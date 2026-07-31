কোন কোন ভেন্যুতে হবে বিশ্বকাপ, জানাল আইসিসি

ওয়ানডে বিশ্বকাপ শুরু হতে এখনো ১৪ মাস বাকি। তার আগেই বিশ্বকাপের ভেন্যু চূড়ান্ত করল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা (আইসিসি)। তিন দেশের ১২ ভেন্যুতে হবে আইসিসির এই ইভেন্ট।
দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়া মিলিয়ে ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। আইসিসি গতকাল নিজেদের ওয়েবসাইটে বিশ্বকাপের ১২ ভেন্যুর নাম চূড়ান্ত করেছে। যার মধ্যে আটটি দক্ষিণ আফ্রিকায়, জিম্বাবুয়েতে তিনটি ও নামিবিয়ার এক ভেন্যুতে হবে আইসিসির এই ইভেন্ট।
জোহানেসবার্গের ওয়ান্ডার্স স্টেডিয়াম, সেঞ্চুরিয়ন, কেপটাউনের নিউল্যান্ডস, ডারবানের কিংসমিড, পোর্ট এলিজাবেথের সেন্ট জর্জেস পার্ক, ব্লুমফন্টেইনের ম্যানগং ওভাল, পার্লের বোল্যান্ড পার্ক, ইস্ট লন্ডনের বাফেলো পার্ক—দক্ষিণ আফ্রিকার এই আট ভেন্যুতে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের সিংহভাগ ম্যাচ হবে। জিম্বাবুয়ের দুই ঐতিহ্যবাহী স্টেডিয়াম হারারে স্পোর্টস ক্লাব ও বুলাওয়ের কুইন্স স্পোর্টস ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হলো ভিক্টোরিয়া ফলসের ফালে মোসি-ওয়া-তুনিয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে গত বছর থেকেই ১০ হাজার আসনবিশিষ্ট ভিক্টোরিয়া ফলস স্টেডিয়াম বানানোর নির্মাণ পরিকল্পনা শুরু হয়। উইন্ডহোকের নামিবিয়া ক্রিকেট গ্রাউন্ড তুলনামূলক নতুনই বলা চলে। গত বছরের মার্চ থেকে এ বছরের জুন পর্যন্ত ১৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছে এই মাঠে।
আইসিসি গতকাল নিজেদের ওয়েবসাইটে বিশ্বকাপের ভেন্যু নাম ঘোষণা করতে গিয়ে ১ মিনিটের একটি ভিডিও বানিয়েছে। ‘দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় আসছে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ’-এই শিরোনামের ভিডিওতে আফ্রিকা মহাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সাদা মেঘের ভেতর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পাখি, বনে হাতিদের পদচারণা, ঝরণার সুমধুর শব্দ—সবই দেখানো হয়েছে। জিম্বাবুয়ে, দক্ষিণ আফ্রিকার দর্শকেরা কতটা ক্রিকেট পাগল, সেটাও দেখা গেছে ভিডিওতে। নামিবিয়ার পতাকা হাতে দর্শকদেরও দেখা গেছে। আফ্রিকার স্থানীয় নৃত্য এবং তাদের পাড়া মহল্লার ক্রিকেটও দেখানো হয়েছে আইসিসির প্রকাশিত ভিডিওতে।
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