ব্রাদার্সকে গোলবন্যায় ভাসাল ফর্টিস

প্রথমার্ধে দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ব্রাদার্স ইউনিয়নের গোলকিপার মোহাম্মদ রাজিব। ফর্টিস এফসির একের পর এক আক্রমণ অসাধারণ দক্ষতায় রুখে দেন তিনি। কিন্তু বিরতির পর আর সেই বাঁধ ধরে রাখা যায়নি। দ্বিতীয়ার্ধে খড়কুটোর মতো ভেঙে পড়ল ব্রাদার্সের রক্ষণ। একের পর এক জালে বল পাঠিয়ে ম্যাচটিকে একপেশে প্রদর্শনীতে রূপ দিল ফর্টিস। ব্রাদার্স ইউনিয়নকে ৬–০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে তারা। বড় জয়ে জোড়া গোল ও জোড়া অ্যাসিস্ট করেছেন গাম্বিয়ান ফরোয়ার্ড পা ওমর বাবু।
গোপালগঞ্জে ৫৬ মিনিটে চুকউদের ক্রসে ওমর বাবুর প্রথম প্রচেষ্টা রাজিব পা দিয়ে ঠেকালেও ফিরতি বল ঠিকানায় পাঠান ইব্রাহিম। ৬৮ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে নেয় ফর্টিস। বাঁ প্রান্ত থেকে ইসা জালোর নিখুঁত নিচু ক্রসে দূরের পোস্টে কেবল পা ছুঁইয়েই উল্লাসে মাতেন তরুণ উইঙ্গার ইনসান হোসেন।
শেষ ১৫ মিনিটে ব্রাদার্সের ওপর রীতিমতো তাণ্ডব চালায় ফর্টিসের আক্রমণভাগ। ৭৫ মিনিটে মনিরের চোখজুড়ানো থ্রু পাস ধরে ডিফেন্ডারদের পরাস্ত করে ব্যবধান ৩–০ করেন ওমর বাবু। এর মিনিট ছয়েক পর ৮১ মিনিটে প্রায় দুরূহ এক কোণ থেকে বল জালে জড়িয়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি আদায় করে নেন তিনি।
পরের দুটি গোলের উৎস ছিলেন সেই ওমর বাবু। ৮৩ মিনিটে তাঁর পাস থেকে স্কোরশিটে নাম লেখান চুকউদে। আর যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে শেষ গোলটি করেন রাফায়েল টুডু।
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