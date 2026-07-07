পেনাল্টি মিসে বিশ্বকাপে মেসির লজ্জার রেকর্ড

লিওনেল মেসির নামের পাশে ট্রফি জয়, গোল, অ্যাসিস্ট কিংবা নকআউট পর্বে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া পারফরম্যান্স— সব কিছু্ই আছে। তবে মিসরের বিপক্ষে শেষ ষোলোর ম্যাচে তাঁর নামের পাশে যুক্ত হলো এক অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড।
আটলান্টায় ম্যাচের ২১ মিনিটে সমতায় ফেরার সুবর্ণ সুযোগ পায় আর্জেন্টিনা। পেনাল্টি থেকে গোল করার দায়িত্ব নেন অধিনায়ক মেসি। কিন্তু তাঁর বাঁ পায়ের শট নিচের ডান কোণে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠেকিয়ে দেন মিসরের গোলরক্ষক মোস্তফা শোবেইর। ফলে ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকার সুবিধা ধরে রাখে মিসর।
এই পেনাল্টি মিসের মধ্য দিয়ে বিশ্বকাপে নতুন এক রেকর্ডের মালিক হয়েছেন মেসি। বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত নেওয়া আটটি পেনাল্টির মধ্যে চারটিতেই গোল করতে পারেননি তিনি। বিশ্বকাপের ইতিহাসে কোনো খেলোয়াড়ের এত বেশি পেনাল্টি মিসের নজির নেই।
শুধু তা–ই নয়, টাইব্রেকার বাদে বিশ্বকাপের এক আসরে দুটি পেনাল্টি মিস করা প্রথম ফুটবলারও হয়েছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। এর আগে গ্রুপ পর্বেও অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে স্পটকিক থেকে ব্যর্থ হয়েছিলেন তিনি।
প্রথম ৪৫ মিনিটের গল্পটা তাই এক কথায় শোবেইরের। ইয়াসির ইব্রাহিমের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর মিসরের গোলরক্ষক একের পর এক সেভে আর্জেন্টিনাকে হতাশ করেছেন। আর সুযোগ নষ্ট, পেনাল্টি মিস ও পোস্টে বল লাগার আক্ষেপ নিয়েই বিরতিতে যেতে হয়েছে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের।২ মিনিট আগে
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