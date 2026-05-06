Ajker Patrika
ফুটবল

‘ভারত চাইবে না আমরা হ্যাটট্রিক করি’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
দেশ ছাড়ার আগে শেষ মুহূর্তের অনুশীলনে বাংলাদেশ। ছবি: বাফুফে

সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিতে গোয়ায় যাওয়ার আগে আগামীকাল থাইল্যান্ডের বিমানে চড়বে বাংলাদেশ। হ্যাটট্রিক শিরোপা জিততে প্রস্তুতিতে ঘাটতি রাখতে চায় না পিটার বাটলারের দল। ব্যাংককে দুই সপ্তাহের ক্যাম্প শেষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ। থাইল্যান্ড যাওয়ার আগে আজ টুর্নামেন্টে নিজেদের বড় চ্যালেঞ্জের কথা জানালেন অধিনায়ক আফঈদা খন্দকার।

নারী সাফের ইতিহাসে সবচেয়ে সফল ভারত। আগের সাত আসরের পাঁচবারই শিরোপা জিতেছে তারা। এবার টুর্নামেন্টের আয়োজক ভারত। নিজেদের চেনা মাঠ এবং দর্শকদের সমর্থন পাওয়ায় টুর্নামেন্টের হট ফেভারিট দলটি। হ্যাটট্রিক শিরোপার পথে নিজেদের বড় বাধা যে ভারত, সেটাই মনে করিয়ে দিলেন আফঈদা। তবে ভারতকে ভয় না পেয়ে নিজেদের সেরা ফুটবল খেলে আরও একবার দেশকে শিরোপা উৎসবে ভাসাতে চান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে আফঈদা বলেন, ‘সাফে বাংলাদেশ, ভারত ও নেপাল তিনটি দলই অনেক শক্তিশালী। ভারত পাঁচবার ট্রফি জিতেছে, আর আমরা গত দুইবার জিতেছি। এবার আমাদের সামনে হ্যাটট্রিক করার সুযোগ। ভারত অবশ্যই চাইবে না আমরা হ্যাটট্রিক করি। কিন্তু আমরাও সেই প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছি যেন, তাদের হারাতে পারি। নেপালের মাটিতেও আমরা ফাইনাল জিতেছি, তাই যেকোনো দেশের মাটিতেই হোক না কেন, আমরা আমাদের সেরাটা দিয়ে জেতার চেষ্টা করব।’

হ্যাটট্রিক শিরোপার লক্ষ্যকে চাপ হিসেবে দেখছেন না আফঈদা, ‘প্রত্যাশার চাপ…ওরকম কিছু না। আমরা যখন মাঠে নামি, তখন আমাদের মাথায় থাকে না যে হ্যাটট্রিক করতে হবে। আমরা জেতার জন্যই মাঠে নামি। বাকিটা উপরওয়ালার হাতে।’

বিভিন্ন টুর্নামেন্ট খেলে অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকলেও ভক্তদের বাড়তি প্রত্যাশায় কিছুটা বিরক্ত আফঈদা, ‘হার-জিত খেলার অংশ। ছোট-ছোট ভুল থেকেই আমরা শিখব। আমরা এবারই প্রথম এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার সুযোগ পেয়েছি। দেশের মানুষ একটু বেশি প্রত্যাশা করে ফেলে, তবে আমরা সেখান থেকে অনেক কিছু শিখেছি। সাফের পর এখন এশিয়ান লেভেলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছি, এটি আমাদের জন্য বড় প্রাপ্তি। আমরা শিখেছি যে, এই পর্যায়ে খেলতে হলে একাগ্রতা ধরে রাখা খুব জরুরি।’

