সিরিজে ফিরতে পারবে তো বাংলাদেশ

বুলাওয়েতে পরশু সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়ের কাছে ৩২ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রথম ম্যাচ হেরে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তাওহীদ হৃদয়ের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের। আজ হৃদয়-নাহিদ রানারা নামবেন টিকে থাকার লড়াইয়ে। বুলাওয়েতে বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে
বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
নাগরিক ও টি স্পোর্টস
ফুটবল খেলা সরাসরি
বিশ্বকাপ-পুনঃপ্রচার
ফ্রান্স-স্পেন
সকাল ১০টা
সরাসরি
আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড
বেলা ১টা
সরাসরি
টি স্পোর্টস
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনাল নিয়ে রোমাঞ্চিত পুরো বিশ্ব। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনার সঙ্গে ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেনের লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসবে কে—ফুটবলপ্রেমীরা যখন এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার অপেক্ষায়, তখন মিলেছে ভয়ংকর এক দুঃসংবাদ। কানাডার দাবানলের আগুনে নিউজার্সির পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে।৩ মিনিট আগে
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