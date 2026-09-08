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ক্রিকেট

বোলারদের দাপটে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২৩: ৫৮
বোলারদের দাপটে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ
৩৪ রানে জিতেছে জ্যোতিরা। ছবি: ক্রিকইনফো

পুঁজিটা ছিল ১০৩ রানের। টি-টোয়েন্টিতে যেকোনো বিচারেই এটাকে ছোট বলতে হবে। কিন্তু মাপা বোলিংয়ে এই পুঁজিতেই বাজিমাত করেছে বাংলাদেশ। সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ৩৪ রানে হারিয়ে নারী এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে তারা।

প্রথম সেমিফাইনালে আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ভারতের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ। পর দিন শেষ চারের অপর ম্যাচে শ্রীলঙ্কার প্রতিপক্ষ পাকিস্তান।

রান তাড়া করতে নেমে রাবেয়া খাতুন, মারুফা আক্তারদের বোলিং তোপে পড়ে নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে আরব আমিরাত। ৩৮ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে কার্যত ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় তারা। বাকি ব্যাটাররা দারুণ কিছু করতে না পারায় আর জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করতে পারেনি আরব আমিরাত।

হেনার ১৮ রানের ইনিংসটি তাদের হয়ে সর্বোচ্চ। তীর্থ সতীশ করেন ১১ রান। বাকিদের আর কেউই দুই অঙ্কের ঘরে যেতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ৬৯ রানে থামে আয়োজকেরা। ১৪ রানে ৩ উইকেট নিয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল রাবেয়া। মারুফা ও নাহিদার শিকার দুটি করে উইকেট।

বাংলাদেশের ছোট পুঁজিতে বড় অবদান রাখেন শারমিন আক্তার। ৩১ বলে ৩ বাউন্ডারিতে ৩৮ রান এনে দেন তিনি। মূলত বাজে শুরুর পর শারমিনের এই ইনিংসে ভর করেই ১০০ ছাড়ানো সংগ্রহ পায় বাংলাদেশ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৩ রান আসে জ্যোতির ব্যাট থেকে। এ ছাড়া জুয়াইরা ফেরদৌস ও নাহিদা আক্তারের অবদান সমান ১৬ রান। দল হারলেও বল হাতে দুর্দান্ত ছিলেন সুরক্ষা কোতে। ১১ রানে তাঁর শিকার ৩ উইকেট। ইন্ধুজা নন্দকুমার নেন দুটি করে উইকেট।

সেমিফাইনালের সূচি

১০ সেপ্টেম্বর: বাংলাদেশ-ভারত

১১ সেপ্টেম্বর: পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা

বিষয়:

খেলাএশিয়া কাপক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেট
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