Ajker Patrika
ফুটবল

জার্মানির বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয়ের পর প্যারাগুয়েতে ছুটি ঘোষণা

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ৩০ জুন ২০২৬, ১৩: ৩৬
জার্মানির বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয়ের পর প্যারাগুয়েতে ছুটি ঘোষণা
জার্মানির বিপক্ষে অঘটনের পর এভাবেই উদযাপনে মেতে ওঠে প্যারাগুয়ে। ছবি: এক্স

জার্মানিকে হারিয়ে অঘটন ঘটানোর পর পুরো প্যারাগুয়ে মেতেছে উদযাপনে। ভক্ত-সমর্থকদের উন্মাদনা দেখে লাতিন আমেরিকার দেশটিতে এক দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

বোস্টনে গত রাতে শেষ বত্রিশে জার্মানির বিপক্ষে টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জয়ের পর বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন প্যারাগুয়ের ফুটবলাররা। সেই উচ্ছ্বাসের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে প্যারাগুয়েতেও। জার্মানদের হারানোর আনন্দে তাই শামিল হয়েছেন প্যারাগুয়ের রাষ্ট্রপতি সান্তিয়াগো পেনা। দেশটিতে জাতীয় ছুটির ঘোষণা দিয়ে পেনা নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘আজ উদযাপন করছে পুরো একটি দেশ। উদযাপন করছে এমন একটি জাতীয় দলের জয়, যারা আমাদের পরিচয়ের সবচেয়ে গভীর মূল্যবোধের প্রতীক।’

মূল ম্যাচ ১-১ গোলে ড্রয়ের পর অতিরিক্ত ৩০ মিনিটেও জার্মানি-প্যারাগুয়ে ম্যাচের ফল বের করা যায়নি। হিউস্টনে ১২০ মিনিটের লড়াই শেষে টাইব্রেকারেও লড়াই হয়েছে সমানে সমানে। হোসে কানালে প্যারাগুয়ের হয়ে শটটি জালে জড়ানোর পর শুরু হয় উদযাপন। আনন্দে সতীর্থরা যেন গোলরক্ষক অরলান্দো হিলের কোলে উঠতে চাইলেন।

ফুটবলারদের শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাওয়ার মানসিকতাই প্যারাগুয়েকে মনে রাখার মতো উপলক্ষ এনে দিয়েছে বলে মনে করেন পেনা। প্যারাগুয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘অদম্য লড়াইয়ের মানসিকতা, অটুট বিশ্বাস রয়েছে এই জাতির। তারা কখনো হারার আগে হারে না। ধন্যবাদ আলবিরোহা আমাদের এই আনন্দ উপহার দেওয়ার জন্য। এই জয়ে লাখো প্যারাগুয়ানদের একত্রিত করা সম্ভব হয়েছে। এগিয়ে চলো প্যারাগুয়ে।’ ক্যাপশন শেষে লাল, গোলাপি ও নীল রঙের তিনটি ইমোজি দিয়েছেন পেনা।

জার্মানির বিপক্ষে প্যারাগুয়ের জয়ের পর ব্রাজিলেও দেখা গেছে উদযাপন। ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোর এক বারে প্যারাগুয়ের ভক্ত-সমর্থকদের উদযাপনের ঘটনা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল। আজ রাতে ঠিক হবে শেষ ষোলোতে প্যারাগুয়ের প্রতিপক্ষ। নিউইয়র্কে ফ্রান্স-সুইডেন শেষ বত্রিশ ম্যাচের জয়ী দল শেষ ষোলোতে প্যারাগুয়ের মুখোমুখি হবে।

বিষয়:

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