ঈদের দিনেও অনুশীলনে জিকো-মোরসালিনরা

ঈদুল আজহার আনন্দের দিনেও বিশ্রামের সুযোগ পাননি ফুটবলাররা। ৫ জুন ইউরোপের মাটিতে সান মারিনোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচকে সামনে রেখে ঈদের সকালেও নেমে পড়েছেন অনুশীলনে। ভোর ৬টায় ঘুম থেকে উঠে, ঈদের নামাজ আদায় ও নাশতা শেষ করেই সরাসরি বসুন্ধরা স্পোর্টস সিটিতে মাঠের অনুশীলনে যোগ দেন ফুটবলাররা।
দীর্ঘদিন পর জাতীয় দলের ক্যাম্পে ফেরা তারকা গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকো পরিবারের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করতে না পারার অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, ‘ঈদের দিন আমাদের জন্য অবশ্যই আনন্দের দিন। ফ্যামিলির সঙ্গে করতে পারতেছি না, একটু খারাপ লাগতেছে; কিন্তু দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। এর আগেও অনেকবার করছি।’
দলে ফেরার কঠিন লড়াই ও নিজের বর্তমান আত্মবিশ্বাস নিয়ে জিকো আরও বলেন, ‘লিগে খেলছি, আত্মবিশ্বাস আছে। নতুন কোচের অধীনে সবমিলিয়ে উপভোগ করছি। অনেকদিন পর ফেরায় ভালো লাগছে, এখানে সবাই চেনা মুখ। এই জার্নিটা অনেক কঠিন ছিল। অবশ্যই চ্যালেঞ্জটা এখন বেশি, কারণ বাকিরা ভালো খেলছে। তবে আমি যদি আমার জায়গাটা ফিরে পাই, তাহলে দলকে অবশ্যই আমার সেরাটা দেব।’
শেখ মোরসালিনের জন্য এটি টানা তৃতীয়বারের মতো পরিবারের বাইরে ঈদ উদযাপন। দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার গর্ব ও ক্যাম্পের একাত্মতা নিয়ে মোরসালিন বলেন, ‘এই ঈদ দিয়ে আমার পরপর তিনটা ঈদ বাসার বাইরে করা। এটা আসলে কঠিন। তারপরও দেশের হয়ে আমরা প্রতিনিধিত্ব করছি। দিনশেষে যখন আমরা টিম মেম্বার সবাই একসঙ্গে মিলি—এটাও আমাদের একটা পরিবার, আমাদের কাছে এখন এমন হয়ে গেছে। মুহূর্তগুলো উপভোগ করছি।"
নতুন কোচের কোচিং স্টাইল ও দলের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি যোগ করেন, ‘আসলে খুব অল্প সময়, এ ব্যাপারে মন্তব্য করা কঠিন। তবে কোচের খুব পজিটিভ এনার্জি আছে, আমাদের শেখানোর চেষ্টা করছেন। উনি খুব বন্ধুত্বপূর্ণ, ভুল হলে খুব সুন্দর করেই বুঝিয়ে দেন। আমরা খুব ভালোভাবে ট্রেনিং করতেছি এবং আশা করছি পরের ম্যাচটা আমরা জিততে পারব।’
গ্রুপ 'বি'-তে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বড় জয় দিয়ে শুভসূচনা করতে মুখিয়ে আছে বাংলাদেশ দল। এর আগে এই গ্রুপের প্রথম ম্যাচে মালদ্বীপকে ১১-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে শক্তিশালী স্বাগতিক ভারত। ফলে সেমিফাইনালের রেসে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে বাংলাদেশের সামনে আজ গোল ব্যবধান বাড়িয়ে নেওয়ার একটি বড় চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ থাকছে।২ ঘণ্টা আগে
২০২৬ বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলে ডাক পাওয়ার খবরটা যখন এলো, স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন ৩৮ বছর বয়সী গোলরক্ষক ওয়েভেরতন। আবেগ ধরে রাখতে না পেরে বসার ঘরের সোফার ওপরই উল্টে পড়েন তিনি। সিসিটিভি ক্যামেরায় বন্দি হওয়া সেই নাটকীয় মুহূর্তটি ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে।২ ঘণ্টা আগে
সাফ চ্যাম্পিয়ন হলেও এশিয়ান কাপের মূল পর্বে যাওয়ার রাস্তাটা বাংলাদেশের জন্য বেশ কঠিন। গ্রুপের অন্যতম পরাশক্তি ও আয়োজক উজবেকিস্তান নিজেদের মাঠে ফেবারিটের তকমা নিয়েই নামবে। শারীরিক ও গতিশীল ফুটবল খেলা সিরিয়াও বাংলাদেশের তরুণদের জন্য বড় পরীক্ষা নেবে।৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠেয় এই বিশ্বকাপে গ্রুপ ‘এফ’-এ খেলবে নেদারল্যান্ডস। আগামী ১৪ জুন ডালাসে জাপানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে ডাচদের বিশ্বকাপ অভিযান। তার আগে ডিপাই ও টিম্বারদের ম্যাচ ফিটনেস ফিরে পাওয়ার লড়াইয়ের দিকেই তাকিয়ে থাকবে পুরো ডাচ শিবির।৩ ঘণ্টা আগে