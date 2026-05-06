Ajker Patrika
ফুটবল

বিশ্বকাপে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ আর্জেন্টিনার ফুটবলার

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ আর্জেন্টিনার ফুটবলার
আলোচিত সেই মুহূর্ত। ছবি: সংগৃহীত

জিয়ানলুকা প্রেসতিয়ান্নিকে দেওয়া নিষেধাজ্ঞা এবার কার্যকর করেছে ফিফা। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকোতে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনা দলে জায়গা পেলে শুরুর দুই ম্যাচ খেলতে পারবেন না এই ফুটবলার। আজ এক বিবৃবিতে ফিফা বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

ঘটনাটি ঘটে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি; লিসবনে চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট প্লে-অফে রিয়াল মাদ্রিদ ও বেনফিকার ম্যাচে। ভিনিসিয়ুস অভিযোগ করেন, প্রেসতিয়ান্নি তাঁকে বর্ণবাদী গালি দিয়ে অপমান করেছেন। তবে তদন্ত শেষে উয়েফা জানায়, প্রেসতিয়ান্নির মন্তব্যটি বর্ণবাদী নয়, বরং সমকামীবিদ্বেষী (হোমোফোবিক) ছিল।

সেই ঘটনায় প্রেসতিয়ান্নিকে ছয় ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করেছিল ইউরোপীয় ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (উয়েফা)। শাস্তির অংশ হিসেবে ছয় ম্যাচ নিষেধাজ্ঞার মধ্যে তিন ম্যাচ দুই বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। এ ছাড়া ফেব্রুয়ারিতে প্রেসতিয়ান্নি যে এক ম্যাচের প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা ভোগ করেছেন, সেটাও এই শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। ফলে নতুন করে তাঁকে কার্যত আরও দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ থাকতে হতো। সেই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে বিশ্বকাপে।

আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি প্রেসতিয়ান্নিকে বিশ্বকাপ দলে রাখবেন কি না সেটা এখনো নিশ্চিত নয়। ২০ বছর বয়সী এই ফুটবলার এখন পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে মাত্র একটি ম্যাচ খেলেছেন। সম্প্রতি প্রস্তুতি ম্যাচের দলে থাকলেও মাঠে নামা হয়নি তাঁর। প্রেসতিয়ান্নি যদি শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ দলে জায়গা না পান, তাহলে আগামী মৌসুমে উয়েফার অধীনে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় এই দুই ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা ভোগ করবেন।

এবারের বিশ্বকাপের ‘জে’ গ্রুপে আছে আর্জেন্টিনা। তিনবারের চ্যাম্পিয়নদের বিশ্বকাপ মিশন শুরু হবে আগামী ১৭ জুন; কানসাস সিটিতে সেদিন তাদের প্রতিপক্ষ আলজেরিয়া। ২৩ জুন ডালাসে অস্ট্রিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। একই ভেন্যুতে ২৮ জুন গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে মেসিরা; প্রতিপক্ষ জর্ডান। বিশ্বকাপের আগে ২৬ সদস্যের দল চূড়ান্ত করেননি স্কালোনি।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনে বিজয়কে সহায়তা করবে কংগ্রেস, পেতে পারে ২ মন্ত্রিত্ব

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘মোদির অনুরোধে অমিত শাহকে বাঁচান শারদ পাওয়ার, পরে তাঁর দলই ভেঙে দেয় এই জুটি’

রাজধানীর ফার্মগেটে চলন্ত মাইক্রোবাসে আগুন

সঙ্গী করে ক্ষমতায় আরোহণ, সেই বিজেপির হাতেই পতন হয়েছে যে ৬ মুখ্যমন্ত্রীর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

সম্পর্কিত

বিশ্বকাপে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ আর্জেন্টিনার ফুটবলার

বিশ্বকাপে দুই ম্যাচ নিষিদ্ধ আর্জেন্টিনার ফুটবলার

মাঠ-স্টেডিয়ামে মেলা বসতে দেবে না সরকার

মাঠ-স্টেডিয়ামে মেলা বসতে দেবে না সরকার

‘ভারত চাইবে না আমরা হ্যাটট্রিক করি’

‘ভারত চাইবে না আমরা হ্যাটট্রিক করি’

ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজে নিষেধাজ্ঞা বহাল

ভারত-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সিরিজে নিষেধাজ্ঞা বহাল