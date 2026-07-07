Ajker Patrika
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ফুটবল

যুক্তরাষ্ট্রের ‘কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা’ ইরানের

ক্রীড়া ডেস্ক    
যুক্তরাষ্ট্রের ‘কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা’ ইরানের
যুক্তরাষ্ট্রের হারে উৎফুল্ল ইরানও। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

ট্রাম্পের ফোনকলে ফোলারিন বালোগানের লাল কার্ড তুলে খেলানোর সুযোগ দেওয়ায় সমালোচনা কম হয়নি। তবে আজ সিয়াটলে বেলজিয়ামের বিপক্ষে শেষ ষোলোতে তাঁকে খেলালেও যুক্তরাষ্ট্র জয় পায়নি। হারের পর বিশ্বকাপের আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে চলছে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ। বাদ যায়নি ইরানও।

যুক্তরাষ্ট্রকে ৪-১ গোলে হারিয়ে আজ কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে গেছে বেলজিয়াম। জয়ের পর ট্রাম্প-ফিফাকে ইঙ্গিত করে সামাজিক মাধ্যমে রয়্যাল বেলজিয়াম ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আরবিএফএ) পোস্ট করেছে, ‘এটা বদলান।’ ইরানও খোঁচা দিতে ছাড়েনি যুক্তরাষ্ট্রকে। নিজেদের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ইরান ফুটবল দল একটি স্টোরি শেয়ার করেছে। সেখানে ওপরে যুক্তরাষ্ট্র-বেলজিয়াম এবং নিচে বেলজিয়াম-ইরান গ্রুপ পর্বের ম্যাচের ফল যুক্ত করেছে। ক্যাপশনে ইরান লিখেছে, ‘আমাদের সঙ্গে নাচবেন এখন।’ যেখানে বেলজিয়াম-ইরান গ্রুপ পর্বের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে।

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শত্রুতা অবশ্য বিশ্বকাপের আগে থেকেই। ফেব্রুয়ারির শেষে শুরু হওয়া দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের কারণে ইরান ফুটবল দল মেক্সিকোতে খেলতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে তিন ম্যাচ খেললেও মেক্সিকোতে ছিল মেহদী তারেমির নেতৃত্বাধীন ইরানের বেজক্যাম্প। এমনকি টুর্নামেন্ট শুরুর পরও যুক্তরাষ্ট্র নানা কৌশলে ইরানকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

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ইরানের বাদ পড়াটা যখন নিশ্চিত হয়ে যায়, তখন খুশিতে নেচেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটির প্রধান মার্কওয়েন মুলিন। তিনি বলেছিলেনস, ‘তাদের বিদায় হয়েছে দেখে আমি খুশি তারা আর ফিরবে না। হয়তো আমি একটা-দুটো গান গেয়েছিলাম। এমনকি খুশিতে নেচেও উঠেছিলাম।’

২৭ জুন ইরান-মিসর ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র হয়েছিল। তিন ম্যাচে তিন ড্রয়ে তিন পয়েন্ট নিয়ে ‘জি’ গ্রুপের তৃতীয় দল হয়েছিল ইরান। পরের দিন আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া ম্যাচে কোনো এক দল জিতলেই ইরান উঠতে পারত শেষ বত্রিশে। কিন্তু আলজেরিয়া-অস্ট্রিয়া ম্যাচ ৩-৩ গোলে ড্র হওয়ায় তা আর সম্ভব হয়নি। সেদিনের ঘটনা মনে রেখেই যে যুক্তরাষ্ট্রকে আজ ইরান খোঁচা দিয়েছে, তাতো বলাই যায়।

শেষভাগে চলে এসেছে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ। ফ্রান্স-মরক্কো, স্পেন-বেলজিয়াম, নরওয়ে-ইংল্যান্ড কোয়ার্টার ফাইনালের এই তিন ম্যাচের লাইনআপ ঠিক হয়ে গেছে। এখন শেষ আটের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হবে, সেটার ফয়সালা হবে আজ রাতে। আটলান্টায় আর্জেন্টিনা-মিসর ম্যাচ শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরই মুখোমুখি হচ্ছে সুইজারল্যান্ড-কলম্বিয়া। ভ্যাঙ্কুভারে রাত ২টায় মাঠে গড়াবে এই ম্যাচ। এবারের বিশ্বকাপে সুইজারল্যান্ড-কলম্বিয়া এখন পর্যন্ত অপরাজিত।

বিষয়:

খেলাফুটবলইরানফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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