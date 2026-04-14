অবহেলাজনিত কারণে ম্যারাডোনার মৃত্যু: নতুন করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু

অবহেলাজনিত কারণে ম্যারাডোনার মৃত্যুর নতুন করে শুরু হওয়া বিচার প্রক্রিয়া জুলাই পর্যন্ত চলতে পারে। ছবি: সংগৃহীত

আর্জেন্টিনায় ফুটবল কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনার মৃত্যুকে ঘিরে নতুন করে বিচার শুরু হয়েছে। আজ থেকে শুরু হওয়া এই বিচারটি আগের মামলার এক বছর পর হতে হচ্ছে, যা বিচারকের এক কেলেঙ্কারির কারণে ভেঙে গিয়েছিল।

বিশ্ব ফুটবলের সর্বকালের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত ম্যারাডোনা ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে ৬০ বছর বয়সে মারা যান। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে ওঠার সময় বুয়েনস আইরেসের শহরতলি টিগ্রেতে এক ব্যক্তিগত বাসভবনে তার মৃত্যু হয়। চিকিৎসকদের মতে, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং তীব্র ফুসফুসে পানি জমার কারণে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

মারাদোনার চিকিৎসায় নিয়োজিত সাত সদস্যের মেডিকেল টিমের বিরুদ্ধে অবহেলার অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রসিকিউটরদের দাবি, তার চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের সময় গুরুতর অবহেলা করা হয়েছিল। বিচারপ্রক্রিয়া শুরুর আড়াই মাস পর, ম্যারাডোনার সন্তানসহ বিভিন্ন সাক্ষীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা আবেগঘন সাক্ষ্যগ্রহণের মাঝপথে কার্যক্রমটি থমকে যায়। ২০২৫ সালের মে মাসে বিচারটি বাতিল করা হয় যখন জানা যায় যে, বিচারকদের একজন এই মামলা সম্পর্কিত একটি তথ্যচিত্রে যুক্ত ছিলেন, যা নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করতে পারে। অভিযুক্ত সেই বিচারক জুলিয়েটা মাকিন্তাচকে অভিশংসিত করা হয়।

নতুন এই বিচারে প্রায় ১২০ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হবে। সাতজন চিকিৎসাকর্মী—যাঁদের মধ্যে ডাক্তার, মনোবিজ্ঞানী ও নার্স রয়েছেন—তাঁদের বিরুদ্ধে ‘সম্ভাব্য ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড’-এর অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের ৮ থেকে ২৫ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে।

অন্যদিকে, আসামিপক্ষের দাবি, মাদক ও অ্যালকোহল আসক্তির সঙ্গে দীর্ঘদিন লড়াই করা মারাদোনার মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই হয়েছে। ১৯৮৬ বিশ্বকাপজয়ী এই তারকার মৃত্যুতে করোনা মহামারির মধ্যেই লাখো আর্জেন্টাইন রাস্তায় নেমে শোক প্রকাশ করেছিলেন। জুলাই পর্যন্ত চলতে পারে এই বহুল আলোচিত বিচার।

পাঠকের আগ্রহ

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি-স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি-স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

সম্পর্কিত

শেন ওয়ার্নের মৃত্যু নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তাঁর ছেলের

শেন ওয়ার্নের মৃত্যু নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তাঁর ছেলের

অবহেলাজনিত কারণে ম্যারাডোনার মৃত্যু: নতুন করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু

অবহেলাজনিত কারণে ম্যারাডোনার মৃত্যু: নতুন করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু

জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারকে ২ বছর নিষিদ্ধ করল পাকিস্তান

জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটারকে ২ বছর নিষিদ্ধ করল পাকিস্তান

কোচ বরখাস্তের দুই সপ্তাহ পর নতুন কোচ পেল ঘানা

কোচ বরখাস্তের দুই সপ্তাহ পর নতুন কোচ পেল ঘানা