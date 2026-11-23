কপাল পুড়ল ইয়ামালের
চ্যাম্পিয়নস লিগে বার্সেলোনার পরের ম্যাচে খেলতে পারছেন না লামিনে ইয়ামালের। গতকাল ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচে গোড়ালির চোটে আজারবাইজান সফর থেকে ছিটকে গেছেন এই তরুণ ফরোয়ার্ড। চোট গুরুতর না হলেও ইয়ামালকে নিয়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চান না কোচ হ্যান্সি ফ্লিক।
ইয়ামালের ছিটকে যাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে বার্সেলোনা। আজ এক বিবৃতিতে কাতালান ক্লাবটি জানিয়েছে, ইয়ামালের ডান গোড়ালিতে সামান্য অস্বস্তি রয়েছে। যার কারণে আগামী বুধবার (২৫ নভেম্বর) আজারবাইজানে সাবাহ এফকের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচে দলের সঙ্গে যাচ্ছেন না তিনি।
চোটের বিষয়ে ক্লাবের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, চোট যাতে আরও গুরুতর না হয়ে ওঠে, সে জন্যই ইয়ামালকে বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। পুরোপুরি সেরে ওঠার জন্য তাঁকে পর্যাপ্ত সময় দিতে চায় দল। শারীরিক অবস্থার উন্নতি হলে আগামী রোববার দেপোর্তিভোর বিপক্ষে ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যেতে পারে।
ভিয়ারিয়ালের বিপক্ষে ম্যাচেই ডান গোড়ালিতে অস্বস্তি অনুভব করেন ইয়ামাল। এরপর আজারবাইজান সফরের আগে তাঁর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করেন দলের চিকিৎসকেরা। সেই মূল্যায়নের পরই তাঁকে সফরের দল থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাকুতে পরশু চ্যাম্পিয়নস লিগে মুখোমুখি হবে বার্সেলোনা-সাবাহ।
চোট গুরুতর না হলেও ইয়ামালকে নিয়ে কোনো ধরনের ঝুঁকি নিতে চান না ফ্লিক। কোচিং স্টাফের মতে, করেন, একটি ম্যাচে তাঁকে বিশ্রাম দিলে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার সুযোগ পাবেন তিনি। এ ছাড়া সামান্য অস্বস্তি বড় চোটে রূপ নিতে পারে, যা দীর্ঘ সময়ের জন্য মাঠের বাইরে ঠেলে দিতে পারে তাঁকে। সতর্কতামূলক অংশ হিসেবে ইয়ামালকে বিশ্রামে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কোচ।