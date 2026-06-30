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শেষ ষোলোতে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কে হচ্ছে, জানা যাবে আজ

ক্রীড়া ডেস্ক    
শেষ ষোলোতে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কে হচ্ছে, জানা যাবে আজ
উড়ছেন আর্লিং হালান্ড। এবারের বিশ্বকাপে এরই মধ্যে করেছেন ৪ গোল। আজ রাতে আইভরি কোস্টের বিপক্ষে তাঁর ঝলক দেখার অপেক্ষায় থাকবে নরওয়ে। ছবি: এএফপি

হিউস্টনে গত রাতে জাপানের বিপক্ষে ২-১ গোলের রুদ্ধশ্বাস জয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে ব্রাজিল। আজ রাতে জানা যাবে সেলেসাওদের শেষ ষোলোর প্রতিপক্ষ। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় ডালাসে শুরু হবে আইভরি কোস্ট-নরওয়ে ম্যাচ। রাত ৩টায় মুখোমুখি হবে ফ্রান্স-সুইডেন ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

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ফিফা বিশ্বকাপ

আইভরি কোস্ট-নরওয়ে

রাত ১১টা

সরাসরি

ফ্রান্স-সুইডেন

রাত ৩টা

সরাসরি

বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

হারারে টেস্ট: তৃতীয় দিন

বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে

বেলা ১টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

নাগরিক, টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাটিভিতে আজকের খেলাফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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