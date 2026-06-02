নেপাল ম্যাচের আগে মা হারালেন শিউলি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মা হারিয়েছেন শিউলি আজিম। ছবি: বাফুফে

নেপালের বিপক্ষে সেমিফাইনালের আগে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলে। সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের শেষ চারের লড়াইয়ের ঠিক আগমুহূর্তে মাতৃবিয়োগের ধাক্কা খেলেন দলের অভিজ্ঞ ফুটবলার শিউলি আজিম। আজ ভোরে তাঁর মা বাসনা আজিম শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ৪৫ বছর বয়সী শিউলির মা দীর্ঘদিন ধরে কিডনিজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই মেয়ে ও তিন ছেলেসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

চলতি টুর্নামেন্টে এখনো মাঠে নামা না হয়নি শিউলির। তাঁর এমন আকস্মিক ক্ষতিতে পুরো বাংলাদেশ দল স্তব্ধ। বড় ম্যাচের আগের দিন ভোরে এই দুঃসংবাদ আসার পর সকালে দলের নির্ধারিত অনুশীলন সেশনও বাতিল করা হয়।

শিউলির মায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)। এক শোকবার্তায় বাফুফে শিউলি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। কাল সেমিফাইনালে নেপালের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

