক্যাসলকে ৭ গোল দিয়ে বাস্তবতা দেখালেন বার্সা কোচ

সবাইকে টাকা দিয়ে দিই, যে যার মতো শপিং করে