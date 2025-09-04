ফিফার কড়া শাস্তি মাথায় নিয়েই খেলতে নামছে আর্জেন্টিনা

ক্রীড়া ডেস্ক
আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ শুরু হতে ২৪ ঘণ্টাও বাকি নেই। বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। ঘরের মাঠে ম্যাচের আগে যখন নিজেদের ঝালিয়ে নিতে ব্যস্ত, সেই মুহূর্তে ফিফার কড়া শাস্তি পেল লিওনেল স্কালোনির দল।
বর্ণবাদী আচরণের কারণে আর্জেন্টিনা, আলবেনিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, সার্বিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা—এই ছয় দলকে ফিফা মোটা অঙ্কের জরিমানা করেছে। ছয় দলকে ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটির এমন শাস্তির কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা এপি। জুন মাসে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচের ঘটনার কারণেই মূলত ফিফার এমন শাস্তি, যার মধ্যে আর্জেন্টিনাকে ১ লাখ ৪৯ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ কোটি ৮১ লাখ টাকা। ১০ জুন মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের সেই ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ছিল কলম্বিয়া। যে ম্যাচে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগ ওঠে, সেই ম্যাচ ১-১ সমতায় ড্র হয়েছিল।
ছয় দলের মধ্যে সর্বোচ্চ ২ লাখ ডলার জরিমানা করা হয়েছে আলবেনিয়াকে। তাদের জরিমানা ২ লাখ ডলার (২ কোটি ৪৩ লাখ টাকা)। ৭ জুন তিরানায় হয়েছিল আলবেনিয়া-সার্বিয়া ম্যাচ। সেই ম্যাচে প্রতিপক্ষ দলের জাতীয় সংগীত চলার সময় ঝামেলা করেছিল আলবেনিয়া। ফিফার মতে, এই ঝামেলা যেকোনো ধরনের খেলার ইভেন্টের জন্য বাজে বার্তা দেয়। রাজনৈতিকভাবে আলবেনিয়া-সার্বিয়ার দ্বন্দ্ব অনেক পুরোনো। ফুটবলেও এর রেশ পড়েছে। ২০১৪ সালে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বাছাইপর্বের ম্যাচে ড্রোনের মাধ্যমে ‘গ্রেটার আলবেনিয়া’ নামাঙ্কিত একটি পতাকা ফেলা হয়েছিল।
বর্ণবাদের কারণে চিলি সকার ফেডারেশনকে করা হয়েছে ১ লাখ ৪৩ হাজার ডলার জরিমানা, যা বাংলাদেশি ১ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। চিলি ৫ জুন নিজেদের মাঠে আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল। কলম্বিয়াকে জরিমানা করা হয়েছে ৮৭ হাজার ডলার (১ কোটি ৬ লাখ টাকা)। সার্বিয়া ও বসনিয়ার জরিমানা ৬২ হাজার ডলার ও ২৬ হাজার ডলার। সার্বিয়া ও বসনিয়ার জুনে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রতিপক্ষ ছিল অ্যান্ডোরা ও সানমারিনো। যদিও ফিফার পক্ষ থেকে শাস্তির ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।
১০ জুন মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা-কলম্বিয়া ম্যাচটি শেষ হয়েছিল ১-১ সমতায়। সেই ম্যাচে কলম্বিয়ার এক ফুটবলারকে বাজে ট্যাকল করায় লাল কার্ড দেখেছিলেন এনজো ফার্নান্দেজ। তখন দুই ম্যাচ নিষিদ্ধও হয়েছিলেন তিনি। সেই শাস্তি বহাল রাখার পাশাপাশি ফার্নান্দেজকে ৬২০০ ডলার জরিমানা করেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা সাড়ে ৭ লাখ টাকা। এদিকে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্জেন্টিনা। এই অঞ্চল থেকে সবার আগে তারা বিশ্বকাপে ওঠা নিশ্চিত করেছে। নেইমারের ব্রাজিল ১৬ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান করছে। ইকুয়েডরের পয়েন্ট ২৫ হলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে তারা দুইয়ে। সবাই ১৬টি করে ম্যাচ খেলেছে।
আর্জেন্টিনা-ভেনেজুয়েলা বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ শুরু হতে ২৪ ঘণ্টাও বাকি নেই। বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় আগামীকাল ভোর ৫টায় শুরু হবে এই ম্যাচ। ঘরের মাঠে ম্যাচের আগে যখন নিজেদের ঝালিয়ে নিতে ব্যস্ত, সেই মুহূর্তে ফিফার কড়া শাস্তি পেল লিওনেল স্কালোনির দল।
বর্ণবাদী আচরণের কারণে আর্জেন্টিনা, আলবেনিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, সার্বিয়া, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা—এই ছয় দলকে ফিফা মোটা অঙ্কের জরিমানা করেছে। ছয় দলকে ফিফার ডিসিপ্লিনারি কমিটির এমন শাস্তির কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা এপি। জুন মাসে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচের ঘটনার কারণেই মূলত ফিফার এমন শাস্তি, যার মধ্যে আর্জেন্টিনাকে ১ লাখ ৪৯ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১ কোটি ৮১ লাখ টাকা। ১০ জুন মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের সেই ম্যাচে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ছিল কলম্বিয়া। যে ম্যাচে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী আচরণের অভিযোগ ওঠে, সেই ম্যাচ ১-১ সমতায় ড্র হয়েছিল।
ছয় দলের মধ্যে সর্বোচ্চ ২ লাখ ডলার জরিমানা করা হয়েছে আলবেনিয়াকে। তাদের জরিমানা ২ লাখ ডলার (২ কোটি ৪৩ লাখ টাকা)। ৭ জুন তিরানায় হয়েছিল আলবেনিয়া-সার্বিয়া ম্যাচ। সেই ম্যাচে প্রতিপক্ষ দলের জাতীয় সংগীত চলার সময় ঝামেলা করেছিল আলবেনিয়া। ফিফার মতে, এই ঝামেলা যেকোনো ধরনের খেলার ইভেন্টের জন্য বাজে বার্তা দেয়। রাজনৈতিকভাবে আলবেনিয়া-সার্বিয়ার দ্বন্দ্ব অনেক পুরোনো। ফুটবলেও এর রেশ পড়েছে। ২০১৪ সালে ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে বাছাইপর্বের ম্যাচে ড্রোনের মাধ্যমে ‘গ্রেটার আলবেনিয়া’ নামাঙ্কিত একটি পতাকা ফেলা হয়েছিল।
বর্ণবাদের কারণে চিলি সকার ফেডারেশনকে করা হয়েছে ১ লাখ ৪৩ হাজার ডলার জরিমানা, যা বাংলাদেশি ১ কোটি ৭৪ লাখ টাকা। চিলি ৫ জুন নিজেদের মাঠে আর্জেন্টিনার কাছে ১-০ গোলে হেরেছিল। কলম্বিয়াকে জরিমানা করা হয়েছে ৮৭ হাজার ডলার (১ কোটি ৬ লাখ টাকা)। সার্বিয়া ও বসনিয়ার জরিমানা ৬২ হাজার ডলার ও ২৬ হাজার ডলার। সার্বিয়া ও বসনিয়ার জুনে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে প্রতিপক্ষ ছিল অ্যান্ডোরা ও সানমারিনো। যদিও ফিফার পক্ষ থেকে শাস্তির ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।
১০ জুন মনুমেন্তাল স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা-কলম্বিয়া ম্যাচটি শেষ হয়েছিল ১-১ সমতায়। সেই ম্যাচে কলম্বিয়ার এক ফুটবলারকে বাজে ট্যাকল করায় লাল কার্ড দেখেছিলেন এনজো ফার্নান্দেজ। তখন দুই ম্যাচ নিষিদ্ধও হয়েছিলেন তিনি। সেই শাস্তি বহাল রাখার পাশাপাশি ফার্নান্দেজকে ৬২০০ ডলার জরিমানা করেছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা সাড়ে ৭ লাখ টাকা। এদিকে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্জেন্টিনা। এই অঞ্চল থেকে সবার আগে তারা বিশ্বকাপে ওঠা নিশ্চিত করেছে। নেইমারের ব্রাজিল ১৬ ম্যাচে ২৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান করছে। ইকুয়েডরের পয়েন্ট ২৫ হলেও গোল ব্যবধানে এগিয়ে থেকে তারা দুইয়ে। সবাই ১৬টি করে ম্যাচ খেলেছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জয়ের পর পরশু রাতে হোঁচট খেয়েছে পাকিস্তান। শারজায় আফগানিস্তানের কাছে পাকিস্তান হেরেছে ১৮ রানে। ত্রিদেশীয় সিরিজে আজ পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরাত।২ ঘণ্টা আগে
বুয়েনস এইরেসের লোলা মেমব্রিভেস থিয়েটারে ‘রকি’ নাটকে অভিনয় করছিলেন নিকো ভাসকেস। নাটকটি শেষ হতেই নিজের এক বন্ধুকে মঞ্চে ডাকলেন এই অভিনেতা। দর্শকের চোখেমুখে তখন রাজ্যের বিস্ময়। মুহূর্তেই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন তাঁরা। কারণ ভাসকেসের বন্ধুর নাম যে লিওনেল মেসি।২ ঘণ্টা আগে
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে হায়দার আলীকে নিয়ে তেমন একটা আলোচনা হয় না। একাদশেই যিনি নিয়মিত নন, নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ পাবেন কী করে! কিন্তু ইংল্যান্ডে নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে গত এক মাস ধরে আলোচনায় পাকিস্তানি এই ক্রিকেটার।২ ঘণ্টা আগে
চার-ছক্কার বন্যায় এখন ক্রিকেটের সংজ্ঞাই যে অনেকটা বদলে গেছে। আইপিএল তো বটেই, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ২৫০-এর বেশি স্কোর হচ্ছে নিয়মিত। অথচ বাংলাদেশ এখনো স্কোরবোর্ডে ২০০ তুলতেই সংগ্রাম করে। বাংলাদেশ-নেদারল্যান্ডস সিরিজ শেষে এটা নিয়ে আক্ষেপ করেছেন লিটন দাস।৩ ঘণ্টা আগে