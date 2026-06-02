শ্রীলঙ্কার লিগে বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা কে কোন দলে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০২ জুন ২০২৬, ১১: ১৮
এবারের এলপিএলে দেখা যাবে ৫ বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে। ছবি: সংগৃহীত

লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের (এলপিএল) ষষ্ঠ আসরের প্লেয়ার্স ড্রাফট শেষ হয়েছে। বাংলাদেশের ৩১ জন ক্রিকেটার ড্রাফটে নাম লেখালেও শেষ দল পেয়েছেন মাত্র দুজন—মেহেদী হাসান মিরাজ ও হাসান মাহমুদ। এর আগে সরাসরি চুক্তিতে জায়গা নিশ্চিত করেছিলেন সাকিব আল হাসান, লিটন কুমার দাস ও তাসকিন আহমেদ। সব মিলিয়ে এবারের এলপিএলে দেখা যাবে ৫ বাংলাদেশি ক্রিকেটারকে।

সোমবার প্রায় চার ঘণ্টাব্যাপী ড্রাফটে নিজেদের স্কোয়াড চূড়ান্ত করে পাঁচটি ফ্র্যাঞ্চাইজি। নতুন মৌসুমে প্রথমবারের মতো চালু হচ্ছে ‘ইম্প্যাক্ট সাব’ নিয়ম। পাশাপাশি প্রতিটি দলকে একাদশে অন্তত একজন শ্রীলঙ্কান অনূর্ধ্ব-২৩ ক্রিকেটার রাখতে হবে। এই দুটি বিষয় মাথায় রেখেই দল গঠন করেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো।

ড্রাফটে খেলোয়াড়দের পাঁচটি ক্যাটেগরিতে ভাগ করা হয়েছিল। প্লাটিনাম ক্যাটেগরির মূল্য ছিল ৫০ হাজার মার্কিন ডলার, গোল্ড ৩০ হাজার ডলার এবং ক্লাসিক ২০ হাজার ডলার। এ ছাড়া সহযোগী দেশগুলোর ক্রিকেটারদের জন্য ১৫ হাজার ডলার ও অনূর্ধ্ব-২৩ ক্রিকেটারদের জন্য ১০ হাজার ডলারের পৃথক ক্যাটেগরি ছিল।

বাংলাদেশের বেশ কয়েকজন পরিচিত ক্রিকেটার গোল্ড ক্যাটাগরিতে থাকলেও কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের দলে নেয়নি। এই তালিকায় ছিলেন মুশফিকুর রহিম, মাহমুদউল্লাহ, নাজমুল হোসেন শান্ত, তাওহীদ হৃদয়, শেখ মেহেদী হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, তানজিদ হাসান, মোসাদ্দেক হোসেন ও শামীম হোসেন।

ক্লাসিক ক্যাটাগরি থেকে দল পাওয়া মেহেদী হাসান মিরাজ খেলবেন গল গ্যালান্টসের হয়ে। একই দলে আছেন বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক লিটন কুমার দাস। অন্যদিকে হাসান মাহমুদ জায়গা পেয়েছেন কলম্বো ক্যাপসে। বাংলাদেশ দলের আন্তর্জাতিক সূচিও অবশ্য এলপিএলে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারে। জিম্বাবুয়ে ও অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য বিবেচনায় থাকা ক্রিকেটাররা পুরো টুর্নামেন্ট খেলতে পারবেন কি না, তা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। বিশেষভাবে নজর থাকবে সাকিব আল হাসানের দিকে। প্রায় সাড়ে ছয় মাস পর এই টুর্নামেন্ট দিয়েই প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেটে ফেরার সুযোগ পাচ্ছেন বাংলাদেশের অভিজ্ঞ এই অলরাউন্ডার।

নতুন মৌসুমের আগে পাঁচ দলের মধ্যে চারটি দলই পরিবর্তন করেছে নিজেদের নাম। জাফনা কিংস এখন এসসি জাফনা কিংস, গল টাইটানসের নাম হয়েছে গল গ্যালান্টস, ক্যান্ডি ফ্যালকনস হয়েছে ক্যান্ডি রয়্যালস এবং কলম্বো স্ট্রাইকার্সের নতুন নাম কলম্বো ক্যাপস। শুধু ডাম্বুলা সিক্সার্স নামটি অপরিবর্তিত রয়েছে। আগামী ১৭ জুলাই শুরু হবে এবারের এলপিএল। টুর্নামেন্টের ফাইনাল হবে ৮ আগস্ট।

