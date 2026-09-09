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ফুটবল

কেন মেজাজ হারালেন হালান্ড

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১০: ২৭
কেন মেজাজ হারালেন হালান্ড
ম্যাচ শেষে পোর্তোর ফুটবলারের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়িয়েছেন আর্লিং হালান্ড। ছবি: এএফপি

পোর্তো-ম্যান সিটি নাকি পোর্তো-হালান্ড—চ্যাম্পিয়নস লিগের গত রাতের ম্যাচটিকে চাইলে যেকোনো একভাবে ব্যাখ্যা করা যেতেই পারে। মাঠেও যেমন রাজত্ব করেছেন, ম্যাচ শেষেও আলোচনায় এসেছেন আর্লিং হালান্ড। প্রতিপক্ষ ফুটবলারের সঙ্গে লেগে গেল নরওয়েজীয় এই স্ট্রাইকারের।

দ্রাগাও স্টেডিয়ামে গত রাতে পোর্তোর বিপক্ষে ৯০ মিনিটের পর যোগ করা সময়ে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন হালান্ড। তাঁর এই জয়সূচক গোলের পরই শেষ বাঁশি বাজতে মাত্র কয়েক মিনিটের অপেক্ষা। কিন্তু এ যেন শেষ হয়েও হলো না শেষ। হালান্ডকে পোর্তো মিডফিল্ডার পাবলো রোজারিও ঠেলে দেন বলে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা যায়। হালান্ডও যে ছেড়ে কথা বলার পাত্র নন। পোর্তো মিডফিল্ডারের সঙ্গে হাতাহাতি, কথা-কাটাকাটি হয়েছে হালান্ডের।

শুধু ম্যাচ শেষেই নয়, পোর্তো-ম্যানচেস্টার সিটি ম্যাচের প্রথমার্ধেও হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। প্রথমার্ধের খেলা শেষের আগমুহূর্তে মার্ক গুয়েহি পোর্তোর খেলোয়াড় গ্যাব্রিয়েল ভিগার মুখে আঘাত করেন। গুয়েহির কনুইয়ের আঘাতে ভিগা রক্তাক্ত হয়ে মাঠে পড়ে যান। খেলা সাময়িক সময়ের জন্য বন্ধ রাখা হয়। প্রথমার্ধের খেলা শেষ হতেই উত্তেজনা বেড়ে যায়। বিরতিতে যখন টানেল দিয়ে ড্রেসিংরুমে ফেরেন, তখন দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি-বাকবিতণ্ডা চরমে পৌঁছায়। ম্যানচেস্টার সিটিতে সদ্য যোগদান করা এনসো ফের্নান্দেসও যোগ দেন সেই ঝামেলায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এগিয়ে আসতে হয়েছে নিরাপত্তাকর্মীদের।

পোর্তো-ম্যানচেস্টার সিটির প্রথমার্ধ শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে। দ্বিতীয়ার্ধে পুরোটা ছিল হালান্ডময়। ৪৭ মিনিটে ফের্নান্দেসের ক্রস রিসিভ করে ম্যাচে প্রথম গোল করেন হালান্ড। নরওয়ের ফরোয়ার্ড ম্যাচের শেষভাগে গোল করেছেন রায়ান আইত নুরির অ্যাসিস্টে। শেষ পর্যন্ত পোর্তোকে ২-০ গোলে হারিয়ে মাঠ ছাড়ে ম্যানচেস্টার সিটি। হালান্ডকে দানব আখ্যা দিয়ে ম্যাচ শেষে অ্যামাজন প্রাইমকে ফের্নান্দেস বলেন, ‘আর্লিং হালান্ড একজন দুর্দান্ত খেলোয়াড়। সে আসলেই দানব। যখনই সে মাঠে থাকে, তাকে অ্যাসিস্ট করে গোলের সুযোগ করে দেব।’

ম্যানচেস্টার সিটিতে আসার পর পুরোদস্তুর গোলমেশিন হয়ে উঠেছেন হালান্ড। ২০২২ থেকে এখন পর্যন্ত সিটির জার্সিতে ২০৩ ম্যাচে করেছেন ১৬৭ গোল। অ্যাসিস্ট করেছেন ৩০ গোলে। কদিন আগে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে করেছেন ৭ গোল। গত রাতে পোর্তোর বিপক্ষে জোড়া গোল করায় চ্যাম্পিয়নস লিগে গোলসংখ্যা এখন ৫৯। ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্টে খেলেছেন ৫৯ ম্যাচ।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্লিং হালান্ডচ্যাম্পিয়নস লিগ
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