কিরগিজস্তানের বিপক্ষে খেলতে চান না বাংলাদেশ কোচ

নভেম্বরে ঘরের মাঠে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের আগে শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে নিজেদের যাচাই নয়, বরং সমমানের দলের বিপক্ষে খেলে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে চান বাংলাদেশ জাতীয় দলের কোচ টমাস ডুলি। তবে সেপ্টেম্বরের ফিফা উইন্ডোতে এমন প্রতিপক্ষ খুঁজে পাওয়াটাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
বুধবার জাতীয় দল পরিচালনা কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ডুলি জানান, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও অধিকাংশ দলই নিজেদের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতা নিয়ে ব্যস্ত। ফলে বাংলাদেশের হাতে বিকল্প খুবই সীমিত।
তিনি বলেন, ‘আমাদের পছন্দ করার মতো কোনো সুযোগ নেই। আসল বিষয় হলো, এটা আমাদের হাতে নেই। পরিস্থিতি খুবই কঠিন। আমরা বিশ্বজুড়ে চেষ্টা করেছি। ক্যারিবীয় অঞ্চল, ইউরোপ এবং আরব বিশ্বের দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তা খুবই কঠিন ছিল, কারণ সব দেশেরই এখন নিজস্ব টুর্নামেন্ট চলছে—যেমন নেশনস লিগ, আরব কাপ কিংবা দক্ষিণ আমেরিকা, ক্যারিবীয় ও ইউরোপের নেশনস লিগ। ফলে এই দলগুলোকে পাওয়া যাচ্ছে না।’
সমমানের প্রতিপক্ষের কথা ভাবলেও ডুলি বলেন, ‘এরপর আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমি এমন কিছু দলের বিরুদ্ধে খেলতে চাই যারা আমাদের কাছাকাছি বা সামনে আছে—যেমন সিঙ্গাপুর বা এই ধরনের দলগুলো। কিন্তু তারাও আসিয়ান কাপ খেলছে, তাই তাদের পাওয়া সম্ভব নয়।’
বাংলাদেশকে সেপ্টেম্বরে ত্রিদেশীয় সিরিজ খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছে কিরগিজস্তান। তবে কিরগিজস্তানে গেলে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হবে। সেটি নিয়ে কিছুটা দ্বিধায় আছেন বাংলাদেশের কোচ, ‘তারা আমাদের একটি টুর্নামেন্টে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, কিন্তু সেটা খুব কঠিন। আমার মানে, তারা ৯০ বা ১০০ র্যাঙ্কিংয়ের আশেপাশের দলগুলোর সঙ্গে খেলছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়, সাফ টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির এই মুহূর্তে খুব শক্তিশালী দলের সঙ্গে খেলে হেরে যাওয়াটা হয়তো ভালো কিছু হবে না।’
বিশ্বকাপের মালিকানা কাঠামো নিয়ে ফিফা ও উয়েফার এই বিরোধ আন্তর্জাতিক ফুটবলে নতুন এক সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। এখন নজর ফিফার সদস্য দেশগুলোর ভোটের দিকে। সেই ভোটেই নির্ধারিত হবে বিশ্বকাপের ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক কাঠামো।৯ মিনিট আগে
বিশ্বকাপ শেষে নতুন চক্রের পরিকল্পনা শুরু করেছেন ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলত্তি। ২০২৮ কোপা আমেরিকা ও ২০৩০ বিশ্বকাপকে সামনে রেখে দল গড়ার প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই এই প্রীতি ম্যাচগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছে ব্রাজিল।৩৪ মিনিট আগে
গত ২৫ জুলাই প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচে নরউইচ সিটির বিপক্ষে ফুলহামের মূল দলে অভিষেক হয় ফারহানের। মটস্পার্ক পার্কে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বদলি হিসেবে নেমে ৪৫ মিনিট খেলেন ১৮ বছর বয়সী এই উইঙ্গার। দূরপাল্লার একটি বাঁকানো শটে গোলের কাছাকাছিও পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। যদিও ম্যাচটি ২–০ গোলে হারে১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় দলের কোচ আবারও করা হয়েছে পিটার গেরহার্ডকে। শুক্রবার ঢাকায় আসার কথা তাঁর। প্রাথমিক ক্যাম্প থেকে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই এশিয়ান গেমসের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করবে ফেডারেশন।২ ঘণ্টা আগে