বাংলাদেশ-ভারত ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ২৮ মার্চ ২০২৬, ১০: ১৫
পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের জয়ের নায়ক রোনান সুলিভান। ছবি: বাফুফে

এক ম্যাচ হাতে রেখেই অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে পা রেখেছে বাংলাদেশ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে ২-০ গোলে হারায় তারা। নিয়মরক্ষার ম্যাচের আজ ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে। এ ছাড়া মাঠে গড়াবে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগসহ (আইপিএল) আরও বেশ কিছু ম্যাচ মাঠে গড়াবে। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

পিএসএল

পেশোয়ার-রাওয়ালপিন্ডি

বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

ইসলামাবাদ-মুলতান

রাত ৮টা, সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস, টি স্পোর্টস

আইপিএল

বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩

ফুটবল

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল

বাংলাদেশ-ভারত

বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি

স্পোর্টজ ওয়ার্কজ ইউটিউব চ্যানেল

আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ

কানাডা-আইসল্যান্ড

রাত ১১টা, সরাসরি

সনি টেন ৫

হাঙ্গেরি-স্লোভেনিয়া

রাত ১১টা, সরাসরি

সনি টেন ২

স্কটল্যান্ড-জাপান

রাত ১১টা, সরাসরি

সনি টেন ১

খেলাবাংলাদেশ ফুটবলফুটবলভারতীয় ফুটবল
