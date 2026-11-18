নতুন এক রেকর্ডে নাম লেখালেন আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক
আর্জেন্টিনার গোলপোস্টের সামনে এমিলিয়ানো মার্তিনেস অতন্দ্র প্রহরী। দুর্দান্ত গোলকিপিংয়ের কারণে পেয়ে গেছেন ‘বাজপাখি’ উপাধি। কখনো ঝাঁপিয়ে, কখনো উড়ে প্রতিপক্ষের নিশ্চিত গোল প্রতিহত করতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। আজ সকালে তিনি নাম লেখালেন নতুন এক রেকর্ডে।
বাংলাদেশ সময় আজ সকালে কোস্টারিকাকে ৭-০ গোলে হারিয়ে ২০২৬ সাল শেষ করল আর্জেন্টিনা। কোনো গোল হজম না করায় মার্তিনেসের এমন এক তালিকায় নাম উঠে গেছে, যেখানে তাঁর সঙ্গে আছেন আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি গোলরক্ষক সার্জিও রোমেরো। দুজনেই সমান ৪৭ ম্যাচে ক্লিনশিট ধরে রাখতে পেরেছেন। যা আর্জেন্টাইন গোলরক্ষকদের মধ্যে যৌথভাবে সর্বোচ্চ। এত দিন আর্জেন্টিনার হয়ে সবচেয়ে বেশি ক্লিন শিটের রেকর্ডটি রোমেরোর থাকলেও এবার আর সেটা তাঁর একার থাকল না।
রোমেরোর রেকর্ডে ভাগ বসালেও একটা দিক থেকে ঠিকই মার্তিনেস অনেকটা এগিয়ে গেছেন। ৯৬ ম্যাচের মধ্যে ৪৭ ম্যাচে ক্লিনশিট ধরে রাখতে পেরেছিলেন রোমেরো। তাঁর সফলতার হার ৪৮.৯৬ শতাংশ। এদিকে মার্তিনেস মাত্র ৭১ ম্যাচেই ৪৭ ক্লিনশিট রাখতে পেরেছেন। ৩৪ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন গোলরক্ষকের সফলতার হার ৬৫.৭১ শতাংশ।
২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত আর্জেন্টিনার জার্সিতে ৯ বছরে তিনটি মেজর টুর্নামেন্টের ফাইনালে খেলেছিলেন রোমেরো। কিন্তু কোনোটিতেই চ্যাম্পিয়ন হতে পারেননি। ২০১৪ ফুটবল বিশ্বকাপ ফাইনালের পর ২০১৫, ২০১৬ সালে টানা দুইবার কোপা আমেরিকা ফাইনাল—কোনোটিতেই শিরোপা জিততে পারেনি আর্জেন্টিনা। এদিকে মার্তিনেস ২০২১ কোপা আমেরিকায় দুর্দান্ত গোলকিপিং করে আলোচনায় আসেন। বিশেষ করে টাইব্রেকারে প্রতিপক্ষের নিশ্চিত অনেক গোল বাঁচিয়েছেন।
২০২১ কোপা আমেরিকা জিতে ২৮ বছরের শিরোপাখরা কাটায় আর্জেন্টিনা। পরবর্তীতে ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ, ২০২২ ফিনালিসিমা, ২০২৪ কোপা আমেরিকা জিতেছে আলবিসেলেস্তেরাও। এই চার শিরোপা জয় মার্তিনেসের সঙ্গে উপভোগ করেন লিওনেল মেসিও। ২০২২ ফুটবল বিশ্বকাপ জয়ের পর মার্তিনেস জেতেন গোল্ডেন গ্লাভসের পুরস্কার। আর্জেন্টিনার গোলপোস্টের সামনে কতটা নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছেন, সেটা তাঁর এমন পারফরম্যান্সেই স্পষ্ট।
প্রিমিয়ার লিগে চোয়ালে আঘাত পাওয়ার পর অনুশীলনের সময় বিশেষ সুরক্ষামূলক মাস্ক ব্যবহার করেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস। আজ তিনি কোস্টারিকার বিপক্ষে আর্জেন্টিনাকে নেতৃত্বও দিয়েছেন। মার্তিনেসের আত্মনিবেদনের প্রশংসা ঝরেছে কোচ লিওনেল স্কালোনির কণ্ঠেও। ম্যাচ শেষে মার্তিনেস বলেন, ‘আমরা ভক্তদের ভালোবাসা আবারও ফিরে পেতে চাই। ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বেশ কিছু কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। যার মধ্যে সর্বশেষ ছিল চোয়ালের হাড় ভেঙে যাওয়া। নিজের ফিটনেস ফিরে পেতে হয়েছে। কারণ, সতীর্থরা আমাকে ফিট অবস্থায় চাচ্ছেন।’
৭ অক্টোবর বেনিন ম্যাচ দিয়ে আর্জেন্টিনাকে বিদায় বলেন লিওনেল মেসি। মেসিবিহীন আর্জেন্টিনা নতুন শুরুতে হোঁচট খেয়েছে উরুগুয়ের কাছে ২-১ গোলে। ১৪ নভেম্বর লা বোম্বোনেরায় হয়েছিল এই ম্যাচ। আর আজ কর্দোবায় কোস্টারিকাকে ৭-০ গোলে হারিয়েছে আর্জেন্টিনা। নিকো পাস, হুলিয়ান আলভারেস, ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো জোড়া গোল করেছেন। আরেক গোল করেছেন আলেক্সিস মাক আলিস্তার। কোস্টারিকাকে ‘সেভেন-আপ’ খাওয়ানোর পর মেসির কথা স্মরণ করেছেন মার্তিনেস। আর্জেন্টিনার তারকা গোলরক্ষক বলেন, ‘আমরা জানতাম, আমাদের বাড়তি কিছু দিতে হবে। মেসি ছাড়াও আমরা জিততে চেয়েছিলাম। ছেলেরা এখানে খেলতে ভালোবাসে এবং দলের প্রতি তারা নিবেদিত প্রাণ। তারা ধাপে ধাপে নিজেদের মানিয়ে নিচ্ছে।’
বছরটা ৭- গোলে শেষ করতে পারাটা ইতিবাচক মনে করছেন মার্তিনেস। আজ কোস্টারিকাকে হারানোর পর তিনি বলেন, ‘২০২৬ সাল এখনো আমাদের কাছে একটি ইতিবাচক বছর। আমরা বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছি, আর এ জন্য আমি গর্বিত।’ স্কালোনিও ২০২৬ সালকে আর্জেন্টিনার জন্য ইতিবাচক বছর বলে অভিহিত করেছেন।