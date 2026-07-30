Ajker Patrika
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ফুটবল

ফুলহামে খেলা ফারহানকে নিয়ে যা বললেন বাংলাদেশ কোচ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফুলহামে খেলা ফারহানকে নিয়ে যা বললেন বাংলাদেশ কোচ
ফুলহামের জার্সিতে আজ মাঠে নেমেছেন বাংলাদেশের ফারহান। ছবি: ফেসবুক

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব ফুলহামের মূল দলে অভিষেকের পর থেকেই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ফরোয়ার্ড ফারহান আলী ওয়াহিদকে নিয়ে দেশের ফুটবলে আলোচনা তুঙ্গে। জাতীয় দলে তাঁকে দেখা যাবে কি না, সেই প্রশ্নও ঘুরছে সমর্থকদের মুখে মুখে। বাংলাদেশ দলের কোচ টমাস ডুলি আগ্রহের কথা জানালেও এখনই কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজি নন।

সম্প্রতি জাতীয় দল পরিচালনা কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ডুলি বলেন, জাতীয় দলে খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বয়স নয়, পারফরম্যান্সই তাঁর কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বাফুফে চেষ্টা চালাচ্ছে, সেপ্টেম্বরে ফিফা উইন্ডোতে ফারহানকে বাংলাদেশের জার্সিতে খেলানোর। ডুলি বলেন, ‘আমি এখনো তার সঙ্গে কথা বলিনি। কথা বলতে হবে। টুর্নামেন্ট আসতে এখনো দুই মাস বাকি। সে যদি লিগে ফুলহ্যামের হয়ে আরো ২-৩টি ম্যাচ খেলে ইনজুরিতে পড়ে যায়, তবে তো খেলতেই পারবে না। সে কি ভালো খেলোয়াড়? হ্যাঁ, সে খুবই ভালো এবং প্রতিশ্রুতিশীল খেলোয়াড়, তার দারুণ ভবিষ্যৎ রয়েছে। সে আমাদের কতটা সাহায্য করতে পারবে তা দেখতে হবে। সে যদি এখানে আসে, তবে আমি এখনই কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না, কারণ ৩ মাস পর কী হবে তা বলা কঠিন।’

ফারহানের বয়স কেবল ১৯। তবে তা মোটেও মাথাব্যথার কারণ নয় ডুলির কাছে, ‘১৯ বছরের একজন তরুণ যদি ফুলহ্যামে খেলে, তবে তাকে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। আমরা তাকে দলে নিয়ে আসার চেষ্টা করব, দেখব এবং সম্ভবত সে আমাদের সাহায্য করতে পারবে। যে কেউ জাতীয় দলকে সাহায্য করতে পারবে, সে-ই আমাদের ভাবনায় থাকবে।’

গত ২৫ জুলাই প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি ম্যাচে নরউইচ সিটির বিপক্ষে ফুলহামের মূল দলে অভিষেক হয় ফারহানের। মটস্পার্ক পার্কে অনুষ্ঠিত ম্যাচে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে বদলি হিসেবে নেমে ৪৫ মিনিট খেলেন ১৮ বছর বয়সী এই উইঙ্গার। দূরপাল্লার একটি বাঁকানো শটে গোলের কাছাকাছিও পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। যদিও ম্যাচটি ২–০ গোলে হারে ফুলহাম, নতুন কোচ আলভারো আরবেলোয়ার অধীনে মূল দলে অভিষেক ফারহানের জন্য বড় এক মাইলফলক।

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