শেষ ষোলোতে ব্রাজিলের প্রতিপক্ষ কে হচ্ছে, জানা যাবে আজ

হিউস্টনে গত রাতে জাপানের বিপক্ষে ২-১ গোলের রুদ্ধশ্বাস জয়ে শেষ ষোলোতে উঠেছে ব্রাজিল। আজ রাতে জানা যাবে সেলেসাওদের শেষ ষোলোর প্রতিপক্ষ। বাংলাদেশ সময় রাত ১১টায় ডালাসে শুরু হবে আইভরি কোস্ট-নরওয়ে ম্যাচ। রাত ৩টায় মুখোমুখি হবে ফ্রান্স-সুইডেন ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ফুটবল খেলা সরাসরি
ফিফা বিশ্বকাপ
আইভরি কোস্ট-নরওয়ে
রাত ১১টা
সরাসরি
ফ্রান্স-সুইডেন
রাত ৩টা
সরাসরি
বিটিভি, টি স্পোর্টস ও সময়
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
হারারে টেস্ট: তৃতীয় দিন
বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে
বেলা ১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
নাগরিক, টি স্পোর্টস
এবারের বিশ্বকাপে ব্রাজিল ও জার্মানির ম্যাচ একই দিনে হওয়া এক রকম নিয়মে পরিণত হয়েছিল। কখনোবা ব্রাজিল খেলেছিল আগে, কখনোবা জার্মানি আগে। গ্রুপ পর্ব থেকে শুরু করে নকআউট—সব জায়গাতেই ঘটেছিল এক ঘটনা। দুই দলের মধ্যে গোলের প্রতিযোগিতা দারুণ জমে উঠেছিল। কিন্তু আপাতত এই প্রতিযোগিতা থেমে গেল শেষ বত্রিশেই। ব্রাজি২ ঘণ্টা আগে
থ্রিলার মুভির গল্পও যেন হার মানতে বাধ্য মরক্কো-নেদারল্যান্ডস ম্যাচের কাছে। কী ছিল না এই ম্যাচে! ক্লাইম্যাক্স, অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স, অ্যাডভেঞ্চার—কোনো কিছুতেই অবিশ্বাস্য এই ম্যাচকে বর্ণনা করা যাবে না। আজ সকালে মন্তেরেই স্টেডিয়ামে উত্তেজনায় ঠাসা ম্যাচে শেষ হাসি হেসেছে মরক্কোই। ডাচদের বিদায়ঘণ্টা বাজিয়ে৩ ঘণ্টা আগে
বোস্টনের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে সুদূর রিও ডি জেনিরোতেও। তাতে হয়তো অনেকেই ধন্ধে পড়ে যেতে পারেন এই ভেবে যে জার্মানিকে হারিয়ে ব্রাজিল শেষ ষোলোর টিকিট কেটেছে। আসলে ব্যাপারটা তা নয়। টাইব্রেকারে জার্মানদের হারিয়ে প্যাারাগুয়ে পেরিয়েছে শেষ বত্রিশের বাধা। বোস্টনের অঘটনের পর রিও ডি জেনিরোতে যা হয়েছে, তাতে অনেকে চ৩ ঘণ্টা আগে
একসময় বিশ্ব ফুটবলে স্ট্রাইকার মানেই ছিল রোনালদো নাজারিওর ঝড়। গতি, ড্রিবলিং, প্রতিপক্ষকে ছিটকে ফেলে গোল করার সহজাত ক্ষমতা—সব মিলিয়ে তিনি ছিলেন ‘দ্য ফেনোমেনন’। সেই একই রোমাঞ্চ যেন আবার ফিরে এসেছে কিলিয়ান এমবাপ্পের পায়ে। অন্তত ব্রাজিলের কিংবদন্তি রোনালদোর চোখে তাই-ই।৪ ঘণ্টা আগে