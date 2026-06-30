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ফুটবল

‘গোলমেশিন’ দুই দলকেই যখন আর দেখা যাবে না বিশ্বকাপে

ক্রীড়া ডেস্ক    
‘গোলমেশিন’ দুই দলকেই যখন আর দেখা যাবে না বিশ্বকাপে
এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোল করা নেদারল্যান্ডস, জার্মানির পথচলা থেমে গেছে শেষ বত্রিশেই। ছবি: এএফপি

যতই দিন যাচ্ছে, ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ ততই জমে উঠছে। গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে শুরু হয়ে গেছে নকআউট পর্ব। গোলের বিশ্বকাপে একের পর এক রেকর্ড যেমন হচ্ছে, তেমনি ঘটছে অনেক চমকপ্রদ ঘটনাও। যেখানে গত রাত থেকে শুরু করে ৮-৯ ঘণ্টার ব্যবধানে বাদ পড়ে গেছে ফুটবল ইতিহাসের দুই পরাশক্তি। যারা এবারের বিশ্বকাপে গোলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছিল।

শেষ বত্রিশের সূচিতে যখন জার্মানি-প্যারাগুয়ে, মরক্কো-নেদারল্যান্ডস ম্যাচ দুটি ঠিক হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই অনেকে ইউরোপের দলগুলোর জয় দেখতে পাচ্ছিলেন। জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে ৮ ও ৩ বার। যার মধ্যে জার্মানরা বিশ্বকাপ জিতেছে চার বার। ডাচরা তিনবার হয়েছে তিনবার। তবে বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে যদি চমকই না দেখা যায়, তাহলে কি ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র মজাই বা কী থাকে! দুই ইউরোপীয় পরাশক্তি বিদায় নিয়েছে শেষ বত্রিশ থেকেই। প্যারাগুয়ে, মরক্কো স্ব স্ব ম্যাচগুলো জিতেছে পেনাল্টি শুটআউটেই।

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে শেষ বত্রিশে বিদায় নেওয়া জার্মানি-নেদারল্যান্ডস গ্রুপ পর্বে দাপট দেখিয়ে খেলতে থাকে। যেখানে নবাগত কুরাসাওকে ৭-১ গোলে উড়িয়ে দেয় জার্মানরা। মনে হচ্ছিল জার্মানরা এবার গোলের বন্যা বইয়ে দেবে। কিন্তু পরের তিন ম্যাচ মিলে জার্মানি করেছে কেবল ৪ গোল। অর্থাৎ জার্মানরা এবার করেছে ১১ গোল। সমান ১১ গোল করেছে নেদারল্যান্ডসও। যার মধ্যে ডাচরা ৫-১ গোলে গ্রুপ পর্বে হারায় সুইডেনকে।

দেখে নিন বিশ্বকাপে কারা সর্বোচ্চ গোল করেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস
দেখে নিন বিশ্বকাপে কারা সর্বোচ্চ গোল করেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা গ্রাফিকস

এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডে দুইয়ে থাকা ফ্রান্স করেছে ১০ গোল। তিনে যৌথভাবে অবস্থান করছে ব্রাজিল ও কানাডা। দুই দলই ৯টি করে গোল করেছে এবারের বিশ্বকাপে। যেখানে মরক্কোর বিপক্ষে ব্রাজিল করে ১ গোল। হাইতি ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি করে গোল করে সেলেসাওরা। গত রাতে হিউস্টনে জাপানের বিপক্ষে ২-১ গোলের রুদ্ধশ্বাস জয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করে ব্রাজিল। আর কানাডার ৯ গোলের ছয়টিই এসেছে গ্রুপ পর্বে কাতারের বিপক্ষে।

উত্তেজনায় ঠাসা ম্যাচে ডাচদের কাঁদিয়ে শেষ ষোলোতে মরক্কোউত্তেজনায় ঠাসা ম্যাচে ডাচদের কাঁদিয়ে শেষ ষোলোতে মরক্কো

জার্মানি-প্যারাগুয়ে, নেদারল্যান্ডস-মরক্কো দুটি ম্যাচই ১-১ গোলে ড্রয়ের পর অতিরিক্ত সময়ের ৩০ মিনিটেও ম্যাচের ফল বের করা যায়নি। নকআউটেও জার্মানি-নেদারল্যান্ডসের ফুটবলাররা নিজেরা যেমন গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন, প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকদেরও কৃতিত্ব দিতে হবে। ম্যাচ শেষে তাই জার্মান-ডাচ খেলোয়াড়দের হতাশার চেহারাটাই ফুটে উঠেছে।

জার্মানির বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয়ের পর প্যারাগুয়েতে ছুটি ঘোষণাজার্মানির বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয়ের পর প্যারাগুয়েতে ছুটি ঘোষণা

ফ্রান্স, কানাডা, ব্রাজিলের গোল সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ থাকছে। কানাডা শেষ ষোলোতে খেলবে মরক্কোর বিপক্ষে। ফ্রান্স আজ নামবে নকআউট পর্বে। বাংলাদেশ সময় রাত ৩টায় নিউইয়র্কে শুরু হবে ফ্রান্স-সুইডেন শেষ বত্রিশের ম্যাচ। দুই ফরাসি তারকা এখনো পর্যন্ত উসমান দেম্বেলে, কিলিয়ান এমবাপ্পে চারটি করে গোল করেছেন।

পিছিয়ে নেই আর্জেন্টিনাও। লিওনেল মেসি গোলের পর গোল করে ভেঙেচূড়ে দিচ্ছেন একের পর এক রেকর্ড। এবারের বিশ্বকাপে আলবিসেলেস্তেদের আট গোলের ছয়টিই এসেছে মেসির পা থেকে।

বিষয়:

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