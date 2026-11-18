ইতিহাসের সবচেয়ে বড় হারের পর ক্ষমা চাইলেন জাভি
নেদারল্যান্ডস তো নয়ই, খোদ জার্মানরাও হয়তো ভাবেনি—ডাচদের বিপক্ষে এত বড় জয় পাবে তারা। ঘরের মাঠ বার্লিনে উয়েফা নেশনস কাপে পরশু স্বাগতিকেরা জিতেছে ৫-০ গোলে। দুই প্রতিবেশীর লড়াইয়ে এটাই ৬৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় জয় জার্মানির। এর আগে ১৯৫৯ সালে ডাচদের ৭-০ গোলে হারিয়েছিল জার্মানি। তবে এটি ডাচদের ফুটবল ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরাজয়।
জার্মানির পরশুর জয়ের নায়ক ফ্লোরিয়ান ভাইর্টস। করেছেন জোড়া গোল। একটি করে গোল করেছেন ডেরি শেরহান্ট, নিকো শ্লটারবেক ও ব্রায়ান গ্রুদা। এই জয়ে প্রতিযোগিতার কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছে জার্মানি।
ম্যাচের আগে জার্মান কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ বলেছিলেন, ‘এটি আমাদের কাছে ফাইনালের মতো।’ কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার জন্য জয়টা যে ভীষণ প্রয়োজন ছিল স্বাগতিকদের। শুরুতে দুই দলই কিছুটা সতর্ক থাকলেও ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় জার্মানি। প্রথমার্ধের ৪১ মিনিটে শেরহান্টের গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকেরা।
বিরতির পর যেন আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠে জার্মানি। ৬০ মিনিটে একক প্রচেষ্টায় ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ভাইর্টস। পাঁচ মিনিট পর গ্রুদার ফ্রি কিক থেকে হেডে গোল করেন শ্লটারবেক। ৭১ মিনিটে গ্রুদার পাসে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ভাইর্টস। ছয় মিনিট পর শেরহান্টের শট পোস্টে ফিরে এলে ফিরতি বলে জার্মানির পঞ্চম গোলটি করেন গ্রুদা।
পরশুর হারে নেদারল্যান্ডসের কোচ হিসেবে জাভি হার্নান্দেজের অপরাজিত থাকার ধারায় ছেদ পড়েছে। ম্যাচ শেষে সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইলেন বার্সেলোনার সাবেক কোচ, ‘আমরা এ দিন নিজেদের সবচেয়ে খারাপ চেহারাটা দেখিয়েছি। এ জন্য সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চাইছি। তবে এটি একটি প্রক্রিয়ারই অংশ। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং নিজেদের মূল্যবোধ নিয়ে আরও কাজ করতে হবে।’