রোনালদোর দাপুটে পারফরম্যান্সের পরও আল নাসরের হার

ক্রীড়া ডেস্ক
বয়স ৪০ পেরোনোর পরও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর যে ক্ষুধা কমেনি, সেটা তাঁর পারফরম্যান্সেই বোঝা যাচ্ছে। মাঠে নামলেই গোল করার নেশা তাঁকে ভীষণভাবে পেয়ে বসে। ক্লাব প্রীতি ম্যাচেও দেখিয়ে যাচ্ছেন তাঁর দাপট। তবে এবার আর জিততে পারেনি তাঁর দল আল নাসর।
ইউডি আলমেরিয়া স্টেডিয়ামে গত রাতে ক্লাব প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে আলমেরিয়া-আল নাসর। এই ম্যাচে আল নাসরের দুই গোলের দুটিই করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাঁর গোলে একটা সময় ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল আল নাসর। সৌদি ক্লাবটির গল্প এখানেই শেষ। আল নাসরকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে আলমেরিয়া।
আলমেরিয়া-আল নাসর ম্যাচে লড়াই হয়েছে সমানে সমানে। ম্যাচে ৫৪ শতাংশ বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর আল নাসর নিয়েছে ২ শট। অন্যদিকে আলমেরিয়ার দখলে বল ছিল ৪৬ শতাংশ। আল নাসরের লক্ষ্য বরাবর ১১ শট নিয়েছে আলমেরিয়া। আল নাসর গোলরক্ষক নাওয়াফ আলাকিদি যদি ‘চীনের প্রাচীর’ না হয়ে উঠতেন, তাহলে সৌদি ক্লাবটি আরও বড় ব্যবধানে হারতে পারত।
ইউডি আলমেরিয়া স্টেডিয়ামে ৬ মিনিটে সার্জিও আরিবাসের গোলে শুরুতে এগিয়ে যায় আলমেরিয়া। সমতায় ফিরতে আল নাসরের লেগেছে ১১ মিনিট। ১৭ মিনিটে সাদিও মানের পাস রিসিভ করে ডান পায়ের শটে দুর্দান্ত গোল করেন রোনালদো। নিজের দ্বিতীয় গোল রোনালদো করেছেন ৩৯ মিনিটে। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড এই গোল করেছেন পেনাল্টি থেকে। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে সমতায় ফিরে আলমেরিয়া। ৪৩ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন আলমেরিয়া মিডফিল্ডর আদ্রি এমবারবা।
আলমেরিয়া-আল নাসর ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ হয় ২-২ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ১৬ মিনিট পর এমবারবা করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। ৬১ মিনিটে আরিবাসের অ্যাসিস্টে লক্ষ্যভেদ করেন এমবারবা। দুই দলই এরপর গোল করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। তবে ফিনিশিং দুর্বলতার পাশাপাশি প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় আর কোনো গোল হয়নি।
মূল ম্যাচে নামার আগে রোনালদো ও আল নাসরের প্রস্তুতিটা দারুণ হয়েছে। ক্লাব প্রীতি ম্যাচে নিজেদের সবশেষ তিন খেলায় আল নাসর জিতেছে দুটিতে। হেরেছে গত রাতের ম্যাচেই। এই তিন ম্যাচে আল নাসর করেছে ৯ গোল। এই ৯ গোলের ৬টিই রোনালদোর। যার মধ্যে রিও আভের বিপক্ষে বৃহস্পতিবার রাতে হ্যাটট্রিক করেছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। আল নাসরের পরের ম্যাচ আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে। হংকং স্টেডিয়ামে ১৯ আগস্ট সৌদি সুপার কাপের আল নাসর-আল ইত্তিহাদ সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে।
