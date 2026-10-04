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ফুটবল

মেসির বিদায়ের পর কী হবে আর্জেন্টিনার

ক্রীড়া ডেস্ক    ক্রীড়া ডেস্ক    
মেসির বিদায়ের পর কী হবে আর্জেন্টিনার
আর মাত্র একবারই মেসির সঙ্গে মাঠে নামতে পারবেন মার্তিনেস। প্রিয় সতীর্থের বিদায়ী ম্যাচটা উপভোগ করতে চান এই গোলরক্ষক। ছবি: সংগৃহীত

লিওনেল মেসির বিদায়ের পর আর্জেন্টিনা দলে তাঁর জায়গা কে পূরণ করবেন, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। আটবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী শুধু অধিনায়ক ছিলেন না, গত এক যুগে আর্জেন্টিনার সাফল্যের সবচেয়ে বড় মুখও ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বেই ২০২১ কোপা আমেরিকা, ২০২২ বিশ্বকাপ ও ২০২৪ কোপা আমেরিকা জিতেছে আর্জেন্টিনা।

গত আগস্টে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন মেসি। আর্জেন্টিনার হয়ে ২০৭ ম্যাচে ১২৫ গোল করেছেন এই ফরোয়ার্ড। ম্যাচ ও গোল, দুই দিক থেকেই লা আলবিসেলেস্তেদের ইতিহাসে সবার ওপরে তিনি।

তাই মেসির বিদায় শুধু একজন খেলোয়াড়ের অনুপস্থিতি নয়। আর্জেন্টিনাকে একই সঙ্গে হারাতে হবে একজন নেতা, সৃষ্টিশীল খেলোয়াড় এবং সবচেয়ে কঠিন মুহূর্তে পার্থক্য গড়ে দেওয়ার ক্ষমতা। এই বাস্তবতাই সামনে তুলে ধরেছেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস।

বুরকিনা ফাসোর বিপক্ষে ৭-০ গোলের জয়ের পর মেসির বিদায় নিয়ে কথা বলেছেন মার্তিনেস। তিনি বলেন, ‘সে (মেসি) চলে গেলে বিশাল একটা শূন্যতা তৈরি হবে। তবে এখানে এমন কিছু ছেলে আছে, যাদের সত্যিকারের ব্যক্তিত্ব আছে।’

মার্তিনেসের কথায় আর্জেন্টিনার ভবিষ্যতের দিকটিও স্পষ্ট। মেসির মতো একজনের বিকল্প খুঁজে বের করার চেয়ে এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে নতুন প্রজন্মকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা। কোচ লিওনেল স্কালোনি ইতিমধ্যেই তরুণদের সুযোগ দিচ্ছেন। তাঁদের দ্রুত দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার বিষয়টিও ইতিবাচকভাবে দেখছেন মার্তিনেস।

তরুণ ফুটবলারদের প্রসঙ্গে মার্তিনেস বলেন, ‘সবকিছু ভালোভাবেই চলছে। আমরা এমন একটি দল, যেখানে নতুনদের খুব দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। তারা অনুশীলনে খুব ভালো করছে। স্কালোনি কাউকে বিনা কারণে সুযোগ দেন না। তিনি তাদের পারফরম্যান্স দেখেন এবং ভালো করলে খেলান। এত দ্রুত এই জাতীয় দলের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য পুরো কৃতিত্ব তাদের প্রাপ্য।’

আগামী ৭ অক্টোবর এস্তাদিও মনুমেন্তালে বেনিনের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে আর্জেন্টিনার জার্সিতে শেষবার মাঠে নামবেন মেসি। তাঁর বিদায়ের মুহূর্ত উপভোগ করতে চান মার্তিনেস, ‘আমি এর একটা অংশ এবং মঙ্গলবার আমি এটা উপভোগ করতে চাই, তাকে হাসতে দেখতে চাই। একসঙ্গে আমাদের যে অল্প সময় বাকি আছে, আমরা সেটাকে উপভোগ করার চেষ্টা করব।’

বিষয়:

খেলালিওনেল মেসিফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
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