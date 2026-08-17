‘সম্ভবত এটাই ফুটবলে আমার শেষ বছর’

ক্যারিয়ারের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। অবসরের সময় নিয়ে এত দিন নির্দিষ্ট করে কিছু না বললেও এবার নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় ইঙ্গিত দিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। এই বছরই বুটজোড়া তুলে রাখতে চান তিনি।
২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত আল নাসরের সঙ্গে চুক্তি আছে রোনালদোর। গত নভেম্বরে পাঁচবারের ব্যালন ডি’অরজয়ী বলেছিলেন, আরও এক-দুই বছর খেলা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আছে তাঁর। একই সঙ্গে নিশ্চিত করেছিলেন, ২০২৬ বিশ্বকাপই হবে তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। গত মাসে স্পেনের কাছে হেরে শেষ ষোলো থেকে পর্তুগালের বিদায়ের পরও অবসরের নির্দিষ্ট সময় জানাননি রোনালদো। এবার অবসরের সম্ভাব্য সময়ের কথা জানিয়ে দিলেন এই ফরোয়ার্ড।
ফুটবল-পরবর্তী জীবন নিয়েও ইতিমধ্যে পরিকল্পনা করে রেখেছেন রোনালদো। মাঠের খেলা ছাড়ার পর পরিবারের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটানোর পাশাপাশি ভ্রমণ, প্যাডেল খেলা এবং অর্জনগুলো উপভোগ করে সময় কাটাতে চান তিনি।
ভোগ ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রোনালদো বলেন, ‘ভবিষ্যৎ নিয়ে সবকিছুই পরিকল্পনা করে রেখেছি। আমাকে ব্যস্ত রাখার মতো অনেক কিছুই আছে। এত কিছু যে, একটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করা কঠিন। সম্ভবত এটাই আমার ফুটবলের শেষ বছর। আর আমি এমন একটি বর্ণাঢ্য উত্তরাধিকার রেখে যেতে চাই।’
রোনালদো আরও যোগ করেন, ‘কারণ ফুটবল ছেড়ে দিলে জীবনে একটা বড় শূন্যতা তৈরি হতে পারে। সেই সময়টাকে শুধু একটি নয়, বিভিন্নভাবে পূরণ করতে হবে। আরও আনন্দ করতে হবে, বেশি ভ্রমণ করতে হবে, আমার খুব পছন্দের প্যাডেল খেলতে ও দেখতে হবে এবং যা অর্জন করেছি—যা আমরা অর্জন করেছি—তা উপভোগ করে যেতে হবে।’
দীর্ঘ ২৫ বছরের ক্যারিয়ারে নিজের ত্যাগের কথা মনে করিয়ে দিতে গিয়ে রোনালদো বলেন, ‘কারণ শেষ পর্যন্ত ২৫ বছর ধরে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে।’
স্পোর্টিং সিপি দিয়ে পেশাদার ক্যারিয়ার শুরু করা রোনালদো পরে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, রিয়াল মাদ্রিদ ও জুভেন্টাসের হয়ে খেলেছেন। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আল নাসরে যোগ দেন। ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সফল সময় কেটেছে রিয়াল মাদ্রিদে—ক্লাবটির হয়ে ৪৩৮ ম্যাচে ৪৫০ গোল করেছেন তিনি।
২০২৬ বিশ্বকাপে পর্তুগালের হয়ে তিনটি গোল করেছেন রোনালদো। তবে বিশ্বকাপ যাত্রা দীর্ঘ হয়নি পর্তুগিজদের।
‘হচ্ছে না ভাই, ডাইজেস্ট হচ্ছে না, কী দেখলাম।’ সাবেক অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা ভুল লেখেননি। ডারউইনে কী করে দেখাল বাংলাদেশ! টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে অজিদের হারানোর পর শুধু মাশরাফির পোস্ট থেকে ধার করে কিশোর কুমারের কালজয়ী গানের কথাটাই বলতে ইচ্ছা করছে, ‘আজ এই দিনটাকে মনের খাতায় লিখে রাখো’।১৭ মিনিট আগে
কার্ডিফের প্রিন্সিপ্যালিটি স্টেডিয়ামে ম্যাচের শুরুতেই এগিয়ে যায় আর্সেনাল। মাত্র ২৪ সেকেন্ডে গোল করেন রিকার্দো কালাফিওরি। ১৯৬৮ সালে সিটির হয়ে ববি ওয়েনের গোলের পর কমিউনিটি শিল্ডে এটিই দ্রুততম গোল। পরে কাই হাভার্টজ ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই, ৪৮ মিনিটে অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড তৃতীয় গ১ ঘণ্টা আগে
রদ্রির জন্য ৭৫ মিলিয়ন ইউরোর চুক্তি করেছে বার্সা। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা প্রায় ১ হাজার ৬৩ কোটি টাকা। রোববার বার্সেলোনার পরিচালক ডেকো ও ম্যানচেস্টার সিটির ক্রীড়া পরিচালক হুগো ভিয়ানা চুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করেন। চুক্তির কাগজপত্রে স্বাক্ষর, রদ্রির মেডিকেল পরীক্ষার পরই আসবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা।১ ঘণ্টা আগে
গল টেস্টের প্রথম ইনিংসে রান পাহাড়ে চড়েছে ভারত। দ্বিতীয় দিন শেষে ৯ উইকেট হারিয়ে ৪৬০ রান করেছে শুভমান গিলের দল। সফরকারীদের হয়ে সর্বোচ্চ ১৬৭ রানের ইনিংস খেলেন দেবদূত পাড়িকল। এ ছাড়া লোকেশ রাহুল ৮২, ধ্রুব জোরেল ৫১ ও ঋষভ পন্তের অবদান ৩৯ রান। এক উইকেট হাতে থাকা ভারত ৫০০ রানের লক্ষ্যে তৃতীয় দিন ব্যাট করতে ন২ ঘণ্টা আগে