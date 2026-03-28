বাংলাদেশ-ভারত ফুটবল ম্যাচ দেখবেন কোথায়

এক ম্যাচ হাতে রেখেই অনূর্ধ্ব-২০ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের সেমিফাইনালে পা রেখেছে বাংলাদেশ। নিজেদের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানকে ২-০ গোলে হারায় তারা। নিয়মরক্ষার ম্যাচের আজ ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিটে। এ ছাড়া মাঠে গড়াবে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল), ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগসহ (আইপিএল) আরও বেশ কিছু ম্যাচ মাঠে গড়াবে। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
পিএসএল
পেশোয়ার-রাওয়ালপিন্ডি
বিকেল ৩টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
ইসলামাবাদ-মুলতান
রাত ৮টা, সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস, টি স্পোর্টস
আইপিএল
বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদ
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১, ২ ও ৩
ফুটবল
সাফ অনূর্ধ্ব-২০ ফুটবল
বাংলাদেশ-ভারত
বিকেল ৪টা ৪৫ মিনিট, সরাসরি
স্পোর্টজ ওয়ার্কজ ইউটিউব চ্যানেল
আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ
কানাডা-আইসল্যান্ড
রাত ১১টা, সরাসরি
সনি টেন ৫
হাঙ্গেরি-স্লোভেনিয়া
রাত ১১টা, সরাসরি
সনি টেন ২
স্কটল্যান্ড-জাপান
রাত ১১টা, সরাসরি
সনি টেন ১
