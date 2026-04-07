নিষেধাজ্ঞা ঝুঁকিতে ভিনি-এমবাপ্পেসহ ছয় ফুটবলার

আর একটা হলুদ কার্ড পেলেই এক ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়ে যাবেন কিলিয়ান এমবাপ্পে-ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। ছবি: এএফপি

চ্যাম্পিয়নস লিগে বায়ার্ন মিউনিখ-রিয়াল মাদ্রিদ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ শুরু হতে বাকি কয়েক ঘণ্টা। এই ম্যাচ শুরুর আগে ভীষণ চাপে রিয়াল মাদ্রিদ। ভিনিসিয়ুস জুনিয়র, কিলিয়ান এমবাপ্পেসহ রিয়ালের ছয় ফুটবলার একটু এদিক হলেই হতে পারেন নিষিদ্ধ।

বায়ার্ন-রিয়াল কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগ হবে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে। এমবাপ্পে, ভিনি, অরেলিয়েঁ চুয়ামেনি, জুড বেলিংহাম, ডিন হুইসেন, আলভারো ক্যারেরাস—এই ছয় ফুটবলারের নামের পাশে একটি করে হলুদ কার্ড। যদি গুরুতর ফাউল করে ন্যুনতম একটা হলুদ কার্ডও কেউ পান, তাহলে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ হয়ে যাবেন সেই ফুটবলার। তাতে করে বায়ার্নের বিপক্ষে দ্বিতীয় লেগে খেলা হবে না কার্ড দেখা ফুটবলারের। ১৫ এপ্রিল আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় হবে বায়ার্ন-রিয়াল কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগ।

এমবাপ্পে নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলেছেন শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগের ম্যাচে। ইতিহাদে গত ১৭ মার্চ ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ম্যাচে কার্ড দেখেন তিনি। সেই ম্যাচ ২-১ ব্যবধানে জেতে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যানচেস্টার সিটিকে দুই লেগ মিলিয়ে ৫-২ গোলে হারিয়ে শেষ আটের টিকিট কাটে রিয়াল।

রিয়াল মাদ্রিদের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠতে এমবাপ্পে-ভিনির অবদান অনেক বেশি। ১৩ গোল করে ২০২৫-২৬ মৌসুমের চ্যাম্পিয়নস লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা এমবাপ্পে। ৯ ম্যাচে ১৩ গোলের পাশাপাশি এক গোলে অ্যাসিস্টও করেন তিনি। আর ভিনি ৫ গোল করেছেন ও সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন ৭ গোল। তিনি খেলেছেন ১২ ম্যাচ।

ছয় ফুটবলারের পাশাপাশি রদ্রিগোও নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকিতে আছেন। তবে রদ্রিগো চোটে থাকায় আপাতত খেলা থেকে বাইরে। রিয়াল মাদ্রিদের কোচ আলভারো আরবেলোয়া বায়ার্নের বিপক্ষে নামার আগে যে স্বস্তিতে নেই, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

