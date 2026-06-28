Ajker Patrika
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ফুটবল

বিশ্বকাপের মাঝেই সন্তান হারালেন ডাচ তারকা

ক্রীড়া ডেস্ক    
বিশ্বকাপের মাঝেই সন্তান হারালেন ডাচ তারকা
নেদারল্যান্ডসের হয়ে প্রথম তিন ম্যাচেই শুরুর একাদশে ছিলেন খাকপো। সন্তান হারানোর পর নকআউটেও তাঁর মাঠে নামার সম্ভাবনা বেশি বলে জানা গেছে। ছবি: সংগৃহীত

নেদারল্যান্ডসের হয়ে বিশ্বকাপ ব্যস্ততায় সময় কাটছে কোডি খাকপোর। ‘এফ’ গ্রুপের সেরা হয়ে নকআউটে জায়গা করে নিয়েছে ডাচরা। শেষ ৩২-এর ম্যাচে আগামী ৩০ জুন মরক্কোর বিপক্ষে মাঠে নামবে নেদারল্যান্ডস। তার আগে এক হৃদয়বিধারক খবর পেলেন দলটির তারকা ফুটবলার কোডি খাকপো।

খাকপোর স্ত্রী নোয়া ভ্যান ডার বিজ জানিয়েছেন, গর্ভাবস্থায় তাদের অনাগত সন্তান মারা গেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক আবেগঘন বার্তায় তিনি লেখেন, ‘ভাঙা হৃদয়ে আমরা জানাচ্ছি যে, আমাদের সন্তান গর্ভাবস্থার সময়ই মারা গেছে। ভালোবাসা ও সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ। আমরা তোমাকে সব সময় ভালোবাসব। তুমি সব সময়ই আমাদের ছেলে থাকবে।’

বিজ আরও জানান, শিশুটির নাম রাখা হতো এলাইজা রাফায়েল গাকপো। একই পোস্টে তিনি একটি সাদা-কালো আবেগঘন ছবিও শেয়ার করেন। পরে আরেকটি পোস্টে তিনি একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করেন, যেখানে তিনি জানান—চার্চে মোমবাতি জ্বালানোর পর তারা তাদের সন্তান স্যামুয়েলকে নিয়ে আঙিনায় গেলে সেখানে আরেকটি শিশুর সঙ্গে দেখা হয়, যার নামও ছিল এলাইজা। তাঁর ভাষায়, এটি ছিল একটি বিশেষ ইঙ্গিত, যা মনে করিয়ে দিয়েছে তাঁদের সন্তান তাদের ছেড়ে যায়নি।

স্ত্রীর সেই বার্তাটি শেয়ার করে ভক্ত ও গণমাধ্যমের কাছে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ জানান খাকপো। গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচেই শুরুর একাদশে থাকা এই ফুটবলার লেখেন: ‘এটি আমাদের পরিবারের জন্য অত্যন্ত কঠিন সময়। আমরা অনুরোধ করছি আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতি সম্মান জানানো হোক এবং আমাদের কিছুটা সময় ও জায়গা দেওয়া হোক। ধন্যবাদ।’

খাকপোর অনাগত সন্তানের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে নেদারল্যান্ডসের ফুটবল অঙ্গনে। দেশটির সংবাদমাধ্যম ডে টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, সন্তান হারালেও নকআউটে মরক্কোর বিপক্ষে এই ফরোয়ার্ডের খেলার সম্ভাবনা বেশি। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য আপাতত রোনাল্ড কোমানের ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে সবাই।

বিষয়:

খেলানেদারল্যান্ডসফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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