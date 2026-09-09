হংকংয়ের জালে ৬ গোল দিয়ে অপরাজিত গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

জুনিয়র এশিয়া কাপ হকির চ্যালেঞ্জার পুলে দুর্দান্ত খেলছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ নারী দল। আজ হংকংকে রীতিমতো নাচিয়ে ছেড়েছেন বাংলাদেশের মেয়েরা। গুনে গুনে ৬ গোল দিয়েছে বাংলাদেশ।
চায়নিজ তাইপে, পাকিস্তান ও কাজাখস্তানকে হারিয়ে আগেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত করেছিল বাংলাদেশ। ছন্দে থাকা বাংলাদেশের সামনে আজ পাত্তাই পায়নি হংকং। চীনের ইনার মঙ্গোলিয়ার মোকি ট্রেনিং গ্রাউন্ডে হংকংকে ৬-০ গোলে হারিয়ে চার ম্যাচে পূর্ণ ১২ পয়েন্ট পেয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-২০ নারী হকি দল।
হংকংয়ের বিপক্ষে ম্যাচের প্রথম গোলটি আসে অধিনায়ক শারিকা রিমনের স্টিকে। আইরিন রিয়া ও মোসাম্মত রিমা দুজনই করেছেন জোড়া গোল। একটি করে গোল করেন অধিনায়ক শারিকা রিমন ও কনা আক্তার। চীনের ইনার মঙ্গোলিয়ার মোকি ট্রেনিং গ্রাউন্ডে পেনাল্টি কর্নারে আসে এক গোল। বাকি পাঁচ গোল বাংলাদেশ করেছে ফিল্ড গোল থেকে।
চারে চার করা বাংলাদেশ আগামীকালই খেলতে নামছে কোয়ার্টার ফাইনালে। শেষ আটে বাংলাদেশের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ দক্ষিণ কোরিয়া বা জাপান। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ চার ম্যাচ খেলে ২২ গোল করেছে। টুর্নামেন্টে একমাত্র গোল তারা হজম করেছে পাকিস্তানের বিপক্ষে।
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