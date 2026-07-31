সমালোচনার মুখে ২৪৬ কোটি টাকার পরিকল্পনার কথা জানাল ফিফা

বিশ্বকাপের আংশিক মালিকানা বিক্রি নিয়ে গত কদিন ধরেই তোলপাড়। এরই মধ্যে উয়েফার ৫৫ সদস্য দেশ বিশ্বকাপসহ ফিফার যাবতীয় টুর্নামেন্ট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে। সমালোচনা যখন তুঙ্গে, তখন বিষয়টি খোলাসা করল ফিফা। একই সঙ্গে বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা জানিয়েছে নিজেদের মহাপরিকল্পনার কথা।
ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর ২০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে বলে গত মঙ্গলবার এমন একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজের (এফএফই) মাধ্যমে হতে যাওয়া এটার মূল্য বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ২ লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকা। ইকুইটি মূল্যায়নের ভিত্তিতে এ বছরের শেষে সর্বোচ্চ ৪ বিলিয়ন ডলার (৪৯০৬৭ কোটি টাকা) তোলা হবে। তাতে করেই ফুটবল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে বলে শোরগোল উঠেছে। ফিফা গতকাল নিজেদের ওয়েবসাইটে বিষয়টি খোলাসা করেছে। এএফইর প্রস্তাবের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ফিফার সব সদস্য দেশকে তাদের নিজ নিজ দেশে ফুটবলের বাণিজ্যিক সম্ভাবনার প্রকৃত অংশীদার হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া, এবং একই সঙ্গে নিশ্চিত করা যে এটা ফিফা বা ফুটবলের চেতনা কিংবা শাসনব্যবস্থার কোনো ক্ষতি না করে।
এফএফইর মাধ্যমে কীভাবে ফিফার বাণিজ্যিক কার্যক্রম চলবে, সেটার একটা প্রস্তাবনা ফিফা দিয়েছে। এখানে চার বছর চক্রের ২ কোটি ডলারের একটি তহবিল গঠন করা হবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় সেটা ২৪৬ কোটি টাকা। এবার তাহলে জেনে নেওয়া যাক সেই প্রস্তাবনা
সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত ভুল প্রতিবেদনের কারণে আমাদের পরিকল্পিত পরামর্শ প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় বলে দাবি ফিফার। কেউ ফুটবল বিক্রি করছে না। এমন কোনো বিষয় ফিফা কখনোই বিবেচনা করবে না। প্রত্যেকেরই বিরোধিতা প্রকাশ করার এবং আরও ব্যাখ্যা চাওয়ার অধিকার রয়েছে। তবে কোনো একক সংস্থা বিশ্বের ২১১টি সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করতে পারে না। প্রতিটি সদস্য অ্যাসোসিয়েশনকে প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করার এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ গঠনে মতামত দেওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।
যাতে প্রতিটি সদস্য অ্যাসোসিয়েশন সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে নিজেদের মতামত ও ভোট প্রদান করতে পারে, সেই পরামর্শ প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে ফিফা। নজিরবিহীন উন্নয়ন তহবিল, ফুটবলের বাণিজ্যিক সম্ভাবনার প্রকৃত বৈশ্বিক মালিকানা, এবং বিশ্বের সব সদস্য অ্যাসোসিয়েশনের জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের পূর্ণ স্বাধীনতা—ফিফার মতে এই নীতিগুলোই এফএফইর প্রস্তাবের ভিত্তি।
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