Ajker Patrika
> খেলা
> ফুটবল

রোনালদোর দাপুটে পারফরম্যান্সের পরও আল নাসরের হার

ক্রীড়া ডেস্ক    
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জোড়া গোলের পরও হেরেছে আল নাসর। ছবি: ফেসবুক
ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর জোড়া গোলের পরও হেরেছে আল নাসর। ছবি: ফেসবুক

বয়স ৪০ পেরোনোর পরও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর যে ক্ষুধা কমেনি, সেটা তাঁর পারফরম্যান্সেই বোঝা যাচ্ছে। মাঠে নামলেই গোল করার নেশা তাঁকে ভীষণভাবে পেয়ে বসে। ক্লাব প্রীতি ম্যাচেও দেখিয়ে যাচ্ছেন তাঁর দাপট। তবে এবার আর জিততে পারেনি তাঁর দল আল নাসর।

ইউডি আলমেরিয়া স্টেডিয়ামে গত রাতে ক্লাব প্রীতি ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে আলমেরিয়া-আল নাসর। এই ম্যাচে আল নাসরের দুই গোলের দুটিই করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। তাঁর গোলে একটা সময় ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল আল নাসর। সৌদি ক্লাবটির গল্প এখানেই শেষ। আল নাসরকে ৩-২ গোলে হারিয়েছে আলমেরিয়া।

আলমেরিয়া-আল নাসর ম্যাচে লড়াই হয়েছে সমানে সমানে। ম্যাচে ৫৪ শতাংশ বল দখলে রেখে প্রতিপক্ষের লক্ষ্য বরাবর আল নাসর নিয়েছে ২ শট। অন্যদিকে আলমেরিয়ার দখলে বল ছিল ৪৬ শতাংশ। আল নাসরের লক্ষ্য বরাবর ১১ শট নিয়েছে আলমেরিয়া। আল নাসর গোলরক্ষক নাওয়াফ আলাকিদি যদি ‘চীনের প্রাচীর’ না হয়ে উঠতেন, তাহলে সৌদি ক্লাবটি আরও বড় ব্যবধানে হারতে পারত।

ইউডি আলমেরিয়া স্টেডিয়ামে ৬ মিনিটে সার্জিও আরিবাসের গোলে শুরুতে এগিয়ে যায় আলমেরিয়া। সমতায় ফিরতে আল নাসরের লেগেছে ১১ মিনিট। ১৭ মিনিটে সাদিও মানের পাস রিসিভ করে ডান পায়ের শটে দুর্দান্ত গোল করেন রোনালদো। নিজের দ্বিতীয় গোল রোনালদো করেছেন ৩৯ মিনিটে। পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড এই গোল করেছেন পেনাল্টি থেকে। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে সমতায় ফিরে আলমেরিয়া। ৪৩ মিনিটে সমতাসূচক গোল করেন আলমেরিয়া মিডফিল্ডর আদ্রি এমবারবা।

রোনালদোর এই ক্ষুধা কখনো কমবে নারোনালদোর এই ক্ষুধা কখনো কমবে না

আলমেরিয়া-আল নাসর ম্যাচের প্রথমার্ধ শেষ হয় ২-২ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর ১৬ মিনিট পর এমবারবা করেন নিজের দ্বিতীয় গোল। ৬১ মিনিটে আরিবাসের অ্যাসিস্টে লক্ষ্যভেদ করেন এমবারবা। দুই দলই এরপর গোল করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। তবে ফিনিশিং দুর্বলতার পাশাপাশি প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের দৃঢ়তায় আর কোনো গোল হয়নি।

মূল ম্যাচে নামার আগে রোনালদো ও আল নাসরের প্রস্তুতিটা দারুণ হয়েছে। ক্লাব প্রীতি ম্যাচে নিজেদের সবশেষ তিন খেলায় আল নাসর জিতেছে দুটিতে। হেরেছে গত রাতের ম্যাচেই। এই তিন ম্যাচে আল নাসর করেছে ৯ গোল। এই ৯ গোলের ৬টিই রোনালদোর। যার মধ্যে রিও আভের বিপক্ষে বৃহস্পতিবার রাতে হ্যাটট্রিক করেছেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। আল নাসরের পরের ম্যাচ আল ইত্তিহাদের বিপক্ষে। হংকং স্টেডিয়ামে ১৯ আগস্ট সৌদি সুপার কাপের আল নাসর-আল ইত্তিহাদ সেমিফাইনাল ম্যাচ হবে।

বিষয়:

খেলাক্রিস্টিয়ানো রোনালদোফুটবলপর্তুগাল ফুটবলআল নাসর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

সম্পর্কিত

রোনালদোর দাপুটে পারফরম্যান্সের পরও আল নাসরের হার

রোনালদোর দাপুটে পারফরম্যান্সের পরও আল নাসরের হার

ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টসহ কী দেখবেন আজ

ইংল্যান্ডের ‘দ্য হান্ড্রেড’ টুর্নামেন্টসহ কী দেখবেন আজ

‘বাংলাদেশ ভবিষ্যতে আরও বড় শিরোপা জিতবে’

‘বাংলাদেশ ভবিষ্যতে আরও বড় শিরোপা জিতবে’

ফাইনালে এভাবে হেরে যাওয়ায় বিধ্বস্ত লিভারপুল

ফাইনালে এভাবে হেরে যাওয়ায় বিধ্বস্ত লিভারপুল