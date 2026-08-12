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ফুটবল

সুপার কাপ খেলা হচ্ছে না এমিলিয়ানো মার্তিনেসের

ক্রীড়া ডেস্ক    
সুপার কাপ খেলা হচ্ছে না এমিলিয়ানো মার্তিনেসের
এমিলিয়ানো মার্তিনেস। ছবি: সংগৃহীত

নতুন মৌসুমের শুরুতেই বড় পরীক্ষার মুখে পড়তে হচ্ছে অ্যাস্টন ভিলাকে। আজ দিবাগত রাত ১টায় ইউরোপিয়ান সুপার কাপে পিএসজির বিপক্ষে মাঠে নামবে উনাই এমেরির দল। গুরুত্বপূর্ণ সে ম্যাচে তারকা গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেসকে পাচ্ছে না ভিলা।

মার্তিনেসের পাশাপাশি অলি ওয়াটকিন্স ও এজরি কনসাকেও পাচ্ছে না ভিলা। ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা এই তিন ফুটবলারকে বাড়তি বিশ্রাম দিয়েছেন এমেরি। ভিলা কোচ জানান, বিশ্বকাপের কারণে দেরিতে মৌসুম শেষ হওয়ায় চার সপ্তাহের বিশ্রাম প্রয়োজন ছিল এই তিন ফুটবলারের।

সংবাদ সম্মেলনে এমেরি বলেন, ‘তাঁরা (মার্তিনেস, ওয়াটকিন্স ও কনসা) আপাতত দলে নেই। তারা ১৯ জুলাই মৌসুম শেষ করেছে এবং আমি তাদের চার সপ্তাহ বিশ্রামের সুযোগ দিয়েছি। এটা একেবারেই প্রয়োজনীয় ছিল।’

মার্তিনেসের অনুপস্থিতিতে গোলবার সামলাবেন নেদারল্যান্ডসের মার্কো বিজোত। ভিলার নিয়মিত দ্বিতীয় পছন্দের গোলরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা বিজোত এবার ইউরোপিয়ান মৌসুমের প্রথম শিরোপার লড়াইয়ে বড় দায়িত্ব পাচ্ছেন।

প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক না থাকলেও এমেরি অবশ্য দল নিয়ে আশাবাদী। তিনি বলেন, ‘চার সপ্তাহ আগে যেসব খেলোয়াড় নিয়ে আমরা শুরু করেছিলাম, তাদের পাশাপাশি তরুণ খেলোয়াড়দের নিয়েও আমরা ম্যাচটির প্রস্তুতি নিচ্ছি। আমি আশা করি, আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে পারব এবং তাদের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে ম্যাচটি জেতার সুযোগ তৈরি করতে পারব।’

মার্তিনেসকে পেতে ভিলাকে অবশ্য খুব বেশি দিন অপেক্ষা করতে হবে না। ২৩ আগস্ট ব্রাইটনের বিপক্ষে প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী ম্যাচের আগেই দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলারের। এর আগে শনিবার বরুশিয়া মোনশেনগ্লাডবাখের বিপক্ষে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে ভিলা।

মার্তিনেস না থাকলেও পিএসজির বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটিতে আর্জেন্টিনার দুই ফুটবলার এমিলিয়ানো বুয়েন্দিয়া ও আলেহান্দ্রো গারনাচোকে পাচ্ছে ভিলা।

ইউরোপা লিগ জিতে সুপার কাপের টিকিট পেয়েছে অ্যাস্টন ভিলা। ফ্রেইবুর্গকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ৩০ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে বড় কোনো শিরোপা জিতেছিল ক্লাবটি। এবার তাদের সামনে চ্যালেঞ্জ চ্যাম্পিয়নস লিগজয়ী পিএসজি।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলএমিলিয়ানো মার্টিনেজ
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