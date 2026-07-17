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অন্য খেলা

সিরিজে ফিরতে পারবে তো বাংলাদেশ

ক্রীড়া ডেস্ক    
সিরিজে ফিরতে পারবে তো বাংলাদেশ
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে আজ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

বুলাওয়েতে পরশু সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়ের কাছে ৩২ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রথম ম্যাচ হেরে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে তাওহীদ হৃদয়ের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের। আজ হৃদয়-নাহিদ রানারা নামবেন টিকে থাকার লড়াইয়ে। বুলাওয়েতে বাংলাদেশ সময় বেলা ৪টা ৩০ মিনিটে শুরু হচ্ছে তিন ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে নাগরিক টিভি ও টি স্পোর্টস। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-জিম্বাবুয়ে

বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

নাগরিক ও টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

বিশ্বকাপ-পুনঃপ্রচার

ফ্রান্স-স্পেন
সকাল ১০টা

সরাসরি

আর্জেন্টিনা-ইংল্যান্ড

বেলা ১টা

সরাসরি
টি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাঅন্য খেলাবাংলাদেশ ক্রিকেট
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