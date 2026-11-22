২-০ গোলে পিছিয়ে রোমাঞ্চকর জয় পেল বার্সেলোনা
বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচের প্রথমার্ধ দেখে রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকদের খুশি হওয়ার কথা। বিশেষ করে প্রথম সাত মিনিটে যখন দুই গোল বার্সা হজম করে, তখন টিভির সামনে বসে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সমর্থকেরা হাততালি দিচ্ছিলেন। কিন্তু ‘পিকচার আভি বাকি হ্যাঁয়’ বলেও যে একটা কথা আছে। পিছিয়ে থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর অসাধারণ গল্প লেখে কাতালানরা। যেখানে ‘অবদান’ রয়েছে ভিয়ারিয়ালেরও।
আজ বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ সমর্থকেরা নিশ্চিতভাবেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হার প্রার্থনা করছিলেন। বার্সা হারলেই যে রিয়াল মাদ্রিদ এবারের লা লিগার পয়েন্ট টেবিলে উঠে যেত, ব্যাপারটা তেমন নয়। কারণ, গোল ব্যবধানের একটা ব্যাপার আছে। তবে বার্সা হারলে অন্তত রিয়ালের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে ওঠার সুযোগ থাকত। কিন্তু বার্সা ৩-২ গোলে জিতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে।
ক্যাম্প ন্যুতে আজ ম্যাচের ৫ মিনিটেই এগিয়ে যায় ভিয়ারিয়াল। ফারমিন লোপেসের ভুল পাস থেকে বল পেয়ে ২৫ গজ দূর থেকে দারুণ এক শটে গোল করেন ভিয়ারিয়াল স্ট্রাইকার তাজন বুকানন। দ্রুতই ব্যবধান দ্বিগুণ করে নেয় ভিয়ারিয়াল। ৭ মিনিটে তাদের ফরোয়ার্ড তানি ওলুয়াসেই যে জোরালো শট করেছেন, সেটা ঠেকানোর সাধ্য ছিল না বার্সা গোলরক্ষক হুয়ান গার্সিয়ার।
২-০ গোলে পিছিয়ে থাকার পর ম্যাচে ফেরার সুযোগ অবশ্য প্রথমার্ধেই পেয়েছিল বার্সেলোনা। ২২ মিনিটে ফাউলের শিকার হয়েছেন লামিন ইয়ামাল। ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারির (ভিএআর) সহায়তায় পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। কিন্তু ২৩ মিনিটে স্পটকিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হয়েছেন ইয়ামাল। তাঁর বাঁ পায়ের শট পোস্ট ঘেঁষে বাইরে চলে যায়। পরবর্তীতে আরও বেশ কয়েকবার আক্রমণ করলেও গোলের দেখা পায়নি বার্সা। প্রথমার্ধ সফরকারীরা শেষ করে ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে।
দ্বিতীয়ার্ধে দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় বার্সেলোনা। ভিয়ারিয়ালের রক্ষণে একের পর এক আক্রমণ করতে থাকে কাতালানরা। ৫৬ মিনিটে জোয়াও কানসেলোর শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। কিন্তু গোল করতে বেশি সময় লাগেনি বার্সার। ৫৭ মিনিটে পেদ্রির ক্রস থেকে হেডে গোল করেন জেরার্ড মার্টিন।
মার্টিন গোল করার পর চার মিনিটে গোলের দেখা পায় বার্সেলোনা। ৬১ মিনিটে ইয়ামালের অ্যাসিস্টে গোল করেন লোপেস। ৬ মিনিট পর বার্সা এগিয়ে যায় ৩-২ গোলে। ৬৭ মিনিটে ইয়ামালের পাস রিসিভ করে এরিক গার্সিয়া বল বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখানে ভিয়ারিয়ালের ডিফেন্ডার পাউ নাভারো আত্মঘাতী গোল করেন।
ভিয়ারিয়ালকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ২০২৬-২৭ লা লিগার শীর্ষস্থান পোক্ত করল বার্সেলোনা। ১৩ ম্যাচে ১২ জয় ও ১ হারে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে বার্সা। দুইয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের পয়েন্ট ৩৩। তারা ১৩ ম্যাচ খেলে জিতেছে ১১ ম্যাচ। হেরেছে ২ ম্যাচ।