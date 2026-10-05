মেসির বিদায়ী ম্যাচ ঘিরেও বিতর্ক

লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনা অধ্যায়ের শেষ ম্যাচ ঘিরে যখন উৎসবের প্রস্তুতি চলছে, তখনই সামনে এসেছে নতুন বিতর্ক। বেনিনের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে আফ্রিকার দলটি ভ্রমণ ও আবাসন নিয়ে একাধিক সমস্যার মুখে পড়েছে।
বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে আগামীকাল ভোরে শেষবারের মতো আর্জেন্টিনার জার্সি গায়ে মাঠে নামবেন মেসি। ৩৯ বছর বয়সী এই তারকা আগেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন। তাই এলএমটেনের বিদায়ী ম্যাচ ঘিরে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
মেসির বিদায়ের এই বিশেষ ম্যাচের আগে বেনিনের অভিজ্ঞতা সুখকর ছিল না। আফ্রিকার দলটি দীর্ঘ ২৫ ঘণ্টার ভ্রমণ শেষে আর্জেন্টিনায় পৌঁছায়। এই যাত্রার ধকল সামলাতে গিয়ে দলের ভিডিও বিশ্লেষক কয়েক মিনিটের জন্য জ্ঞান হারান বলে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বেনিনের সংবাদমাধ্যম।
আর্জেন্টিনায় পৌঁছানোর পরও সমস্যার শেষ হয়নি। বেনিন দলের হোটেলের একটি তলায় গরম পানির ব্যবস্থা ছিল না। তাদের জন্য থাকা জিমেও পেশাদার অনুশীলনের উপযোগী পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ছিল না। সনাও কাজ করছিল না। অনুশীলন করতে হয়েছে কৃত্রিম টার্ফের মাঠে।
ভ্রমণজনিত জটিলতায় বেনিনের তিন খেলোয়াড়ও দলের সঙ্গে সময়মতো যোগ দিতে পারেননি। এরা হলেন জুনিয়র ওলাইটান, চার্লেমেন আজোংনিতোদে ও সাইদ এনগোবি।
বেনিনের এসব সমস্যার খবর প্রকাশের পর আর্জেন্টিনার আয়োজন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কারণ কয়েক দিন আগেই বুরকিনা ফাসোর বিপক্ষে ম্যাচ ঘিরেও একই ধরনের লজিস্টিক জটিলতা সামনে এসেছিল।
বুরকিনা ফাসোর খেলোয়াড়েরা ম্যাচ শুরুর মাত্র তিন ঘণ্টা আগে আর্জেন্টিনায় পৌঁছেছিলেন। ভ্রমণ ব্যবস্থাপনার কারণে দলটি পরিবর্তিত একাদশ নিয়ে মাঠে নামে। শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিনা ম্যাচটি জেতে ৭-০ গোলে। তাই সেই ম্যাচ নিয়ে আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হয়।
বেনিনের ক্ষেত্রে অবশ্য পরে পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। গরম পানির ব্যবস্থা ঠিক করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামও পৌঁছেছে। তারা অনুশীলনও শুরু করেছে। বেনিনের পক্ষ থেকে পরে জানানো হয়েছে, প্রাথমিক জটিলতা কাটিয়ে এখন প্রস্তুতি স্বাভাবিকভাবেই চলছে।
তারপরও মেসির বিদায়ী ম্যাচের আগে পরপর দুই আফ্রিকান দলের সঙ্গে এমন পরিস্থিতি আর্জেন্টিনার আয়োজন নিয়ে অস্বস্তি তৈরি করেছে। মাঠের ফলাফলের চেয়ে এবার তাই ম্যাচের বাইরের ঘটনাগুলোও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।
বাংলাদেশের বিপক্ষে পারফরম্যান্সের পুরস্কার পেলেন নিক কেলি। ২০২৬-২৭ মৌসুমের জন্য নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের (এনজেডসি) কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা করে নিয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী এই বাঁহাতি ব্যাটার। মাইকেল ব্রেসওয়েল কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে সরে যাওয়ার পর এই সুযোগ পেলেন কেলি।৩৬ মিনিট আগে
উয়েফা নেশনস লিগে আয়ারল্যান্ড ও ইসরায়েলের দ্বিতীয় ম্যাচও শেষ হয়েছে উত্তেজনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়ে। রোববার সার্বিয়ার বাকা তোপোলায় ১-১ গোলে ড্র করেছে দুদল। সে ম্যাচের বিরতির সময় ইসরায়েলের এক খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে আয়ারল্যান্ডের কোচিং স্টাফের এক সদস্যকে থুতু ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে।২ ঘণ্টা আগে
আর্জেন্টিনার ক্যাম্পে যোগ দিয়েছেন লিওনেল মেসি। বুধবার ভোরে বুয়েনস এইরেসের এস্তাদিও মনুমেন্টালে বেনিনের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে শেষবারের মতো আলবিসেলেস্তেদের জার্সি পরবেন ৩৯ বছর বয়সী এই তারকা। তার আগে সোমবার এজেইজায় দলের অনুশীলনে যোগ দিয়ে নিজের বিদায়ী ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করেছেন তারকা ফরোয়ার্ড।৩ ঘণ্টা আগে
ফিফা আসিয়ান কাপ বাংলাদেশের হয়েছে ভুলে যাওয়ার মতোই। তবু টুর্নামেন্টে কিছু প্রাপ্তি ছিল টমাস ডুলির দলের। এই টুর্নামেন্টে যে তিন তরুণ ফুটবলার নজর কেড়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জাপানি শুকি ইতোফুসা। গতকাল দুপুরে বেরাইদে ফর্টিস ক্লাব ভবনে জাপানি ভাষায় দেওয়া শুকির সাক্ষাৎকার পর্বে বড় সহায়ক৪ ঘণ্টা আগে