‘গোলমেশিন’ দুই দলকেই যখন আর দেখা যাবে না বিশ্বকাপে

যতই দিন যাচ্ছে, ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ ততই জমে উঠছে। গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে শুরু হয়ে গেছে নকআউট পর্ব। গোলের বিশ্বকাপে একের পর এক রেকর্ড যেমন হচ্ছে, তেমনি ঘটছে অনেক চমকপ্রদ ঘটনাও। যেখানে গত রাত থেকে শুরু করে ৮-৯ ঘণ্টার ব্যবধানে বাদ পড়ে গেছে ফুটবল ইতিহাসের দুই পরাশক্তি। যারা এবারের বিশ্বকাপে গোলের বন্যা বইয়ে দিচ্ছিল।
শেষ বত্রিশের সূচিতে যখন জার্মানি-প্যারাগুয়ে, মরক্কো-নেদারল্যান্ডস ম্যাচ দুটি ঠিক হয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই অনেকে ইউরোপের দলগুলোর জয় দেখতে পাচ্ছিলেন। জার্মানি ও নেদারল্যান্ডস বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছে ৮ ও ৩ বার। যার মধ্যে জার্মানরা বিশ্বকাপ জিতেছে চার বার। ডাচরা তিনবার হয়েছে তিনবার। তবে বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে যদি চমকই না দেখা যায়, তাহলে কি ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থে’র মজাই বা কী থাকে! দুই ইউরোপীয় পরাশক্তি বিদায় নিয়েছে শেষ বত্রিশ থেকেই। প্যারাগুয়ে, মরক্কো স্ব স্ব ম্যাচগুলো জিতেছে পেনাল্টি শুটআউটেই।
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে শেষ বত্রিশে বিদায় নেওয়া জার্মানি-নেদারল্যান্ডস গ্রুপ পর্বে দাপট দেখিয়ে খেলতে থাকে। যেখানে নবাগত কুরাসাওকে ৭-১ গোলে উড়িয়ে দেয় জার্মানরা। মনে হচ্ছিল জার্মানরা এবার গোলের বন্যা বইয়ে দেবে। কিন্তু পরের তিন ম্যাচ মিলে জার্মানি করেছে কেবল ৪ গোল। অর্থাৎ জার্মানরা এবার করেছে ১১ গোল। সমান ১১ গোল করেছে নেদারল্যান্ডসও। যার মধ্যে ডাচরা ৫-১ গোলে গ্রুপ পর্বে হারায় সুইডেনকে।
এবারের বিশ্বকাপে সর্বোচ্চ গোলের রেকর্ডে দুইয়ে থাকা ফ্রান্স করেছে ১০ গোল। তিনে যৌথভাবে অবস্থান করছে ব্রাজিল ও কানাডা। দুই দলই ৯টি করে গোল করেছে এবারের বিশ্বকাপে। যেখানে মরক্কোর বিপক্ষে ব্রাজিল করে ১ গোল। হাইতি ও স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে তিনটি করে গোল করে সেলেসাওরা। গত রাতে হিউস্টনে জাপানের বিপক্ষে ২-১ গোলের রুদ্ধশ্বাস জয়ে শেষ ষোলো নিশ্চিত করে ব্রাজিল। আর কানাডার ৯ গোলের ছয়টিই এসেছে গ্রুপ পর্বে কাতারের বিপক্ষে।
জার্মানি-প্যারাগুয়ে, নেদারল্যান্ডস-মরক্কো দুটি ম্যাচই ১-১ গোলে ড্রয়ের পর অতিরিক্ত সময়ের ৩০ মিনিটেও ম্যাচের ফল বের করা যায়নি। নকআউটেও জার্মানি-নেদারল্যান্ডসের ফুটবলাররা নিজেরা যেমন গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন, প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকদেরও কৃতিত্ব দিতে হবে। ম্যাচ শেষে তাই জার্মান-ডাচ খেলোয়াড়দের হতাশার চেহারাটাই ফুটে উঠেছে।
ফ্রান্স, কানাডা, ব্রাজিলের গোল সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ থাকছে। কানাডা শেষ ষোলোতে খেলবে মরক্কোর বিপক্ষে। ফ্রান্স আজ নামবে নকআউট পর্বে। বাংলাদেশ সময় রাত ৩টায় নিউইয়র্কে শুরু হবে ফ্রান্স-সুইডেন শেষ বত্রিশের ম্যাচ। দুই ফরাসি তারকা এখনো পর্যন্ত উসমান দেম্বেলে, কিলিয়ান এমবাপ্পে চারটি করে গোল করেছেন।
পিছিয়ে নেই আর্জেন্টিনাও। লিওনেল মেসি গোলের পর গোল করে ভেঙেচূড়ে দিচ্ছেন একের পর এক রেকর্ড। এবারের বিশ্বকাপে আলবিসেলেস্তেদের আট গোলের ছয়টিই এসেছে মেসির পা থেকে।
জার্মানিকে হারিয়ে অঘটন ঘটানোর পর পুরো প্যারাগুয়ে মেতেছে উদযাপনে। ভক্ত-সমর্থকদের উন্মাদনা দেখে লাতিন আমেরিকার দেশটিতে এক দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার ম্যাচ নিয়ে বিশ্বকাপের সময় বাংলাদেশে কী পরিমাণ উন্মাদনা দেখা যায়, সেটা কারও অজানা নয়। প্রিয় দলের সমর্থনে গলা ফাটানো, গোলের সময় হইচই করা, জয়ের পর উদযাপন—সব মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে। ফুটবলাররাও জানেন১ ঘণ্টা আগে
হিউস্টনে জাপানের বিপক্ষে ২-১ গোলের রুদ্ধশ্বাস জয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে ব্রাজিল। আজ রাতে জানা যাবে সেলেসাওদের শেষ ষোলোর প্রতিপক্ষ। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় ডালাসে শুরু হবে আইভরি কোস্ট-নরওয়ে ম্যাচ। রাত ৩টায় মুখোমুখি হবে ফ্রান্স-সুইডেন ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
এবারের বিশ্বকাপে ব্রাজিল ও জার্মানির ম্যাচ একই দিনে হওয়া এক রকম নিয়মে পরিণত হয়েছিল। কখনোবা ব্রাজিল খেলেছিল আগে, কখনোবা জার্মানি আগে। গ্রুপ পর্ব থেকে শুরু করে নকআউট—সব জায়গাতেই ঘটেছিল এক ঘটনা। দুই দলের মধ্যে গোলের প্রতিযোগিতা দারুণ জমে উঠেছিল। কিন্তু আপাতত এই প্রতিযোগিতা থেমে গেল শেষ বত্রিশেই। ব্রাজি৩ ঘণ্টা আগে