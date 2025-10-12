Ajker Patrika
রোনালদোসহ চার ফুটবলারের পেনাল্টি মিস, কী পোস্ট দিলেন রোনালদো

ক্রীড়া ডেস্ক    
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো হ্যাটট্রিক মিস করলেও জিতেছে তাঁর দল পর্তুগাল। ছবি: ফেসবুক
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো হ্যাটট্রিক মিস করলেও জিতেছে তাঁর দল পর্তুগাল। ছবি: ফেসবুক

ম্যাচের তখন ৭৫ মিনিট। পর্তুগাল পেনাল্টি পেলে সেই শট নিয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। কিন্তু আয়ারল্যান্ডের গোলরক্ষক কাওমিহিন কেলেহার ডিগবাজি দিয়ে দারুণভাবে সেটা ক্লিয়ার করেছেন। রোনালদোর মতো পুরো পর্তুগালকেই যেন সেই হতাশা ঘিরে ধরেছে। কারণ, ম্যাচে আয়ারল্যান্ড-পর্তুগালের কেউই তখন পর্যন্ত কোনো গোল করতে পারেনি।

এস্তাদিও হোসে আলভালাদে স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে অবশ্য শেষ মুহূর্তে উদ্ধার হয়েছে পর্তুগাল। আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ১ মিনিটে গোল করেছেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার রুবেন নেভেস। তাঁকে অ্যাসিস্ট করেছেন ফ্রান্সিসকো ত্রিনকাও। নেভেসের গোলে শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলের জয় পায় পর্তুগাল। ম্যাচ শেষে পর্তুগালের উদযাপনের কিছু মুহূর্তের ছবি নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছেন রোনালদো। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড লিখেছেন, ‘আরেকটি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে! চলো যাই!’ ক্যাপশনের শেষে পর্তুগালের পতাকার ইমোজি জুড়ে দিয়েছেন তিনি। পূর্ণ ৯ পয়েন্ট নিয়ে ইউরোপ অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ‘এফ’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে এখন পর্তুগিজরা।

রোনালদোসহ চার ফুটবলার গত রাতে পেনাল্টি মিস করেছেন। যাঁদের মধ্যে নরওয়ের আর্লিং হালান্ড এক পেনাল্টি দুবার দেওয়ার সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেননি আর্লিং হালান্ড। স্পেনের ফেরান তরেস ও ইতালির মাতেও রেতেগুই মিস করেছেন। মজার বিষয় হলো, যাঁরা পেনাল্টি মিস করেছেন, তাঁদের দলই গত রাতে জিতেছে। হালান্ড তো হ্যাটট্রিকই করে ফেলেছেন। ২৭, ৬৩ ও ৭২ মিনিটে করেছেন এই তিন গোল। তাতে নরওয়ের জার্সিতে তাঁর গোল হলো ৫১। তাঁর হ্যাটট্রিকে ইসরায়েলকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে নরওয়ে। অপর দুই গোল নরওয়েকে উপহার দিয়েছে ইসরায়েল। আত্মঘাতী গোল দুটি করেছেন ইসরায়েলের দুই ফুটবলার আনান খালাইলি ও ইদান নাচমিয়াস। ৬ ম্যাচে পূর্ণ ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ‘আই’ গ্রুপের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে নরওয়ে।

স্পেন গত রাতে মানুয়েল মার্তিনেজ ভালেরো স্টেডিয়ামে খেলেছে জর্জিয়ার বিপক্ষে। ‘ই’ গ্রুপের বাছাইপর্বের এই ম্যাচে স্প্যানিশরা জিতেছে ২-০ গোলে। ২৪ ও ৬৪ মিনিটে গোল দুটি করেছেন ইয়েরেমি পিনো ও মিকেল ওইরজাবাল। এদিকে ইতালি গত রাতে ‘আই’ গ্রুপের বাছাইপর্বের ম্যাচে এস্তোনিয়াকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে ইতালি। লিলিকিউলা স্টেডিয়ামে গত রাতে ইতালির গোল তিনটি করেছেন মইজ কিন, মাতেও রেতেগুই ও ফ্রান্সিসকো এস্পোসিতো। যেখানে ৩০ মিনিটে রেতেগুই মিস করেছেন পেনাল্টি।

এস্তোনিয়ার একমাত্র গোল করেন রনো সেফিয়েন।

ইতালি সবশেষ ফুটবল বিশ্বকাপ খেলেছে ২০১৪ সালে। পরবর্তীতে ২০১৮ ও ২০২২ সালে বাছাইপর্বের বাধাই উতড়াতে পারেনি তারা। চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বাছাইপর্বের প্রত্যেকটা ম্যাচই এখন ‘বাঁচা-মরা’র ম্যাচ। ৫ ম্যাচে ৪ জয় ও ১ হারে ১২ পয়েন্ট নিয়ে ‘আই’ গ্রুপের দুইয়ে ইতালি। হালান্ডের নরওয়ে ইতালির গ্রুপেই পড়েছে।

