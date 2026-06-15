Ajker Patrika
ফুটবল

যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি না থাকায় ফিফার ভুলে বিড়ম্বনায় উরুগুয়ে

ক্রীড়া ডেস্ক    
যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি না থাকায় ফিফার ভুলে বিড়ম্বনায় উরুগুয়ে
ফ্লাইট বিড়ম্বনায় পড়েন ভালভার্দেরা। ছবি: এক্স

বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামার মাত্র এক দিন চরম এক নাটকীয় পরিস্থিতির মুখোমুখি হলো উরুগুয়ে। মেক্সিকো থেকে মায়ামিগামী তাদের ফ্লাইটটির আকাশপথের দূরত্ব মাত্র ১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটের হলেও, ফিফার নথিপত্র সংক্রান্ত এক ভুলের কারণে তা দীর্ঘ সময় আটকে থাকে। তবে সব শঙ্কা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা হয়েছে উরুগুয়ে দল।

আগামীকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ সময় ভোর ৪টায় (মায়ামি সময় সোমবার সন্ধ্যা ৬টা) গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে সৌদি আরবের মুখোমুখি হবে উরুগুয়ে। বিশ্বকাপের নিয়মানুযায়ী, ম্যাচের অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে সংশ্লিষ্ট শহরে পৌঁছানোর বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু উরুগুইয়ান সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মেক্সিকোর কানকুন থেকে তাদের যে চার্টার্ড ফ্লাইটে ওঠার কথা ছিল, সেটি যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ছাড়পত্র পায়নি। কাগজপত্র যাচাইয়ের সময় দেখা যায়, উড্ডয়নের সেই বিশেষ অনুমতিপত্রটি প্রস্তুত করতে ব্যর্থ হয়েছে ফিফা। পরে স্কোয়াডটিকে দক্ষিণ ফ্লোরিডায় নিতে দ্বিতীয় একটি বিমানের ব্যবস্থা করা হয়।

রোববার এক বিবৃতিতে উরুগুয়ে ফুটবল ফেডারেশন (এইউএফ) জানায়, ‘আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের সমস্যার কারণে মেক্সিকো থেকে রওনা হতে বিলম্ব হয়েছে। দল হোটেলে বিশ্রাম নিচ্ছে। ফিফা নতুন প্রস্থানের সময় নির্ধারণ করেছে বিকেল ৪টা ১৫ মিনিট (কানকুন সময়)।’ এই বিলম্ব ফিফার কারণেই হয়েছে কি না—‘দ্য অ্যাথলেটিক’-এর এমন প্রশ্নের জবাবে এইউএফের একজন মুখপাত্র স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ‘হ্যাঁ, কথাটি সঠিক।’ এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাওয়া হলেও তাৎক্ষণিকভাবে কোনো সাড়া দেয়নি ফিফা।

ফ্লাইটের এই বিলম্বের কারণে উরুগুয়ে কোচ মার্সেলো বিয়েলসা এবং ডিফেন্ডার হোসে মারিয়া হিমেনেসের নির্ধারিত ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনও পিছিয়ে যায়। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটের সংবাদ সম্মেলনটি পুনর্নির্ধারণ করে রাত ৮টায় নেওয়া হয়। এটি সময়মতো অনুষ্ঠিত না হলে এইউএফকে ফিফার শাস্তির (জরিমানা) মুখে পড়তে হতে পারে। যদিও ভুলের পুরো দায় ফিফার, তবুও জরিমানা গুনতে হতে পারে উরুগুয়েকেই।

ক্ষোভ প্রকাশের অংশ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) উরুগুয়ের সাবেক তারকা স্ট্রাইকার দিয়েগো ফোরলানের ২০১০ সালের একটি পুরোনো পোস্ট শেয়ার করে এইউএফ। সেবারও দলের প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচের আগের দিন চার্টার্ড ফ্লাইট এক ঘণ্টা বিলম্বিত হয়েছিল।

বিষয়:

খেলাফুটবল বিশ্বকাপফুটবলউরুগুয়েফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত