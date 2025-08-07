ব্যালন ডি’অরের লড়াইয়ে পিএসজির দাপট

ক্রীড়া ডেস্ক
বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত পুরস্কার ব্যালন ডি’অর কার হাতে উঠছে—সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর। তার আগে আজ আয়োজকেরা প্রকাশ করেছেন ব্যালন ডি’অরের সংক্ষিপ্ত তালিকা।
গত মৌসুমে ফ্রান্সের সব শিরোপাই উঠেছে পিএসজির ক্যাবিনেটে। ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপে শুধু রানার্সআপ। এমন অসাধারণ অর্জনের পেছনে উসমান দেম্বেলে-জিয়ানলুইজি দোন্নারুমারা ছড়িয়েছেন আলো। ২০২৫ ব্যালন ডি’অর মনোয়নের তালিকায় তাই ফরাসি জায়ান্টদের দাপট। গতকাল ৩০ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে ফ্রান্স ফুটবল। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৯ ফুটবলার পিএসজির।
এবার মোট ১০টি বিভাগে দেওয়া হবে অ্যাওয়ার্ড, যার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত পুরুষদের ব্যালন ডি’অর। এই বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছেন ৩০ জন তারকা ফুটবলার, যাঁরা গত মৌসুমে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছেন।
ব্যালন ডি’অর পুরস্কারের মনোনয়ন পেয়েছেন যাঁরা—উসমান দেম্বেলে-পিএসজি (ফ্রান্স), জিয়ানলুইজি দোন্নারুমা-পিএসজি (ইতালি), জুড বেলিংহাম-রিয়াল মাদ্রিদ (ইংল্যান্ড), দেজিরে দুয়ে-পিএসজি (ফ্রান্স), ডেনজেল ডামফ্রিস-ইন্টার মিলান (নেদারল্যান্ডস), সেরহু গিরাসি-বরুসিয়া ডর্টমুন্ড (গিনি), আর্লিং হলান্ড-ম্যানচেস্টার সিটি (নরওয়ে), ভিক্টর ইয়োকেরেস-আর্সেনাল (সুইডেন), আশরাফ হাকিমি-পিএসজি (মরক্কো), হ্যারি কেইন-বায়ার্ন মিউনিখ (ইংল্যান্ড), খিচা কাভারেস্কাইয়া-পিএসজি (জর্জিয়া), রবার্ট লেভানডফস্কি-বার্সেলোনা (পোল্যান্ড), আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার-লিভারপুল (আর্জেন্টিনা), লাওতারো মার্তিনেজ-ইন্টার মিলান (আর্জেন্টিনা), স্কট ম্যাকটমিনে-নাপোলি (স্কটল্যান্ড), কিলিয়ান এমবাপ্পে-রিয়াল মাদ্রিদ (ফ্রান্স), নুনো মেন্দেস-পিএসজি (পর্তুগাল), জোয়াও নেভেস-পিএসজি (পর্তুগাল), পেদ্রি-বার্সেলোনা (স্পেন), কোল পালমার-চেলসি (ইংল্যান্ড), মাইকেল ওলিসে-বায়ার্ন মিউনিখ (ফ্রান্স), রাফিনিয়া-বার্সেলোনা (ব্রাজিল), ডেকলান রাইস-আর্সেনাল (ইংল্যান্ড), ফাবিয়ান রুইজ-পিএসজি (স্পেন), ভার্জিল ফন ডাইক-লিভারপুল (নেদারল্যান্ডস), ভিনিসিয়ুস জুনিয়র-রিয়াল মাদ্রিদ (ব্রাজিল), মোহাম্মদ সালাহ-লিভারপুল (মিসর), ফ্লোরিয়ান ভির্টজ-লিভারপুল (জার্মানি), ভিতিনিয়া-পিএসজি (পর্তুগাল), লামিনে ইয়ামাল-বার্সেলোনা (স্পেন)।
বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত পুরস্কার ব্যালন ডি’অর কার হাতে উঠছে—সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে আগামী ২২ সেপ্টেম্বর। তার আগে আজ আয়োজকেরা প্রকাশ করেছেন ব্যালন ডি’অরের সংক্ষিপ্ত তালিকা।
গত মৌসুমে ফ্রান্সের সব শিরোপাই উঠেছে পিএসজির ক্যাবিনেটে। ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপে শুধু রানার্সআপ। এমন অসাধারণ অর্জনের পেছনে উসমান দেম্বেলে-জিয়ানলুইজি দোন্নারুমারা ছড়িয়েছেন আলো। ২০২৫ ব্যালন ডি’অর মনোয়নের তালিকায় তাই ফরাসি জায়ান্টদের দাপট। গতকাল ৩০ জনের তালিকা প্রকাশ করেছে ফ্রান্স ফুটবল। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৯ ফুটবলার পিএসজির।
এবার মোট ১০টি বিভাগে দেওয়া হবে অ্যাওয়ার্ড, যার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত পুরুষদের ব্যালন ডি’অর। এই বিভাগে মনোনয়ন পেয়েছেন ৩০ জন তারকা ফুটবলার, যাঁরা গত মৌসুমে ক্লাব ও জাতীয় দলের হয়ে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছেন।
ব্যালন ডি’অর পুরস্কারের মনোনয়ন পেয়েছেন যাঁরা—উসমান দেম্বেলে-পিএসজি (ফ্রান্স), জিয়ানলুইজি দোন্নারুমা-পিএসজি (ইতালি), জুড বেলিংহাম-রিয়াল মাদ্রিদ (ইংল্যান্ড), দেজিরে দুয়ে-পিএসজি (ফ্রান্স), ডেনজেল ডামফ্রিস-ইন্টার মিলান (নেদারল্যান্ডস), সেরহু গিরাসি-বরুসিয়া ডর্টমুন্ড (গিনি), আর্লিং হলান্ড-ম্যানচেস্টার সিটি (নরওয়ে), ভিক্টর ইয়োকেরেস-আর্সেনাল (সুইডেন), আশরাফ হাকিমি-পিএসজি (মরক্কো), হ্যারি কেইন-বায়ার্ন মিউনিখ (ইংল্যান্ড), খিচা কাভারেস্কাইয়া-পিএসজি (জর্জিয়া), রবার্ট লেভানডফস্কি-বার্সেলোনা (পোল্যান্ড), আলেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার-লিভারপুল (আর্জেন্টিনা), লাওতারো মার্তিনেজ-ইন্টার মিলান (আর্জেন্টিনা), স্কট ম্যাকটমিনে-নাপোলি (স্কটল্যান্ড), কিলিয়ান এমবাপ্পে-রিয়াল মাদ্রিদ (ফ্রান্স), নুনো মেন্দেস-পিএসজি (পর্তুগাল), জোয়াও নেভেস-পিএসজি (পর্তুগাল), পেদ্রি-বার্সেলোনা (স্পেন), কোল পালমার-চেলসি (ইংল্যান্ড), মাইকেল ওলিসে-বায়ার্ন মিউনিখ (ফ্রান্স), রাফিনিয়া-বার্সেলোনা (ব্রাজিল), ডেকলান রাইস-আর্সেনাল (ইংল্যান্ড), ফাবিয়ান রুইজ-পিএসজি (স্পেন), ভার্জিল ফন ডাইক-লিভারপুল (নেদারল্যান্ডস), ভিনিসিয়ুস জুনিয়র-রিয়াল মাদ্রিদ (ব্রাজিল), মোহাম্মদ সালাহ-লিভারপুল (মিসর), ফ্লোরিয়ান ভির্টজ-লিভারপুল (জার্মানি), ভিতিনিয়া-পিএসজি (পর্তুগাল), লামিনে ইয়ামাল-বার্সেলোনা (স্পেন)।
৮ মাস ধরে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি দলে নেই বাবর আজম। সবশেষ ১১ টি-টোয়েন্টিতে নেই ফিফটিও, তাঁর স্ট্রাইকরেট নিয়েও বিভিন্ন সময় সমালোচনা হয়। তরুণদের সঙ্গে বাবরকেও এখন লড়াই করতে হচ্ছে। হাসান নওয়াজ-সাইম আইয়ুবদের আক্রমণাত্মক ব্যাটিং ও হাই স্ট্রাইকরেট বাবরের পজিশনকে নড়বড়েই করে রেখেছে।২ ঘণ্টা আগে
ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে চতুর্থ টেস্টের প্রথম দিন চোটে পড়েন ঋষভ পন্ত। বাঁ পায়ের আঙুল ভেঙে যাওয়ার পর এখন তাঁকে সময় বিশ্রামে থাকতে হচ্ছে। ২০২৫ এশিয়া কাপে ভারতের এই উইকেটকিপার-ব্যাটারকে দেখা যাবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, আগামী অক্টোবরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে দুই ম্যাচের টেস্ট সির৩ ঘণ্টা আগে
২৪ আগস্ট শুরু হবে ইউএস ওপেন। তার আগে আজ বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যামের প্রাইজমানি ঘোষণা করেছে আয়োজকেরা। এবার প্রাইজমানির দিক থেকে রীতিমতো ইতিহাস গড়েছে ইউএস ওপেন। ঘোষণা করেছে ৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পুরস্কার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ হাজার ৪৪ কোটি টাকা। টেনিস ইতিহাসে এটিই এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ৪ ঘণ্টা আগে
বগুড়ায় সবশেষ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল ২০০৬ সালে। শহীদ চান্দু স্টেডিয়ামে ওয়ানডে ক্রিকেটে মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। এই ভেন্যু থেকে এই দীর্ঘ সময়ে শুধু আন্তর্জাতিক ম্যাচই হারিয়ে যায়নি, হারিয়েছে ভেন্যু হিসেবে এর এক সময়ের জৌলুশও। বিপিএল কিংবা বিসিবির অন্যান্য ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি আয়োজনেও আর নাম থাকে৪ ঘণ্টা আগে