ইংল্যান্ড কোচের অভিযোগের পর নিয়ম বদলাল ফিফা

ডালাসে পরশু রাতে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ৪-২ গোলের পরও হতাশ ছিলেন ইংল্যান্ডের প্রধান কোচ টমাস টুখেল। জাতীয় সংগীতের সময় খেলোয়াড়দের ঠিকমতো দেখতে পারেননি বলে সেদিন ম্যাচ শেষে অভিযোগ করেছিলেন। বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা অবশেষে ইংল্যান্ডের কোচের অনুরোধে সাড়া দিয়েছে।
আলোকচিত্রীদের কারণে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে জাতীয় সংগীতের সময় হ্যারি কেইন-মারকাস রাশফোর্ডদের দেখতে পারেননি বলে টুখেল অভিযোগ করেছিলেন। ম্যাচ শেষে ফিফার কাছে অনুরোধও করেছিলেন। ইংল্যান্ড কোচের অভিযোগের পর নিয়ম বদলেছে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা। সংশোধিত নির্দেশনা অনুযায়ী, পুরো টেকনিক্যাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকতে পারবেন না। বরং মাঠের মাঝরেখার কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাঁদের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
জাতীয় সংগীতের সময় ফুটবলারদের দেখতেও কোচদের আর কোনো সমস্যা থাকছে না। সে সময় কোচিং স্টাফদের জন্য নির্ধারিত ডাগআউটেই যে বসে থাকতে হবে, ব্যাপারটা তা নয়। খেলোয়াড়দের দেখতে তাঁরা (কোচিং স্টাফ) সেন্টার সার্কেল থেকে পাশে দাঁড়াতে হবে। টুখেল এবং টুর্নামেন্টের আরও কয়েক জন কর্মকর্তার মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে ফিফা দ্রুত এই সমঝোতামূলক ব্যবস্থা চালু করেছে। যা আগে অন্যান্য আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টেও ব্যবহার করা হয়েছিল।
ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ডালাসে বিশ্বকাপ অভিযান শুরুর আগে ইংল্যান্ডের জাতীয় সংগীত ‘গড সেভ দ্য কুইন’ যখন চলছিল, তখন ইশারায় ফটোগ্রাফারদের সরে যেতে বলেছিলেন। তবে ইংল্যান্ড কোচের ইশারায় কোনো কাজ হয়নি। তখন টুখেল তাঁর সহকারী স্টাফদের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়েছেন। হ্যারি কেইন, জুড বেলিংহাম, হ্যারি কেইনদের দেখতে মাঠের জায়ান্ট স্ক্রিনে বাধ্য হয়ে তাকান টুখেল।
টুখেলের ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পর নতুন নিয়ম কার্যকর করেছে ফিফা। গতকাল আটলান্টায় চেক প্রজাতন্ত্র ও দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের আগে কোচেরা টাচলাইন বরাবর সরে দাঁড়িয়েছেন। আলোকচিত্রীরাও গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছেন।
ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে পরশু ৪-২ গোলের জয়ে হ্যারি কেইন জোড়া গোল করেন। ইংল্যান্ডের অপর দুই গোল করেন জুড বেলিংহাম ও মার্কাস রাশফোর্ড। আর ক্রোয়েশিয়ার দুই গোল করেন মার্টিন বাতুরিনা ও পেতার মুসা। ২৩ জুন নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ঘানার মুখোমুখি হবে ইংল্যান্ড। এই ম্যাচটি হবে বোস্টনে। আর ২৭ জুন ইংল্যান্ড-পানামা ম্যাচ হবে নিউজার্সিতে।
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