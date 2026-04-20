দক্ষিণ আফ্রিকার তারুণ্যের জয়গান

১১ জুন শুরু ফুটবল বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্র , কানাডা ও মেক্সিকোয় শুরু হতে যাওয়া বিশ্বকাপে এই প্রথম খেলছে ৪৮ দল। ‘বিশ্বকাপের দল’ শীর্ষক এই ধারাবাহিকে কোন দল কেমন , সেটি তুলে ধরার প্রয়াস । আজকের পর্বে থাকছে দক্ষিণ আফ্রিকা—
রাগবিতে বিশ্বজয়, অ্যাথলেটিকসে বিশ্বরেকর্ড, সাঁতারে অলিম্পিক কিংবা ক্রিকেটে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জয়—সব মিলিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়াপ্রেমীদের আনন্দের কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু সাধারণ মানুষের হৃৎস্পন্দনের জায়গা যে ফুটবল, সেখানে তারা পিছিয়ে ছিল অনেকটা সময়।
দীর্ঘ দেড় দশক অপেক্ষার পর অবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবলে সুদিনের আভাস মিলেছে। ২০১০ সালে নিজেদের মাটিতে আয়োজিত বিশ্বকাপের পর আর কখনোই ফুটবলের সর্বোচ্চ আসরে দেখা যায়নি ‘বাফানা বাফানা’দের। ২০২৬ বিশ্বকাপ দিয়ে সেই খরা কাটিয়েছে তারা। আফ্রিকান বাছাইপর্বের নাটকীয়তা পেরিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার এই প্রত্যাবর্তন শুধু ফিরে আসাই নয়, বরং দেশটির ফুটবলের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের এক নবযাত্রা। ১৯৯৬ সালে প্রথম প্রচেষ্টাতেই আফ্রিকা কাপ অব নেশনস জেতার পর যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছিল, গত ১৫ বছর তা ছিল অনেকটা স্তিমিত। সেই অপূর্ণতা দূর করতেই জায়গা করে নিল ২০২৬ বিশ্বকাপ।
দক্ষিণ আফ্রিকার এই নতুন উত্থানের নেপথ্য নায়ক দলটির বেলজিয়ান কোচ হুগো ব্রোস। ২০২১ সালে যখন তিনি দায়িত্ব নেন, দলটি অবস্থা তখন ছিল বেশ ভঙ্গুর। এসেই ভরসা রাখতে শুরু করেন তরুণদের ওপর। থালেন্টে এমবাথা, ওসউইন অ্যাপোলিস এবং এভিডেন্স মাকগোপাদের গড়ে তোলার দায়িত্বটাও কাঁধে নেন এই বেলজিয়ান কোচ। ব্রোসের এই ‘সংস্কৃতি পরিবর্তনের’ ফসল হিসেবেই ২০২৩ সালে আফ্রিকা কাপ অব নেশনসে (আফকন) তৃতীয় হয় দক্ষিণ আফ্রিকা। ৭৩ বছর বয়সী এই কোচের অভিজ্ঞ হাত ধরেই দলটি আজ বিশ্বকাপে বড় স্বপ্ন দেখার সাহস পাচ্ছে।
বাছাইপর্বের গ্রুপ ‘সি’-তে দক্ষিণ আফ্রিকার পথ খুব একটা মসৃণ ছিল না। নাইজেরিয়ার মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপরীতে লড়তে হয়েছে তাদের। এমনকি প্রশাসনিক ভুলে এক ম্যাচের পয়েন্ট বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরও বাফানা বাফানারা ভেঙে পড়েনি। শেষ ম্যাচে রুয়ান্ডাকে ৩-০ গোলে বিধ্বস্ত করে নিজদের নিয়ে আসে তালিকার শীর্ষে। এমবোম্বেলা স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে সেদিন যে উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল, তা এক দশক ধরে জমে থাকা আবেগের বহিঃপ্রকাশ।
১৯৯৮, ২০০২ ও ২০১০—তিনটি বিশ্বকাপে অংশ নিলেও দক্ষিণ আফ্রিকা কখনোই গ্রুপপর্বের বাধা টপকাতে পারেনি। যদিও প্রতিটি আসরেই তারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। ১৯৯৮ সালে ডেনমার্কের সঙ্গে লড়াই, ২০০২ সালে প্রথম জয় কিংবা ২০১০ বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে আয়োজন করে মেক্সিকোর বিপক্ষে সিফিউই শাবালালার সেই অবিস্মরণীয় গোল—সবই দক্ষিণ আফ্রিকান ফুটবলের অমর উপাখ্যান। ২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রোস এবং তাঁর শিষ্যদের লক্ষ্য আরও বড়। প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে পা রাখতে চায় তারা। ব্রোসের জন্য পথটা অজানা নয়। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে বেলজিয়ামের জার্সিতে সেমিফাইনাল পর্যন্ত খেলেছেন তিনি। তবে গ্রুপ ‘এল’-এ দক্ষিণ আফ্রিকাকে লড়তে হবে অন্যতম স্বাগতিক দেশ মেক্সিকো, ইউরোপীয় শক্তি চেক প্রজাতন্ত্র এবং এশিয়ান জায়ান্ট দক্ষিণ কোরিয়ার বিপক্ষে। ১১ জুন মেক্সিকোর বিপক্ষে তাদের ম্যাচ দিয়েই পর্দা উঠবে বিশ্বকাপের।
বর্তমান দলটিতে প্রতিভার কোনো অভাব নেই। গোলপোস্টের নিচে আছেন রনওয়েন উইলিয়ামস, যিনি ২০২৪ সালের বর্ষসেরা আফ্রিকান গোলরক্ষক। মাঝমাঠে তিবোহো মোকোয়েনার নিয়ন্ত্রণ আর আক্রমণে লাইল ফস্টার কিংবা তরুণ মোহউ এনকোতার গতি প্রতিপক্ষের রক্ষণে ভয় ধরাতে সক্ষম। ফুটবলপ্রেমীদের নাচিয়ে তোলার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকানরা এখন রোমাঞ্চিত। যেমনটা দেখা গিয়েছিল ২০১০ বিশ্বকাপেও।
কোচ
হুগো ব্রোস
২০২১ সালে দায়িত্ব নিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকার ফুটবলকে বদলে দিয়েছেন বেলজিয়ান মাস্টারমাইন্ড হুগো ব্রোস। তারুণ্যনির্ভর দল গঠনের পদক্ষেপে থালেন্টে এমবাথা ও ওসউইন অ্যাপোলিসদের মতো উদীয়মান তারকারা এখন দলের প্রাণশক্তি। ২০২৩ আফকনে তৃতীয় হওয়া সেই পরিবর্তনেরই সুফল। ১৬ বছরের খরা কাটিয়ে বিশ্বমঞ্চে ফেরা দলটির সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ—ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নকআউট পর্বে পা রাখা। ব্রোসের কৌশলী ফুটবল আর তরুণদের হাত ধরে সেই সম্ভাবনা এখন প্রবল।
তারকা
লাইল ফস্টার
শারীরিকভাবে শক্তিশালী হওয়ায় প্রতিপক্ষের রক্ষণে অনবরত চাপ তৈরি করতে পারেন লাইল ফস্টার। বার্নলির এই ফরোয়ার্ডের ফাঁকা জায়গা খুঁজে নেওয়ার এবং নিখুঁতভাবে গোল করার দারুণ দক্ষতা রয়েছে। ওলন্দাজ ক্লাব অরল্যান্ডো পাইরেটসের হয়ে ক্যারিয়ার শুরু করা ২৫ বছর বয়সী এই ফুটবলার আক্রমণভাগে মূল ভরসা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৩০ ম্যাচে ১০ বার বল জালে পাঠিয়েছেন তিনি। সর্বশেষ আফ্রিকান কাপ অব নেশনসে জোড়া গোল করার পাশাপাশি করেছেন জোড়া অ্যাসিস্টও।
বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাস
র্যাঙ্কিং: ৬০
অঞ্চল: আফ্রিকা
অংশগ্রহণ: ৪
সর্বোচ্চ সাফল্য: গ্রুপপর্ব
|ম্যাচ
|জয়
|ড্র
|হার
|৯
|২
|৪
|৩
|তারিখ
|প্রতিপক্ষ
|ভেন্যু
|শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
|১১ জুন
|মেক্সিকো
|মেক্সিকো সিটি
|রাত ১টা
|১৮ জুন
|চেক প্রজাতন্ত্র
|আটলান্টা
|রাত ১০টা
|২৫ জুন
|দক্ষিণ কোরিয়া
|মন্তেরে
|সকাল ৭টা
মিরপুরে গত শুক্রবার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে মাত্র ২ রান করে আউট হয়েছিলেন তানজিদ হাসান তামিম। সেই ম্যাচে বাংলাদেশও হেরেছিল ২৬ রানে। তবে আজ যখন টিকে থাকার লড়াই, তানজিদ তামিমও জ্বলে উঠেছেন আপন শক্তিতে। কিউই বোলারদের বেধড়ক পিটিয়ে বাংলাদেশকে নিয়ে যাচ্ছেন জয়ের বন্দরে।৭ মিনিট আগে
শ্রীলঙ্কা নারী দলের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ভেন্যু হিসেবে নাম লেখাল রাজশাহী বিভাগীয় স্টেডিয়াম। ঐতিহাসিক এই ম্যাচ রাজশাহীবাসীকে জয় উপহার দিলেন নিগার সুলতানা জ্যোতিরা। তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথমটিতে গতকাল ???? ৩ উইকেটে জিতেছেন বাংলাদেশের মেয়েরা।১৩ মিনিট আগে
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরুর আগে নাহিদ রানাকে ‘ট্রাম্পকার্ড’ বলেছিলেন প্রধান কোচ ফিল সিমন্স। গত শুক্রবার প্রথম ওয়ানডেতে আশানুরূপ বোলিং করতে না পারলেও আজ কোচের আস্থার প্রতিদান দিয়েছেন রানা। আগুনে বোলিংয়ে ধসিয়ে দিয়েছেন নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ। তাঁর সামনে এখন কেবল মোস্তাফিজুর রহমান।১ ঘণ্টা আগে
প্রথম ম্যাচ হেরে এমনিতেই বেকায়দায় বাংলাদেশ। মিরপুরে নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির দলের কাছে প্রথম ওয়ানডেতে ব্যাটারদের ব্যর্থতায় ২৬ রানে হারের পর অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের ওপর দিয়েই ঝড়টা বেশি বয়ে যায়। টিকে থাকার লড়াইয়ে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতে স্বাগতিকেরা দুর্দান্ত বোলিং করেছে।২ ঘণ্টা আগে